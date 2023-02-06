الألم المفصلي: في عدة مفاصل

يسمى الألم الذي يشمل أكثر من مفصل واحد بألم المفاصل المتعددة.يمكن أن يكون المَفصِل مؤلمًا (ألم مفصلي) ببساطة أو قد يكون ملتهبًا أيضًا (التهاب المَفصِل)؛
يمكن أن يكونَ مصدر الآلم الذي يبدو أنَّه قادمٌ من المَفاصِل في بعض الأحيان من بُنى خارج المَفاصِل، مثل الأربطة والأوتار والعضلات (انظر مقدمة في بيولوجيا الجهاز العضلي الهيكلي).ومن الأمثلة على هذه الاضطرابات التهاب الجراب والتهاب الوتر.
قد لا يكون ألم المَفصِل الحقيقي (ألم مفصلي) مصحوبًا بالتهاب المَفصِل (التهاب المَفصِل).العَرَضُ الأكثر شُيُوعًا لالتهاب المَفصِل هو الألم.كما قد تكون المَفاصِلُ المُلتهبة دافئةً ومتورِّمة، ويمكن أن يكون الجلد الذي يعلو المَفصِل مُحمرًّا في بعض الأحيان.يمكن أن يكون التهاب المَفاصِل مقتصرًا على مفاصل الأطراف أو كذلك على مفاصل الجزء المركزي من الهيكل العظمي، مثل العمود الفقري أو الحوض.قد يحدث الألم عند تحريك المَفصِل فقط، أو يمكن أن يكون موجودًا في أثناء الرَّاحة.ويمكن أن تظهر أعراضٌ أخرى، مثل الطَّفح الجلدي أو الحُمَّى أو ألم العين أو تقرُّحات الفم، وفقًا لسبب ألم المَفاصِل.
تميل الاضطراباتُ المختلفة إلى إصابة أعدادٍ مختلفة من المَفاصِل.ولهذا السبب، يأخذ الأطبَّاء بعين الاعتبار أسبابًا مختلفة للألم عندما يحدث في مفصلٍ واحد (انظر الألم المفصلي: في مفصل واحد) مقارنة مع حدوثه في أكثر من مفصل.عند الشعور بالألم في عدة مفاصل، تكون فرصة الإصابة ببعض الاضطرابات لنفس المَفصِل على جانبي الجسم (مثل، الركبتين أو كلتا اليدين) أكبر من الاضطرابات الأخرى.وهذا ما يُسمَّى التهابَ المَفاصِل المتناظر.كما تستمرُّ نوبة التهاب المَفاصِل في المَفاصِل نفسها طوالَ مدّة النَّوبة في بعض الاضطرابات.بينما ينتقل التهاب المَفاصِل من مفصلٍ إلى آخر (التهاب المَفاصِل المهاجر) في اضطراباتٍ أخرى.
أسباب الألم في عدة مفاصل
في معظم الحالات، يكون سبب الألم الناشئ داخل عدد من المَفاصِل هو التهاب المَفاصِلقد تختلف الاضطراباتُ التي تُسبِّبُ التهاب المَفاصِل عن بعضها بعضًا في اتجاهات مُعيَّنة، كما يلي:
عدد ونوع المَفاصِل التي يحدث فيها الالتهاب عادةً
ما إذا كان الالتهاب يحدث في الجزء المركزي من الهيكل العظمي عادةً، مثل العمود الفقري أو الحوض
ما إذا كان التهاب المَفاصِل مفاجئًا (حادًّا) أو طويل الأمد (مزمنًا)
يُصيب التهاب المَفاصِل الحاد عددًا من المَفاصِل في معظم الأحيان وهو ينجم غالبًا عن:
عدوى فيروسيَّة
بداية اضطراب مفصلي أو هجمة اضطراب مفصلي مزمن موجود (مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو التهاب المَفاصِل الصَّدفي)
النقرس أو التهاب المَفاصِل ببيروفوسفات الكالسيوم (كان يُسمَّى سابقًا النقرس الكاذب)
وتشتمل الأسبابُ الأقل شُيُوعًا لالتهاب المَفاصِل الحاد في عدَّة مفاصل على داء لايم والنقرس (اضطرابات قد تؤثر أيضًا في مفصلٍ مفرد أيضًا) والسَّيَلان، وحالات العَدوَى الجُرثومِيَّة العِقدِيَّة، والتهاب المَفاصِل التَّفاعلي (التهاب المَفاصِل الذي يظهر بعد حدوث عدوى في السبيل الهضمي أو البولي).
يحدث التهاب المَفاصِل المزمن في عددٍ من المَفاصِل غالبًا نتيجة الأسباب التَّالية:
الاضطرابات الالتهابية مثل التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي أو التهاب المَفاصِل الصَّدفي أو الذئبة الحماميَّة المجموعيَّة (عند البالغين)
اضطراب خشونة المَفاصِل غير الالتهابي (عند البالغين)
التهاب مفصلي يَفعي مجهول السَّبب (عند الأطفال)
يمكن لبعض الاضطرابات الالتهابيَّة المزمنة أن تُصيبَ العمود الفقري بالإضافة إلى مفاصل الأطراف (تُسمَّى المَفاصِل الطرفيَّة).يُصيبُ بعضها أجزاءً مُحدَّدةً من العمود الفقري بشكلٍ أكثرَ تواترًا؛فمثلًا، من الشائع أن يُصيب التهاب الفقار المُقسِّط الجزء السفلي (المنطقة القَطنيَّة) من العمود الفقري، في حين أن التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي يُصيبُ بنسبةٍ أكبر الجزء العلوي (الرَّقبي) من العمود الفقري في الرقبة.
الاضطرابات الأكثر شُيُوعًا البعيدة عن المَفاصِل والتي تُسببُ الألم في محيط المَفاصِل هي
ينجم التهابُ الجراب والتهاب الوتر عن إصابةٍ غالبًا، والذي تقتصر إصابته على مفصلٍ واحدٍ عادةً.إلَّا أنَّ بعض الاضطرابات تُسبِّبُ التهاب الجراب أو التهاب الوتر في عدد من المَفاصِل.
تقييم الألم في عدة مفاصل
يحاول الأطباءُ عندَ بداية تقييمهم لألم المفاصل تحديد ما إذا كان الألم ناجمًا عن اضطرابٍ في المَفاصِل أو عن مرضٍ خطيرٍ منتشرٍ في الجسم (مجموعي).قد تحتاج الاضطراباتُ الخطيرة المُنتشرة في الجسم إلى معالجة فوريَّة نوعيَّة.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاصَ على تحديد مدى الحاجة إلى مراجعة الطَّبيب وتوقُّع ما سيحدث في أثناء التَّقييم.
العَلاماتُ التَّحذيريَّة
تنطوي الأعراضُ التي يجب أن تؤدِّي إلى التَّقييم السَّريع عندَ الذين يعانون من ألمٍ في أكثر من مفصل على ما يلي:
تورُّم واحمرار وشعور بالدِّفء في المَفصِل
طفح جلدي جديد، أو بقع، أو لطخ بلونٍ أرجوانيّ، أو وهدات على الأظافر
قرحات في الفم أو الأنف أو على الأعضاء التناسليَّة
ألم في الصدر أو ضيق في النَّفَس أو سعال جديد أو شديد
ألم بطني
حُمَّى أو تعرُّق أو قشعريرة أو نقص في الوزن
احمرار أو ألم في العين
متى ينبغي مراجعة الطبيب
يجب على الذين ظهرت عندهم علامات تحذيريَّة مراجعة الطبيب مباشرةً.بينما ينبغي على الذين لم تظهر عندهم علامات تحذيريَّة الاتِّصال بالطَّبيب.يُقرِّر الطبيب مدى الحاجة في سرعة مراجعة الشخص لعيادته وفقًا لشدَّة وموضع الألم، وبناءً على وجود تورُّم في المَفصِل، وما إذا كان السَّبب قد جرى تشخيصه سابقًا، وعوامل أخرى.يكون التأخير لعدَّة أيامٍ أو نحو ذلك غير ضار عادةً عند الذين لم تظهر عندهم علامات تحذيريَّة.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يقوم الأطبَّاءُ في البداية بالاستفسار عن الأعراض التي يُعاني منها الشَّخص وعن تاريخه الصِّحِّي؛ثم يقومون بإجراء الفَحص السَّريري.تُشير نتائجُ دراسة الأطبَّاء للتَّاريخ الصِّحِّي والفحص السَّريري غالبًا إلى معرفة سبب ألم المَفصِل والتوجِّه إلى الاختبارات التي قد يكون من الضَّروري إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وملامح الألم في أكثر من مفصل).
يستفسر الأطباء عن شِدَّة الألم وبدايته (مفاجئ أو تدريجي)، وعن اختلاف شدَّة الأعراض باختلاف الوقت، وعن العوامل التي تزيد أو تُخفِّض من شِدَّة الألم (مثل الرَّاحة أو الحركة أو الوقت من اليوم الذي تتفاقم فيه الأعراض أو تَخِف).كما يستفسرون عن تيبُّس وتورُّم المَفاصِل واضطرابات المَفاصِل المُشخَّصة سابقًا وعن خطر التَّعرُّض للعدوى المنتقلة بالجنس وداء لايم.
ثمَّ يقومون بفحصٍ سريريٍّ كامل؛حيث يقومون بتفحُّص جميع المَفاصِل (بما فيها مفاصل العمود الفقري) للتَّحرِّي عن التَّورُّم والاحمرار والدِّفء والإيلام والأصوات التي تصدرُ عند تحريك المَفاصِل (يُطلَق عليها اسم فرقعة).يجري تحريكُ المَفاصِل ضمن كامل مجال حركتها، في البداية من قِبَل الشخص دون مساعدة (تُسمَّى مجال نشاط الحركة) ومن ثَمَّ من قِبَل الطبيب (تُسمَّى مجال الحركة اللافاعل).يساعد هذا الفحصُ على تحديد البُنية التي تُسبِّبُ الألم، والتَّحرِّي عن وجود التهاب.كما يجري فحص العينين والفم والأنف والمنطقة التناسلية للتَّحرِّي عن وجود تقرُّحات أو علامات التهاب أخرى.ويُفحَص الجلد بحثًا عن وجود طفح جلدي.ويجرى جسّ العُقَد اللِّمفِية وفحص الرِّئتين والقلب.يقوم الأطبَّاء باختبار وظائف الجهاز العصبي عادةً حتى يتمكَّنوا من كشف اضطرابات العضلات أو الأعصاب.
تُوفِّر بعضُ النتائج أدلَّةً مفيدةً عن السَّبب؛فمثلًا، إذا كان الإيلام في محيط المَفصِل، ولكن ليس فوقه، فمن المُرجَّح أن يكون السَّبب هو التهاب الجراب أو التهاب الوتر.وإذا كان الإيلامُ (الألم بالجس) موجودًا في العديد من المناطق بجوار المفاصل، فيمكن أن يكون السَّبب هو الألم العَضَلي اللِّيفي.أمَّا عندَ الشُّعور بالإيلام في العمود الفقري بالإضافة إلى المَفاصِل، فإنَّ الأسباب المُحتملة تشتمل على خشونة المَفاصِل والتهاب المَفاصِل التَّفاعلي والتهاب الفقار المُقسِط والتهاب المَفاصِل الصَّدفي.يمكن للنَّتائج المتوفِّرة أن تساعدَ الأطبَّاء على التَّمييز بين التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي وخشونة المَفاصِل، وهما نوعان شائعان من التهاب المَفاصِل؛فمثلًا، تكون فرصة إصابة مفاصل البراجِم knuckle joints الكبيرة (مفاصل الأصابع مع اليد) والمعصم بالتهاب المَفاصِل الرُّماتويدي أكثر احتمالًا.بينما تكون فرصة حدوث خشونة المَفاصِل في مفصل الإصبع القريب من الظفر أكبر.ومن غير المُرَجَّح أن يُصابَ المعصم بخشونة المَفاصِل، إلَّا في قاعدة إبهام اليد.
بعضُ أسباب وملامح الألم في أكثر من مفصل
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
تتسبَّب الاضطراباتُ في حدوث ألمٍ متناظرٍ في المَفاصِل عادةً
الألم العضلي الليفي fibromyalgia
المَفاصِل غير مُلتهِبة
ألم مزمن منتشر وإيلام في العضلات (قد يشملان المَفاصِل أو الظهر)
التعب
مُتَلاَزِمَةُ القولونِ المُتَهَيِّج أو اضطرابات النَّوم في بعض الأحيان
تكون مزمنةً عادةً، وتُصيب النِّساء غالبًا
الاكتئاب أو اضطرابات مزاج أخرى في كثيرٍ من الأحيان
من غير الضَّروري إجراءُ اختبارات في بعض الأحيان
التهاب المَفاصِل العدوائي بسبب فيروسات
يحدث ألم المَفاصِل مع أو من دون التهاب في غضون ساعات أو أيَّام عادةً
أعراض أخرى للعدوى الفيروسيَّة (مثل، قد يؤدي التهاب الكبد B إلى حدوث اليرقان ويمكن أن يتسبَّب التهاب الكبد C في ظهور بقع أرجوانيَّة على الساقين، وتؤدِّي العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري إلى تورُّم العُقَد اللِّمفِية)
تحليل سائل المَفصِل
اختبارات دمويَّة لتحديد الفيروس (التهاب الكبد C أو B أو الفيروسة الصغيرة في معظم الأحيان)
الالتهاب المَفصِلي المُتناظر المزمن،‡ خلال مرحلة الطفولة
ألم أسفل الظهر
تورُّم الغدد في جميع أنحاء الجسم أو نوبات الحُمَّى
تضخُّم الكبد والطُّحال
سوائل زائدة في محيط القلب أو الرئتين
طفح جلدي أو ألم في العين واحمرار
اختبارات دمويَّة للأضداد الذَّاتيَّة §
الأمراض الأخرى التي تُسبِّبُ التهاب المَفاصِل (مثل مُتَلاَزِمَة شوغرن والتَّصلُّب المجموعي)
شعور بالألم في كثيرٍ من المَفاصِل مع أو من دون تورُّم خفيف
اختبارات دمويَّة للأضداد الذَّاتيَّة §
التهاب متناظر مزمن،‡ في المَفاصِل الصغيرة والكبيرة
التعب والتَّيبُّس الصباحي
تشوُّه المَفاصِل (لاسيَّما مفاصل البَراجم والمعصم) في نهاية المطاف
في بعض الأحيان تورُّمات قاسية تحت الجلدو مُتلازمة النفق الرُّسغي
من الشَّائع حدوثه عندَ الشباب، ولكن يمكن أن يُصيبَ الذين بلغوا 60 عامًا أو أكثر
التصوير بالأشعة السينية
اختبارات دمويَّة للأضداد الذَّاتيَّة §
داءُ المَصل (ردَّة فعل من الجِهاز المَناعيّ تجاه الكميات الكبيرة من البروتينات الغريبة في مجرى الدّم)
الألم والتهاب في عدَّة مفاصل
حُمَّى وطفح جلدي وتورُّم الغدد
عندَ الأشخاص الذين تعرَّضوا لبروتينات غريبة (بسبب نقل الدَّم مثلًا) قبل نحو 21 يومًا من بداية الأَعرَاض
اختِبارات الدم في بعض الأحيان
المُتلازمات التي تُسبِّبُ مرونة غير مَألوفَة في المَفصِل (مثل مُتَلاَزِمَة إيلَرز-دانلوس)
ألم في عدد من المَفاصِل عادةً
الالتهاب المَفصِلي نادر
ازدياد رخاوة الجلد
عندَ الأشخاص المعروف أن لديهم تاريخًا من حالات مُتكرّرة لخلع المَفصِل أو عدم التَّراصف
عندَ الأشخاص المعروف بأنَّهم توجد إصابات بين أفراد عائلاتهم
الاختبارات الجينية في بعض الأحيان
الذئبة الحماميَّة المجموعيَّة وغيرها، وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، أمراض المناعة الذاتيَّة (مثل الالتهاب العضلي المناعي الذاتي ومتلازمة شوغرن، والتهاب الأوعية الدَّمويَّة مثل التهاب الأوعية الدَّمويَّة المرتبط بالغلوبولين المناعي)
ألم المَفاصِل‡ مع أو من دون التهاب، والذي يمكن أن يحدث عند نُكْس الاضطراب
أعراض أخرى تختلف باختلاف المرض المناعي الذَّاتيّ، مثل التغيُّرات الجلديَّة أو الألم البطني أو وجع العضلات أو مرض الكلية أو تجمُّع سائل في محيط الرئتين أو القلب أو الأعضاء الأخرى (التهاب المصليَّة) أو جفاف العينين وجفاف الفم
اختبارات دمويَّة لأضداد ذاتيَّة مختلفة §
خزعةٍ من الجلد أو الكلية أو أعضاء مصابة أخرى في بعض الأحيان
تحليل البول
الاضطرابات التي تُسبِّبُ ألمًا مفصليًّا غيرَ متناظرٍ عادةً
إصابة المَفاصِل الكبيرة
ألم في أسفل الظهر عندَ معظم الأشخاص
احمرار وألم العين (التهاب القزحية)
التهاب وتر العرقوب
تسرُّب الدَّم الرَّاجع من خلال الصمام الأبهري (قصور الأبهر)
التصوير بالأشعة السينية
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
تقرُّحات مزمنة ‡ أو ناكسة في الفم والأعضاء التناسليَّة
ألم أو احمرار في العين في بعض الأحيان
يبدأ في العشرينيَّات من العمر غالبًا
في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط عادة (نادر نسبيًّا في الولايات المتحدة)
من غير الضَّروري إجراءُ اختبارات في بعض الأحيان
النِّقرس والاضطرابات ذات الصلة (مثل التهاب المَفاصِل ببيروفوسفات الكالسيوم).
ألم مفاجئ وشديد والشُّعور بالدِّفء وحدوث تورُّم (لاسيَّما في إصبع القدم الكبير أو الرُّكبة، ولكنَّه قد يحدث في أيِّ مفصلٍ تقريبًا)
أحيَانًا الحُمى
ضرر في مفصلٍ واحدٍ فقط غالبًا، ولكنَّه يحصل في عددٍ منها في بعض الأحيان
اختبارات السائل المَفصِلي
التِهاب الشَّغافِ العَدوائِيّ (عدوى بطانة القلب وكذلك صِمامات القلب عادةً)
ألم وتورُّم مَفصِلي
من الشَّائع حدوث حمَّى وتعرُّق ليلي وطفح جلدي ونقص في الوَزن ونَفخَة قَلبِيَّة
الاختبارات الدموية
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
الفُصال العظمي osteoarthritis
الشُّعور في معظم الأحيان بألمٍ مزمنٍ في الركبتين والوركين والمَفاصِل الصغيرة في أصابع اليدين التي يمكن أن تتضخَّم وتتشوَّه قليلًا أيضًا
لا يوجد احمرار
ألَم في الظَّهر والرقبة في كثيرٍ من الأحيان
التصوير بالأشعة السينية
الصَّدفيَّة (من دون آفاتٍ جلديَّة أو مع بعضها في بعض الأحيان)
التهاب مزمن متناظر ‡ في المَفاصِل في بعض الأحيان
شذوذات مزمنة في أصابع اليدين والقدمين والأظافر
التهاب الوتر
احمرار وألم في العين
التصوير بالأشعة السينية
التهاب المَفاصِل التَّفاعلي والتهاب المَفاصِل بالاعتلال المعوي
يُصيب ألمٌ مفاجئ المَفاصِل الكبيرة من الساقين أو القدمين عادةً، حيث يحدث في كثير من الأحيان بعد انقضاء من 1-3 أسابيع على إصابة السَّبيل الهضمي (مثل التهاب المعدة والأمعاء) أو السَّبيل البولي التناسلي (مثل التهاب الإحليل) بالعدوى.
إصابة في العمود الفقري في بعض الأحيان
اختبارات للعدوى المنتقلة بالجنس
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† ليس من الضَّروري إجراء صورة بالأشعَّة السِّينية غالبًا.يجب سحبُ سائلٍ من المَفصِل لاختباره غالبًا.
‡ يمكن أن تبدأ الأعراض فجأةً، ولكنَّ الاضطراب يكون مزمنًا أو بأتي ويذهب عادةً.
§ الأضدَّاد الذَّاتيَّة هي أجسام مُضادَّة للأنسجة الذَّاتية للشخص.ومن الأمثلة على ذلك الأجسام المُضادَّة للنوى والأجسام المُضادَّة للحمض النَّووي المُضاعَف وأضَّداد ببتيد السيترولين الحلقيّ والعامل الرُّوماتويدي.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.
الاختبارات
تُعدّ الاختباراتُ التالية الأكثر أهمية بشكلٍ عام:
اختبارات سائل المَفصِل
اختبارات دمويَّة للأضداد الذاتيَّة
سُرعَةُ تَثَفُّلِ الكُرَيَّاتِ الحُمُر والبروتين C التَّفاعلي
في حالة تورُّم المَفاصِل، يقوم الأطباء عادة بإدخال إبرة في المَفصِل لسحب عينة من سائل المَفصِل لإجراء الاختبار (إجراء يسمّى شفط المَفصِل أو بزله).يُخدِّر الأطباء المنطقة قبل سحب العيِّنة، لذلك يشعر الأشخاص بالقليل من الألم أو لا يشعرون بأيِّ ألمٍ في أثناء ذلك.كما يقومون عمومًا بزراعة السائل للتَّحرِّي عن وجود عدوى.ويتحرُّون بالفحص تحت المجهر عن وجود بلُّورات في السائل، والتي يُشير وجودها إلى وجود إصابة بالنِّقرس أو بالاضطرابات المرتبطة به.تدلُّ أعدادُ الكريَّات البيض في السَّائِل على وجود التهاب المَفصِل عند حدوثه.
كما يقوم الأطباءُ في كثيرٍ من الأحيان بإجراء الاختبارات الدَّمويَّة للتَّحرِّي الأجسام المُضادَّة الذاتيَّة.ومن الأمثلة عن هذه الاختبارات اختبار أَضَدَاد النَّوَى واختبار الأجسام المُضادَّة تجاه الحمض النَّووي المُضاعَف واختبار الأجسام المُضادَّة للببتيد السيتروليني الحلقي والعامل الرُّوماتويدي.قد يُشيرُ وجودُ الأجسام المُضادَّة (الأضداد) الذَّاتيَّة في الدَّم إلى الإصابة باضطراب المناعة الذَّاتيَّة، مثل التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي أو الذِّئبة الحماميَّة المجموعيَّة.
اختبار سُرعَةُ تَثَفُّلِ الكُرَيَّاتِ الحُمر هو اختبار يقيس سرعة ترسُّب خلايا الدَّم الحمراء في قاع أنبوب اختبار يحتوي على عَيِّنَة من الدَّم.يُعدُّ ترسُّبُ الدَّم السريع عادةً مؤشِّرًا على وجود التهابٍ منتشرٍ في الجسم (مجموعي) على الأرجح، ولكن يوجد عددٌ من العوامل التي قد تؤثِّر في اختبار سُرعَةُ تَثَفُّلِ الكُرَيَّاتِ الحُمر بما في ذلك عُمر الشَّخص وفقر الدَّم، لذلك يكون هذا الاختبار غيرَ دقيقٍ في بعض الأحيان.وللمساعدة على تحديد وجود التهاب مُنتشِر في الجسم، يقوم الأطباء في بعض الأحيان بإجراءٍ اختبار دمويٍّ آخر يُسمَّى اختبار بروتين سي التفاعلي (البروتين الذي يجول في الدَّم ويزداد مستواه كثيرًا عندَ وجود التهاب).
من الضَّروري إجراء اختبارات التصوير في بعض الأحيان، وخصوصًا عند وجود احتمال للإصابة بالأورام في العظام أو المَفصِل.يُجرى التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة في البداية، ولكن من الضَّروري اللجوء إلى التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسي في بعض الأحيان.
وعندَ الاشتباه في وجود اضطرابٍ مُعيَّن، قد يكون من الضَّروري إجراء اختباراتٍ أخرى (انظر جدول بعض أسباب وملامح الألم في أكثر من مفصل).
علاج الألم في عدة مفاصل
تجري معالجة الاضطراب الكامن؛فمثلًا، قد يحتاج الذين يعانون من اضطرابٍ في المناعة الذاتيَّة (مثل الذئبة الحماميَّة المجموعيَّة) إلى دواءٍ يُثبِّط الجِّهازَ المناعي.ويحتاج المُصابون بعدوى السَّيَلان في المَفصِل إلى المضادَّات الحَيويَّة.
وقد تنقص شدَّة الأعراض عادةً قبلَ وضع التَّشخيص.يمكن خفض شدَّة الالتهاب عادةً من خلال استعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة.يُعالَج الألم غير المصحوب بالتهاب عادةً بشكلٍ أكثر أمانًا من خلال استعمال الأسيتامينوفين.يمكن لتثبيت المَفصِل باستعمال جبيرةٍ أو حبل رفعٍ أن يُخفِّف شدَّة الألم في بعض الأحيان.وقد يؤدي تطبيقُ الحرارة (من خلال استعمال وسادة دافئة مثلًا) إلى خفض شدَّة الألم من خلال تخفيف التَّشنُّج في العضلات المُحيطة بالمَفاصِل (كما يحدث بعد الإصابة).يمكن أن يٍُساعد تطبيق البرودة (من خلال تطبيق الجليد مثلًا) على تخفيف شدَّة الألم النَّاجم عن التهاب المَفاصِل.يجب تطبيقُ الحرارة أو البرودة لمدة 15 دقيقة على الأقل في كلِّ مرة حتى يتسنَّى لها الوصول إلى الطبقات العميقة.كما يجب حماية الجلد من الحرارة والبرودة الشديدين؛فعلى سبيل المثال، يجب وضع الثلج في كيسٍ من البلاستيك ولفِّه بمنشفة.
قد يكون العلاج الفيزيائي مفيدًا بعد تخفيف الألم والالتهاب الشديدين وذلك لاستعادة مجال الحركة أو المُحافظة عليه وتقوية العضلات المُحيطة.يُعدُّ النَّشاط البدني المستمرّ عند المُصابين بالتهاب المَفاصِل المزمن ضروريًّا لمنع حدوث تيبُّسٍ دائم في المَفصِل (تقفّعات contractures) وضعف العضلات (ضُمور).
نقاط أساسية تخص كبار السن: الألم المفصلي
تُعدُّ خشونة المَفاصِل السببَ الأكثر شُيُوعًا لآلام المَفاصِل المُتعددِّة عند الأشخاص الأكبر سنًا.
وعلى الرَّغم من أنَّها أكثر شُيُوعًا بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 30 - 40 عامًا)، إلَّا أنَّ التهاب المَفاصِل الروماتويدي يمكن أن يبدأ في مرحلةٍ مُتقدِّمةٍ من العمر (بعد بلوغ الشخص الستِّين من عمره) أيضًا.
ويمكن أن تكونَ لدى الذين تجاوزت أعمارهم 55 عامًا، ويُعانون من ألمٍ وتيبُّسٍ في الورك والكتف يتفاقمان في الصَّباح عادةً، إصابةٌٌٌٌ بأَلَمِ العَضَلاَتِ الرُّوماتزميّ.من الضَّروري تمييزُ أَلَم العَضَلاَتِ الرُّوماتزميّ لأنَّ معالجته قد تساعدَ على الوقاية من حدوث مشاكلَ أخرى.
يميل النقرس لدى النساء الأكبر سنًا إلى التأثير في مفاصل اليدين القاصية (المفاصل الأقرب إلى رؤوس الأصابع).
نقاط رئيسيّة
ينجم الألم الحادُّ في مفاصل مُتعدِّدة غالبًا عن التهابٍ أو عن الإصابة، بالنِّقرس، أو عن بداية أو نوبة اضطراب مزمن في المَفاصِل.
يحدث الألم المزمن في العديد من المَفاصِل عادةً بسبب خشونة المَفاصِل أو اضطراب التهابي (مثل التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي) أو عن التهاب المَفاصِل اليَفعي مجهول السَّبب عندَ الأطفال.
وعند تجمُّع كميَّة كبيرة من السائل داخل المَفصِل، يجب سحب عيِّنةٍ من السائل وفحصها عادةً.
يساعد النَّشاطُ البدني الدَّائم على المحافظة على مجال الحركة عند المصابين بالتهاب المَفاصِل المزمن.