الألمُ العَضَلِيُّ الهَيكَلِيّ

يمكن أن يكونَ الألم العَضَلِيُّ الهَيكَلِيّ ناجمًا عن اضطراباتٍ في العظام أو المَفاصِل أو العضلات أو الأوتار أو الأربطة أو الأجربة أو عن توليفةٍ من هذه الاضطرابات (انظر مقدِّمة في بيولوجيا الجهاز العضلي الهيكلي).تُعدُّ الإصابات السببَ الأكثر شُيُوعًا للألم.

يكون ألم العظامعميقًا أو ثاقبًا أو كليلًا.وهو ينجم عن إصابةٍ عادةً.وتشتمل الأسبابُ الأخرى الأقل شُيُوعًا لألم العظام على عدوى العظام (التهاب العظم والنقي)، والاضطرابات الهرمونيَّة، والأورام.

يكون ألم العضلات (المعروف باسم الألم العضلي) أقلّ شِدَّةً من ألم العظام غالبًا، ولكن يمكن أن يكون شديد الإزعاج؛فمثلًا، تشنُّج أو تقلُّص عضلات (تقلُّص عضلي مؤلم ومستمر) الرَّبلة هو الألم الشديد الذي يسمى عادةً بالتَيَبُّس العَضَلِي المُؤلِم charley horse.يمكن أن يحدثَ الألم عندما تتأثر العضلات بسبب إصابة أو نقص جريان الدَّم إلى العضلة أو العدوى أو وجود ورم.ألم العضلات الروماتيزمي هو اضطرابٌ يُسبِّبُ ألمًا وتيبُّسًا شديدين في الرقبة والكتفين وأعلى وأسفل الظهر والوركين.

وغالبًا ما تكون شدَّة ألم الوتر أو الرِّباط أقلّ من شِدَّة ألم العظام؛حيث تُوصَفُ "بالحادَّة" غالبًا وهي تتفاقم عندما يتمطَّط أو يتحرَّك الوتر أو الرباط المُصاب وتخِفُّ بالرَّاحة عادةً.وتشتمل الأسبابُ الشائعة لألم الأوتار على التهاب الأوتار والتِهاب غِمدِ الوَتَر والتهاب اللُّقيمة الوحشي والتهاب اللُّقيمة الإنسي وإصابات الأوتار.السببُ الأكثر شُيُوعًا لألم الرِّباط هو الإصابة (الالتواءات).

يمكن أن يحدث ألم الأجربة بسبب كدمة أو إفراط في الاستعمال أو النقرس أو العدوى.توفِّر الأجربة، وهي كيساتٌ صغيرةٌ مملوءة بالسائل، وسادةً واقيةً حول المَفاصِل.يتفاقم الألمُ عادةً عند القيام بحركةٍ تشتمل الأجربة ويَخِفُّ عند الرَّاحة.وقد يتورَّم الجراب المُصاب.

من المُحتمل أن يكونَ ألم المَفصِل (يُسمَّى الألم المَفصِلي) مرتبطًا بالتهاب المَفاصِل (يُسمَّى التهاب المَفاصِل).قد يتسبَّب التهاب المَفاصِل في حدوث تورُّمٍ بالإضافة إلى الشعور بالألم.هناك مجموعة واسعة من الاضطرابات التي يمكن أن تسبب التهاب المَفاصِل، بما في ذلك

يمكن أن يكونَ الألم المُتعلِّق بالتهاب المَفصِل جديدًا (حادًّا، كما هيَ الحال عندما ينجم عن حالات العدوى أو الإصابات أو النقرس) أو طويل الأمد (مزمنًا، مثل الألم الذي ينجم عن التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو خشونة المَفاصِل).يتفاقم الألم النَّاجم عن التهاب المَفاصِل عادةً عند تحرُّك المَفصِل، ولكنَّه موجودٌ عادةً حتَّى عندما يكون المَفصِل ثابتًا.يبدو في بعض الأحيان أنَّ الألم الناشئ في البُنى القريبة من المَفصِل، مثل الأربطة والأوتار والأجربة، يأتي من المَفصِل.

يمكن أن يتسبَّبَ الألم العَضَلي اللِّيفي في الشُّعور بالألم في العضلات أو الأوتار أو الأربطة.يحصل الشُّعور بالألم عادةً أو يُسبِّبُ شعورًا بالإيلام في مواضع مُتعدِّدة، وقد يكون من الصعب وصفه بدقة ولكنَّه لا يأتي من المَفاصِل عادةً.يُعاني المصابون من أعراضٍ أخرى عادةً، مثل التَّعب والنَّوم السَّيِّئ.

تُسبِّبُ بعضُ الاضطرابات العضليَّة الهيكليَّة شعورًا بالألم عند الضَّغط على الأعصاب.وتنطوي هذه الحالاتُ على المتلازمات النَّفَقيَّة tunnel syndromes (مثل، مُتَلاَزِمَة النَّفَقِ الرُّسُغِيّ ، ومُتَلاَزِمَة النَّفَقِ المِرفَقِيّ، ومُتَلاَزِمَة النَّفَقِ الرُّصُغِيّ).يميل الألمُ إلى أن يتشعَّب على طول المسار المُزوَّد بعصبٍ والذي قد يُعطي شعورًا بالحُرقة.وعادةً ما يكون مصحوبًا بالشعور بالنَّخز أو بالاخدرار أو بكليهما.

ففي بعض الأحيان، يكون الألم الذي يبدو أنَّه عضليٌّ هيكليٌّ هو في الواقع ناجمٌ عن اضطرابٍ في جهازٍ عضويٍّ آخر.مثلًا، قد يكون ألم الكتف ناجمٌ عن اضطرابٍ يُصيب الرئتين أو الطُّحال أو المرارة.وقد ينجم ألم الظهر عن حصى الكلى أو عن أمّ دم أبهريَّة بطنيَّة أو عن التهاب البنكرياس أو عن اضطرابات الحوض عندَ النساء.وقد يكون ألم الذِّراع ناجمًا عن نوبةٍ قلبيَّة (احتشاء عضلة القلب).