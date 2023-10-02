التكدُّم (تشكُّل الكدمات) والنَزف

سوف يقوم الأطباءُ في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثمّ يقومون بإجراء الفحص السريري.وما يَجِدونه خلال الحصول على تاريخ مرضي وإجراء الفحص السريريّ يدلُّ على سبب النزف أو ظهور الكدمات، لكن هناك حاجةٌ إلى إجراء اختبارات عادةً.

يستفسر الأطبَّاءُ عن أنواع النزف، بما في ذلك الرعاف المتكرِّر ونزف اللثة خلال تفريش الأسنان ونفث الدَّم (خروج دم مع السُّعال) ووجود دم في البراز أو البول والبراز الداكن القطرانيّ (التغوُّط الأسود).كما يسألون عن الأَعرَاض الأخرى، بما في ذلك الألم البطني والإسهال (ممَّا يشير إلى اضطراب هضميّ) والألم المفصليّ (ممَّا يشير إلى اضطراب في النسيج الضامّ) وغياب الدورات الطمثيَّة والغثيان الصباحيّ (ممَّا يشير إلى الحمل).ويسألون عمَّا إذا كان الشخصُ يستعمل بعضَ الأدوية (مثل الأسبرين، أو الإندوميتاسين، أو الهيبارين، أو الوارفارين) المعروفة بزيادتها لخطر النزف.فسهولةُ النزف في الشخص الذي يتناول الوارفرين، لاسيَّما إذا كان جرعتُه قد زيدت حديثًا، تنجم على الأرجح عن الدواء.كما يستفسر الأطبَّاءُ عمَّا إذا كان لدى الشخص حالةٌ من الأرجح أن تسبِّبَ مشكلة في تجلُّط الدم، مثل:

يُسأَل المرضى عن مُعاقرة الخمرة وتعاطي المخدرات عن طريق الوريد،فمُعاقرة الخمرة بشكلٍ مفرطٍ هِيَ عاملُ خطر لمرض الكبد؛ ويعدُّ تعاطي المخدرات عن طريق الوريد عاملَ خطر في عدوى فيروس الإيدز.

من الأرجح أن يكونَ لدى الأشخاص، من ذوي التاريخ العائلي لفرط النزف، اضطرابٌ نزفي وراثيّ مثل توسُّع الشعيرات النزفي الوراثيّ أو الناعور أو داء فون ويليبراند.ولكن، ليس جميعُ المصابين بهذه الاضطرابات يعرفون حولَ وجود تاريخ عائلي لهذا المرض.

خلال الفحص السريري، يتحرَّى الأطبَّاءُ العلاماتِ الحيويَّةَ (درجة الحرارة وضغط الدَّم وسرعة القلب).يمكن لهذه العلاماتُ أن تعطي مؤشِّرًا أوَّليًا عن الاضطرابات الخطيرة، لاسيَّما نقص حجم الدَّم أو العدوى.يُشير تسرّع القلب مع انخفاض ضغط الدم إلى انخفاض حجم الدم بسبب النزف.وتشير الحمَّى إلى العدوى.

يقوم الأطبّاء بفحص الجلد والأغشية المخاطية (الأنف والفم والمهبل) لرصد علامات النزف.ويُجرى المسُّ الشرجي digital rectal examination للبحث عن النزف من القناة الهضميَّة.كما يتحرَّى الأطباءُ العلامات التي قد تشير إلى النزف في النُّسُج العميق، مثل الإيلام (المضض) خلال الحركة والتورُّم الموضعي.قد يعاني المصابُ بنزف داخل الرأس من تخليطٍ ذهنيّ أو تيبُّس في الرقبة أو اضطرابات عصبيَّة (مثل الصداع أو مشاكل الرؤية أو الضعف).يمكن أن تعطي مواضعُ النزف مؤشِّرًا على السبب.فالنزفُ من المواضع السطحيَّة، بما في ذلك الجلدُ والأغشيةُ المخاطية، يشير إلى مشكلة في الصفيحات أو الأوعية الدمويَّة.ومن جهةٍ أخرى، يشير النزفُ في النُّسُج العميقة إلى مشكلة في عوامل التجلُّط.

وقد تساعد الموجوداتُ الأخرى الأطبَّاءَ على تضييق دائرة الأسباب؛فتراكمُ السوائل في البطن (الاستسقاء أو الحَبَن ascites) وتضخُّم الطحال splenomegaly واصفرار لون الجلد أو العينين (اليرقان jaundice) تشير إلى نزفٍ ناجم عن مرض الكبد.تعدُّ المرأةُ الحامل، أو التي ولدت حديثًا، أو الأشخاص الذين تعرَّضوا لصدمة أو لديهم حمَّى ونوافض (قشعريرة) chills وعلامات أخرى لعدوى خطيرة، في خطر من الإصابة بالتخثُّر المنتشر داخل الأوعية.في الأطفال، تشير الحمَّى والانزعاج الهضميّ، لاسيَّما الإسهال المدمَّى، إلى متلازمة الانحلال الدموي واليوريميَّة.أمَّا الطفحُ على السَّاقين والألم المفصليّ والانزعاج الهضميّ فيشير إلى التهاب الأوعية المرتبط بالغلوبولين المناعي A.