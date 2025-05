Các bất thường hệ thống trong bệnh gan

Các bất thường về thận và điện giải là phổ biến, đặc biệt là ở những bệnh nhân bị cổ trướng.

Hạ kali máu có thể do mất quá nhiều kali qua nước tiểu do tăng aldosterone trong hệ tuần hoàn, thận giữ ion amoni để đổi lấy kali, nhiễm toan ống thận thứ phát hoặc điều trị bằng thuốc lợi tiểu. Xử trí bao gồm bổ sung kali chloride uống và lợi tiểu thải kali.

Hạ natri máu là phổ biến mặc dù thận có thể giữ natri rất nhiều (xem Cổ trướng: sinh lý bệnh); tình trạng này thường xảy ra với bệnh tế bào gan tiến triển và rất khó điều chỉnh. Hạ natri máu thường do quá nhiều nước trong tuần hoàn hơn là do giảm natri tổng toàn cơ thể; mất kali cũng có thể đóng góp vào cơ chế này. Hạn chế nước và bổ sung kali có thể cải thiện; thuốc lợi tiểu làm tăng thải nước tự do có thể được sử dụng trong các trường hợp nặng hoặc kháng trị. Truyền tĩnh mạch nước muối sinh lí chỉ được chỉ định khi giảm natri máu nặng gây co giật hoặc nếu nghi ngờ sự suy giảm toàn bộ lượng natri máu; cần tránh ở bệnh nhân xơ gan và giữ nước vì nó làm trầm trọng thêm cổ trướng và chỉ làm tăng tạm thời nồng độ natri huyết thanh.

Suy gan tiến triển có thể làm thay đổi sự cân bằng axit-bazơ, thường gây ra kiềm chuyển hóa. Nồng độ nitơ urê máu (BUN) thường thấp do suy giảm tổng hợp gan; chảy máu đường tiêu hóa (GI) gây ra sự gia tăng nồng độ chất này do tăng tải ở ruột mà không phải do suy thận. Khi xuất huyết tiêu hóa tăng BUN, giá trị creatinine bình thường có khuynh hướng xác nhận chức năng thận bình thường.

Suy thận trong bệnh gan có thể phản ánh

Rối loạn hiếm gặp có ảnh hưởng trực tiếp đến thận và gan (ví dụ độc tính của cacbon tetrachloride)

Suy tuần hoàn với giảm tưới máu thận, có hoặc không có hoại tử ống thận cấp tính

Suy thận chức năng, thường được gọi là hội chứng gan- thận