Viêm túi mật cấp tính

Viêm tụy do sỏi: Sỏi mật di chuyển từ túi mật vào ống mật chủ và tắc ống tụy.

Lỗ thủng mật ruột: Hiếm khi, một viên sỏi lớn làm bào mòn thành túi mật, tạo thành lỗ thủng vào ruột non (hoặc nơi khác trong khoang bụng); sỏi có thể tự đi qua hoặc tắc ruột non (tắc ruột do sỏi túi mật).