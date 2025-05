Máy chuyển nhịp - phá rung tự động (Implantable Cardioverter-Defibrillator, ICD)

1. Leong AM, Arnold AD, Whinnett ZI . Implantable Cardioverter Defibrillator Tachycardia Therapies: Past, Present and Future Directions. J Cardiovasc Dev Dis 2024;11(3):92. Đã xuất bản ngày 20 tháng 3 năm 2024. doi:10.3390/jcdd11030092

2. Weinstock J, Madias C . The Subcutaneous Defibrillator. Card Electrophysiol Clin 2017;9(4):775-783. doi:10.1016/j.ccep.2017.08.007

3. Sandhu U, Rajyaguru C, Cheung CC, Morin DP, Lee BK. The wearable cardioverter-defibrillator vest: Indications and ongoing questions. Prog Cardiovasc Dis 2019;62(3):256-264. doi:10.1016/j.pcad.2019.05.005