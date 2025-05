Tổng quan về viêm dạ dày ruột

Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm thông thường không được khuyến cáo ngoại trừ một số trường hợp tiêu chảy của người du lịch hoặc khi nghi ngờ nhiễm Shigella hoặc Campylobacter (ví dụ, tiếp xúc với một trường hợp đã biết). (Xem thêm hướng dẫn 2017 về phòng ngừa và điều trị bệnh tiêu chảy của khách du lịch của hội đồng chuyên gia này.) Mặt khác, không nên dùng kháng sinh cho đến khi biết kết quả cấy phân, đặc biệt là ở trẻ em, những đối tượng có tỷ lệ nhiễm E. coli O157:H7 cao hơn (kháng sinh làm tăng nguy cơ mắc hội chứng tán huyết-ure huyết trên bệnh nhân nhiễm E. coli O157 :H7).

Trong viêm dạ dày ruột do vi khuẩn đã được xác định, kháng sinh không phải lúc nào cũng cần thiết. Các thuốc này không có tác dụng đối với Salmonella và có thể làm kéo dài thời gian thải phân. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, trẻ sơ sinh và bệnh nhân vãng khuẩn huyết Salmonella. Thuốc kháng sinh cũng không hiệu quả chống lại viêm dạ dày ruột do độc tố (ví dụ, S. aureus, B. cereus, C. perfringens). Việc sử dụng kháng sinh bừa bãi thúc đẩy sự xuất hiện của các sinh vật kháng thuốc, làm tăng nguy cơ bị tác dụng bất lợi và tăng khả năng nhiễm C. difficile. Tuy nhiên, một số bệnh nhiễm trùng cần dùng kháng sinh (xem bảng Các loại kháng sinh đường uống được lựa chọn cho bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm).

Xử trí ban đầu viêm đại tràng do C. difficile liên quan đến việc ngừng kháng sinh gây bệnh nếu có thể. Thuốc được lựa chọn để điều trị viêm đại tràng do C. difficile là vancomycin đường uống, tốt hơn metronidazole. Thật không may, tái phát xảy ra ở khoảng 20% số bệnh nhân dùng vancomycin. Fidaxomicin có thể có tỷ lệ tái phát thấp hơn một chút so với vancomycin hoặc metronidazole. Hướng dẫn năm 2021 của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) và Hiệp hội Dịch tễ học Y tế Hoa Kỳ (SHEA) khuyến nghị fidaxomicin là liệu pháp bước đầu ưu tiên cho các trường hợp nhiễm C. difficile mới và tái phát (1).

Nhiều trung tâm đang sử dụng cấy ghép vi sinh trong phân cho những bệnh nhân tái phát nhiều lần viêm đại tràng do C. difficile. Phương pháp điều trị này nói chung đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả, nhưng vẫn còn những vấn đề về kiểm soát chất lượng, đặc biệt là liên quan đến lây truyền nhiễm trùng (xem điều trị tái phát tiêu chảy do C. difficile gây ra) (2). Liệu pháp hệ vi sinh vật vùng trong phân mới nhất có thể được áp dụng cho những bệnh nhân bị nhiễm C. difficile tái phát (3).

Đối với bệnh do Cryptosporidium, một liệu trình nitazoxanide có thể hữu ích ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Nhiễm Giardia được điều trị bằng metronidazole hoặc nitazoxanide.