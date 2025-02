Viêm màng não do virus

Xét nghiệm dịch não tủy (số lượng tế bào, protein, glucose)

PCR của dịch não tủy và đôi khi là IgM

PCR và/hoặc nuôi cấy máu, ngoáy họng, dịch tiết mũi họng, hoặc phân

Chẩn đoán viêm màng não do virut dựa vào tính chất dịch não tủy lấy từ dịch chọc dịch não tủy (nếu tăng áp lực nội sọ hoặc nghi ngờ khối u xem xét chỉ định chẩn đoán hình ảnh sọ não). Thông thường, protein tăng nhẹ nhưng ít hơn trong viêm màng não cấp tính do vi khuẩn (ví dụ: < 150 mg/dL); tuy nhiên, nồng độ protein có thể rất cao trong bệnh viêm màng não do vi rút West Nile. Glucose thường bình thường hoặc hơi thấp hơn bình thường. Các dấu hiệu khác bao gồm tăng lympho và ưu thế lympho bào. Tuy nhiên, dịch não tủy không có bất thường khác như tế bào, protein và glucose, do vậy có thể loại trừ viêm màng não vi khuẩn. Viêm màng não do vi khuẩn được loại trừ nếu không có vi khuẩn mọc trong nuôi cấy dịch não tủy. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân bị viêm màng não do vi khuẩn dùng kháng sinh (tức là đã được điều trị một phần) trước khi cấy máu và chọc dịch não tủy, thì kết quả xét nghiệm dịch não tủy có thể giống với kết quả xét nghiệm viêm màng não do vi-rút; do đó, nếu bệnh nhân đã được điều trị một phần, thì việc hoàn thành liệu trình điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm đối với viêm màng não do vi khuẩn có thể được bảo đảm ngay cả khi nghi ngờ bị viêm màng não do vi-rút.

Nuôi cấy virus dịch não tủy không nhạy và thường không được thực hiện. PCR có thể được sử dụng để phát hiện một số vi rút trong CSF (enterovirus và herpes simplex, herpes zoster, vi rút West Nile); một bảng PCR multiplex film-array có thể được sử dụng để nhanh chóng sàng lọc nhiều loại vi khuẩn và vi rút. Phép đo IgM trong CSF nhạy hơn PCR trong chẩn đoán nghi ngờ vi rút West Nile hoặc các arbovirus khác.

Bệnh nhân bị viêm màng não HSV-2 có thể có các tế bào đơn nhân (tế bào Mollaret) trong CSF. Viêm màng não do HSV-2 thường tái phát (gọi là viêm màng não Mollaret).

Các xét nghiệm huyết thanh học về virut, PCR hoặc nuôi cấy các mẫu lấy từ các khu vực khác (ví dụ như máu, cổ họng, tiết dịch mũi họng, phân) có thể giúp xác định virut gây bệnh.