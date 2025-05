Viêm màng não do vi khuẩn cấp tính

Practice Guidelines for the Management of Bacterial Meningitis: Các hướng dẫn này đưa ra khuyến nghị về chẩn đoán và điều trị viêm màng não do vi khuẩn, bao gồm phương pháp tiếp cận ban đầu, chỉ định chụp CT trước khi chọc dịch não tủy, xét nghiệm phân biệt viêm màng não do vi-rút và do vi khuẩn, xét nghiệm cụ thể để xác định vi khuẩn gây bệnh, thời điểm dùng thuốc kháng khuẩn cho trường hợp nghi ngờ viêm màng não, thuốc cụ thể dùng để điều trị viêm màng não do vi khuẩn nghi ngờ hoặc đã xác nhận và vai trò của dexamethasone.