Nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh rễ thần kinh là

Cột sống và rễ của dây thần kinh tuỷ sống Mô hình 3D

Biến đổi xương do viêm khớp dạng thấp (RA) hoặc thoái hóa khớp, đặc biệt ở vùng cổ và thắt lưng, cũng có thể gây chèn ép rễ.

Ít gặp hơn, viêm màng não do ung thư gây rối loạn chức năng nhiều rễ. Hiếm khi, các khối u tủy sống (ví dụ: áp xe và khối u ngoài màng cứng, u màng não tủy sống, u xơ thần kinh) có thể biểu hiện với các triệu chứng rễ thay vì triệu chứng thông thường của bệnh lý tủy sống.

Đái tháo đường có thể gây ra đau thành ngực hoặc chi do gây thiếu máu ở rễ thần kinh.

Các bệnh truyền nhiễm, như những bệnh do mycobacteria (ví dụ như lao [TB]), nấm (như bệnh do histoplasma), hoặc xoắn khuẩn (như bệnh Lyme, giang mai) đôi khi ảnh hưởng đến rễ thần kinh. Nhiễm herpes zoster thường gây ra đau kiểu rễ với biểu hiện mất cảm giác da và ban đặc trưng, nhưng nó có thể gây bệnh rễ thần kinh vận động với tình trạng yếu theo khoanh đoạn và mất phản xạ. Viêm đa rễ thần kinh do Cytomegalovirus gây ra là một biến chứng của AIDS.