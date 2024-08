Liệt dây 4 (thần kinh ròng rọc)

New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center

Liệt dây thần kinh số 4 làm yếu cơ chéo trên, gây liệt vận nhãn theo trục ngang, chủ yếu là động tác liếc trong.

(Xem thêm Tổng quan về bệnh lý thần kinh giác mạc và dây thần kinh sọ.)

Liệt dây thần kinh số 4 (thần kinh ròng rọc) thường tự phát. Rất ít nguyên nhân đã được xác định. Nguyên nhân bao gồm:

Chấn thương đầu kín (phổ biến), có thể gây liệt một bên hoặc liệt hai bên

Nhồi máu do bệnh vi mạch (đái tháo đường)

Hiếm khi, liệt do nguyên nhân phình mạch, khối u (ví dụ như u lều tiểu não, u cầu não), hoặc xơ cứng rải rác. Bệnh lác bẩm sinh có thể là một nguyên nhân nhưng đã có ngay từ khi sinh ra.

Liệt dây thần kinh số 4 có thể ảnh hưởng đến một hoặc cả hai mắt. Do liệt cơ chéo trên, mắt không khép bình thường được. Bệnh nhân nhìn thấy hình ảnh đôi, một ở trên và hơi sang bên đối diện; do đó, bệnh nhân gặp nhiều khó khăn khi đi xuống cầu thang do đòi hỏi nhìn xuống và vào trong. Tuy nhiên, nghiêng đầu sang một bên đối diện với bên liệt có thể giú loại bỏ hình ảnh đôi này.

Thăm khám có thể phát hiện các liệt vận nhãn kín đáo gây ra triệu chứng cơ năng nhưng không có triệu chứng thực thể. CT hoặc MRI có thể giúp xác định nguyên nhân.