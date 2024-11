Đau răng và nhiễm trùng

Các nguyên nhân gây đau răng phổ biến nhất là (xem bảng Một số nguyên nhân gây đau răng)

Sâu răng

Viêm tủy

Áp-xe quanh chóp

Chấn thương

Mọc răng khôn (gây viêm quanh thân răng)

Đau răng thường do sâu răng và hậu quả của sâu răng.

Sâu răng (sâu răng) gây đau khi tổn thương kéo dài qua men răng vào ngà răng (dẫn đến sự mất khoáng của cấu trúc răng gây ra hiện tượng xâm thực ở bề mặt ngoài của men răng). Đau thường xảy ra sau khi kích thích lạnh, nóng, thức ăn hoặc thức uống ngọt, đánh răng; những kích thích này làm cho chất lỏng di chuyển trong các ống ngà để gây ra phản ứng trong tủy. Miễn là sự khó chịu không kéo dài sau khi kích thích được loại bỏ, tủy sẽ đủ khỏe mạnh để được bảo tồn. Đây được gọi là nhạy cảm ngà, đau tủy có hồi phục, hoặc viêm tủy có hồi phục.

Viêm tủy là sự viêm của tủy, thường là do sự tiến triển của sâu răng, tích tụ những tổn thương nhỏ của tủy do các phục hồi lớn trước đó, phục hồi bị hỏng hoặc chấn thương. Nó có thể hồi phục hoặc không hồi phục. Hoại tử tủy do áp lực thường là kết quả của viêm tủy. Đau có thể tự phát hoặc do đáp ứng sự kích thích, đặc biệt là nóng hoặc lạnh. Trong cả hai trường hợp, đau kéo dài một phút hoặc lâu hơn. Một khi tủy hoại tử, đau sẽ kết thúc (hàng giờ đến vài tuần). Kết quả là viêm quanh cuống (viêm quanh răng vùng cuống) hoặc áp xe sẽ phát triển.

Áp-xe quanh cuống có thể do sâu răng hoặc viêm tủy không được điều trị. Răng nhạy cảm một cách tinh vi với thử nghiệm gõ (ví dụ: gõ với thám trâm kim loại hoặc cây đè lưỡi) và nhai. Áp xe có thể phát triển trong miệng và vỡ tự nhiên hoặc có thể tiến triển thành viêm mô tế bào.

Chấn thương răng có thể gây tổn thương tủy. Tổn thương có thể xuất hiện ngay sau chấn thương hoặc kéo dài hàng thập kỷ sau đó.

Răng khôn bị ảnh hưởng Hình ảnh ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Viêm quanh thân răng là viêm và nhiễm trùng tổ chức nằm giữa răng và vạt lợi bao quanh nó (lợi trùm). Nó thường xảy ra khi mọc răng khôn (gần như chỉ gặp ở răng khôn hàm dưới).