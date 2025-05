Chẩn đoán nhiễm toan ceton do rượu

Chẩn đoán nhiễm toan ceton do rượu

Tính khoảng trống anion

Loại trừ các rối loạn khác

Chẩn đoán được hình thành khi có sự nghi ngờ cao; các triệu chứng tương tự ở bệnh nhân nghiện rượu có thể do viêm tụy cấp, ngộ độc methanol hoặc ethylen glucol (xem bảng Triệu chứng và điều trị của các ngộ độc đặc biệt), hoặc toan chuyển hóa do đái tháo đường (DKA). Thông thường, nồng độ cồn trong máu không còn cao nữa khi bệnh nhân có nhiễm toan ceton.

Ở những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm toan ceton do rượu, nên đo điện giải trong huyết thanh (bao gồm magiê), nitơ urê máu (BUN) và creatinine, glucose, ceton, amylase, lipase và độ thẩm thấu huyết tương. Nên xét nghiệm nước tiểu để tìm ceton. Những bệnh nhân có biểu hiện ốm nặng và những người có ceton dương tính nên được đo khí máu động mạch và đo lactate huyết thanh.

Sự vắng mặt của tăng glucose máu cho phép loại trừ DKA. Bệnh nhân tăng đường huyết nhẹ có thể mắc bệnh tiểu đường tiềm ẩn, bệnh này có thể được nhận biết qua nồng độ huyết sắc tố glycosyl hóa (HbA1C) tăng cao.

Xét nghiệm điển hình bao gồm

Phát hiện nhiễm toan chuyển hóa có thể gặp khó khăn do tình trạng nhiễm toan chuyển hóa do nhiễm trùng, do nôn dẫn đến PH bình thường; chủ yếu dựa và tăng khoảng trống anion. Nếu khai thác tiền sử không cho phép khẳng định tình trạng nhiễm độc rượu, thì việc đo nồng độ methanol và ethylen glycol trong huyết thanh nên được thwucj hiện.

Các tinh thể canxi oxalate trong nước tiểu cũng là một bằng chứng của ngộ độc ethylen glycol.

Nồng độ acid lactic thường tăng do hạ đường huyết và sự cân bằng cho sự thay đổi giảm và oxy hóa trong gan.