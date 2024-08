Đau tại và cạnh một khớp

Chấn thương lớn mới xảy ra gần đây gợi ý chấn thương là nguyên nhân (ví dụ như gãy xương, rách sụn chêm, hoặc hút dịch khớp ra dịch máu). Tuy nhiên, chấn thương không loại trừ các nguyên nhân khác và bệnh nhân thường nhầm lẫn cơn đau mới xuất hiện không phải do chấn thương với đau do chấn thương. Thường cần phải làm xét nghiệm để loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm và xác định chẩn đoán.

Khởi phát cấp tính là một đặc điểm quan trọng. Đau khớp nặng tiến triển trong vài giờ gợi ý viêm khớp do tinh thể hoặc ít gặp hơn là viêm khớp nhiễm khuẩn. Tiền sử viêm một khớp khởi phát cấp tính trước đó gợi ý viêm khớp do vi tinh thể tái phát, đặc biệt trong trường hợp đã được chẩn đoán trước đó. Đau khớp khởi phát từ từ thường gặp trong viêm khớp dạng thấp hay viêm khớp không do nhiễm khuẩn. Mặc dù khởi phát từ từ hiếm gặp trong viêm khớp nhiễm khuẩn cấp tính nhưng có thể gặp trong các trường hợp viêm khớp nhiễm trùng khác (như do lao, nấm).

Các đặc điểm cốt lõi cần phải xác định là đau tại khớp, cạnh khớp hay cả hai (như trong bệnh gút có thể ảnh hưởng đến cả cấu trúc trong và ngoài khớp) và có phải bệnh lý viêm hay không, các đặc điểm này chủ yếu dựa vào triệu chứng thực thể. Đau khi nghỉ và khi bắt đầu vận động gợi ý tình trạng viêm khớp, trong khi đau tăng khi vận động và phần lớn giảm khi nghỉ ngơi gợi ý các bệnh lý cơ học hoặc không viêm (ví dụ, thoái hóa khớp). Đau nhiều khi thăm khám các động tác thụ động cũng như chủ động, và có hạn chế vận động khớp, thường gợi ý tình trạng viêm. Hiện tượng nóng, đỏ cũng gợi ý tình trạng viêm nhưng những dấu hiệu này thường không nhạy, do đó khi không có những dấu hiệu này cũng không thể loại trừ được tình trạng viêm.

Đau nhiều khi vận động chủ động nhưng không đau khi vận động thụ động gợi ý viêm gân hoặc viêm bao thanh dịch, đau và sưng có thể khu trú tại vị trí của bao thanh dịch hoặc vị trí bám của gân. Đau hoặc sưng tại một phía của ổ khớp hoặc cách xa diện khớp gợi ý nguyên nhân ngoài khớp (như gân hoặc bao thanh dịch); đau khu trú tại diện khớp hoặc lan tỏa tại khớp gợi ý nguyên nhân tại khớp. Ép khớp mà không gấp hay duỗi khớp thường không gây đau ở bệnh nhân viêm gân hoặc viêm bao thanh dịch nhưng thường khá đau ở bệnh nhân viêm khớp.

Viêm khớp bàn ngón chân cái gợi ý bệnh gút nhưng cũng có thể gặp trong viêm khớp nhiễm khuẩn, viêm khớp phản ứng hoặc viêm khớp vẩy nến.

Các triệu chứng da, tim mạch, hô hấp gợi ý các bệnh lý hệ thống và thường gây nên đau nhiều khớp.