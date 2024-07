Toan hóa ống thận

Loại 1 là do giảm bài tiết ion hydro ở ống lượn xa, dẫn đến pH nước tiểu luôn cao (> 5,5) và nhiễm toan hệ thống. Bicarbonate huyết tương thường xuyên < 15 mEq/L (15 mmol/L), hạ kali máu, tăng canxi niệu và giảm bài tiết citrat thường xảy ra. Tăng canxi niệu là rối loạn chính trong các trường hợp gia đình với tổn thương ống kẽ thận do canxi gây ra toan hóa ống lượn xa. Lắng đọng canxi tại thận và bệnh sỏi thận là những biến chứng có thể xảy ra do tăng canxi niệu và giảm citrat niệu nếu nước tiểu có độ kiềm tương đối.

Hội chứng này hiếm gặp. Các trường hợp riêng lẻ hay gặp nhất ở người lớn và có thể là nguyên phát hoặc thứ phát. Các trường hợp gia đình thường biểu hiện đầu tiên ở giai đoạn trẻ em và thường di truyền gen trội nhiễm sắc thể thường. RTA loại 1 thứ cấp có thể là kết quả của thuốc, ghép thận hoặc các bệnh lý khác nhau:

Nồng độ kali có thể cao ở những bệnh nhân bị bệnh thận tắc nghẽn mạn tính hoặc thiếu máu hồng cầu hình liềm.