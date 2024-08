Bàng quang thần kinh

Tiểu không tự chủ là triệu chứng chính ở bệnh nhân bị liệt bàng quang. Bệnh nhân bị ứ nước tiểu lại và luôn chảy nhỏ giọt ra ngoài. Nam giới cũng thường có rối loạn cương dương.

Bệnh nhân bàng quang co cứng có thể có triệu chứng tiểu nhiều lần, tiểu đêm, liệt cứng đi kèm mất cảm giác; hầu hết có những cơn co thắt bàng quang ngắt quãng dẫn đến rò rỉ nước tiểu, trừ khi họ mất cảm giác, tiểu gấp. Ở bệnh nhân rối loạn đồng vận bàng quang - cơ thắt, co thắt cơ thắt trong khi đi tiểu có thể ngăn việc bàng quang được làm rỗng hoàn toàn.

Các biến chứng thường gặp bao gồm nhiễm trùng tiết niệu tái phát và sỏi tiết niệu. Ứ nước thận với trào ngược bàng quang niệu quản có thể xảy ra do thể tích rất lớn nước tiểu gây áp lực lên đoạn nối niệu quản bàng quang, gây rối loạn chức năng do trào ngược, và trong trường hợp nặng gây bệnh lý thận. Bệnh nhân có tổn thương tủy ngực hoặc tuỷ cổ cao có nguy cơ rối loạn phản xạ tự động (hội chứng tăng huyết áp ác tính đe doạ tính mạng, nhịp tim nhanh hoặc chậm, đau đầu, co cứng, vã mồ hôi do tăng hoạt động giao cảm không kiểm soát). Rối loạn này có thể được kích hoạt bởi tình trạng bàng quang căng cấp tính (do bí tiểu) hoặc giãn quai ruột (do táo bón hoặc tắc phân).