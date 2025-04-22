Steroid đồng hóa, còn được gọi là steroid đồng hóa-androgen hoặc AAS, bao gồm testosterone và các loại thuốc liên quan về mặt hóa học và dược lý (ví dụ: dihydrotestosterone [DHT], dehydroepiandrosterone [DHEA], androstenedione, fluoxymesterone, nandrolone) được sử dụng để tăng cường hiệu suất thể chất và thúc đẩy sự phát triển cơ bắp.

AAS được sử dụng để tăng khối lượng cơ nạc và sức mạnh; tập luyện sức bền và chế độ ăn uống nhất định có thể tăng cường những tác dụng này. Không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy AAS làm tăng sức bền hoặc tốc độ, nhưng nhiều bằng chứng giai thoại đáng kể cho thấy các vận động viên sử dụng chúng có thể thực hiện các bài tập cường độ cao thường xuyên hơn. Khi sử dụng không đúng cách và kéo dài ở liều cao và không có sự giám sát y tế, chúng có thể gây ra hành vi thất thường và phi lý cũng như nhiều tác dụng bất lợi về thể chất.

Ước tính tỷ lệ lạm dụng AAS trong suốt cuộc đời là khoảng 2% ở nữ giới và 6% ở nam giới trên toàn thế giới trong các nghiên cứu liên quan đến cả người lớn và thanh thiếu niên (1). Tỷ lệ chung và sự khác biệt về giới tính tương tự nhau trong các nghiên cứu dành riêng cho thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ (2, 3, 4).

Các chỉ định y khoa của testosterone bao gồm suy sinh dục nam ở người lớn và trẻ em, dậy thì muộn, hội chứng Klinefelter và rối loạn định dạng giới tính. Testosterone được sử dụng rộng rãi mặc dù không được khuyến nghị rõ ràng trong điều trị tình trạng testosterone thấp liên quan đến tuổi tác; những nguy cơ và lợi ích của chỉ định điều trị này được thảo luận trong nhiều hướng dẫn chuyên môn khác nhau (5, 6). Một số bác sĩ kê đơn AAS cho bệnh nhân bị suy nhược liên quan đến nhiễm HIV nặng hoặc ung thư. Tuy nhiên, có rất ít dữ liệu khuyến nghị liệu pháp này và ít hướng dẫn về cách bổ sung androgen có thể ảnh hưởng đến các bệnh nền (7, 8). Ngoài ra, vì AAS có tác dụng chống dị hóa và cải thiện việc sử dụng protein nên đôi khi chất này được sử dụng để ngăn ngừa teo cơ ở những bệnh nhân bị bỏng nặng, phải nằm liệt giường hoặc suy nhược. Testosterone được cho là có lợi cho việc chữa lành vết thương và chấn thương ở cơ, mặc dù có ít dữ liệu trên người ủng hộ những tuyên bố này. AAS không phải là phương pháp điều trị y khoa được công nhận rộng rãi cho thể rối loạn cơ bắp của rối loạn dị dạng cơ thể (9).

Ở Hoa Kỳ, hầu hết các loại AAS đều được quản lý bởi Đạo luật về chất kích thích bị kiểm soát và việc sở hữu các chất này mà không có đơn thuốc là bất hợp pháp.

Sinh lý bệnh do sử dụng steroid đồng hóa-androgen AAS có tác dụng androgen (ví dụ: thay đổi về tóc hoặc ham muốn tình dục, hung hăng) và tác dụng đồng hóa (ví dụ: tăng sử dụng protein, tăng khối lượng cơ). Tác dụng androgen không thể tách rời khỏi tác dụng đồng hóa, nhưng một số AAS được tổng hợp để giảm thiểu tác dụng androgen. Ảnh hưởng mạn tính Có độc tính cấp tính hạn chế với một liều duy nhất. Tác dụng bất lợi của AAS thay đổi đáng kể tùy theo liều và loại thuốc. Có ít tác dụng phụ ở liều thay thế sinh lý (ví dụ methyltestosterone 10 đến 50 mg/ngày hoặc tương đương). Các vận động viên có thể sử dụng liều 10 đến 50 lần liều này. Ở mức liều cao, một số tác dụng rõ ràng; một số khác lại không rõ ràng (xem bảng Tác dụng bất lợi của steroid đồng hóa-androgenic ngoại sinh). Có những điều không chắc chắn vì hầu hết các nghiên cứu đều liên quan đến những cá nhân sử dụng steroid bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, những người có thể không báo cáo liều lượng chính xác và cũng sử dụng thuốc chợ đen, nhiều loại trong số đó là thuốc giả hoặc có (mặc dù có nhãn mác) liều và chất kích thích khác nhau. Bảng Tác dụng bất lợi của steroid đồng hóa ngoại sinh Bảng Các vận động viên có thể dùng liều cố định một hoặc nhiều loại AAS trong một khoảng thời gian nhất định, dừng lại rồi bắt đầu lại (theo chu kỳ) nhiều lần trong năm. Việc ngừng thuốc được cho là sẽ giúp nồng độ testosterone nội sinh, số lượng tinh trùng và trục hạ đồi-tuyến yên-tuyến sinh dục trở lại bình thường, giảm tác hại và nhu cầu tăng liều thuốc để đạt được hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chứng minh sự tồn tại của các tác dụng bất lợi trong khi quay vòng sử dụng (1,2, 3). Các vận động viên thường sử dụng nhiều loại AAS cùng lúc (một phương pháp được gọi là xếp chồng). Họ có thể sử dụng đồng thời các đường dùng khác nhau (uống, tiêm bắp hoặc qua da). Bắt đầu từ liều nhỏ và tăng dần liều, rồi giảm dần liều của cùng một AAS cho đến khi bằng không được gọi là phương pháp kim tự tháp. Việc xếp chồng và kim tự tháp nhằm mục đích tăng cường gắn kết thụ thể và giảm thiểu tác dụng bất lợi. Để tránh các xét nghiệm chống doping dương tính, các vận động viên có thể ngừng sử dụng AAS tác dụng kéo dài và thay thế bằng các công thức bào chế tác dụng ngắn hơn (bắc cầu). Tài liệu tham khảo sinh bệnh học 1. Christou MA, Christou PA, Markozannes G, Tsatsoulis A, Mastorakos G, Tigas S. Effects of Anabolic Androgenic Steroids on the Reproductive System of Athletes and Recreational Users: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med 2017;47(9):1869-1883. doi:10.1007/s40279-017-0709-z 2. Hammoud S, van den Bemt BJF, Jaber A, Kurdi M. Chronic anabolic androgenic steroid administration reduces global longitudinal strain among off-cycle bodybuilders. Int J Cardiol 2023;381:153-160. doi:10.1016/j.ijcard.2023.03.057 3. Smit DL, Buijs MM, de Hon O, den Heijer M, de Ronde W. Positive and negative side effects of androgen abuse. The HAARLEM study: A one-year prospective cohort study in 100 men. Scand J Med Sci Sports 2021;31(2):427-438. doi:10.1111/sms.13843

Các triệu chứng và dấu hiệu của việc sử dụng steroid đồng hóa-androgen Dấu hiệu đặc trưng nhất của việc sử dụng steroid đồng hóa-androgen (AAS) là khối lượng cơ tăng nhanh. Tỷ lệ và mức độ gia tăng liên quan trực tiếp đến liều dùng. Bệnh nhân dùng liều sinh lý có tốc độ phát triển chậm và thường không đáng kể; những người dùng liều cao có thể tăng trọng lượng cơ thể khoảng vài pound mỗi tháng. Tăng mức năng lượng và ham muốn tình dục (ở nam giới) xảy ra nhưng khó định lượng hơn. Tác động tâm lý (thường chỉ với liều lượng rất cao) thường được các thành viên trong gia đình chú ý: Thay đổi tâm trạng và thất thường

Hành vi phi lý

Tăng cường sự hiếu chiến ("roid rage")

Cáu gắt

Tăng ham muốn

Trầm cảm Mụn trứng cá tăng phổ biến ở cả hai giới tính; ham muốn có thể thường tăng; sự hung hăng và thèm ăn có thể tăng lên. Vú to ở nam, teo tinh hoàn và giảm khả năng sinh sản có thể xảy ra ở nam giới. Nam hóa (ví dụ: rụng tóc, âm vật to, rậm lông, giọng nói sâu hơn) phổ biến ở nữ. Ngoài ra, kích thước vú có thể giảm; niêm mạc âm đạo có thể bị teo; và kinh nguyệt có thể thay đổi hoặc ngừng lại. Nam hóa hoặc vú to ở nam có thể không thể đảo ngược được.

Chẩn đoán sử dụng steroid đồng hóa-androgen Thông thường là chẩn đoán lâm sàng

Đôi khi xét nghiệm nước tiểu Mặc dù các vận động viên ưu tú được các cơ quan chống doping kiểm tra việc sử dụng AAS, nhưng không có xét nghiệm chẩn đoán thực tế nào để đánh giá việc sử dụng AAS lén lút ở quần thể bệnh nhân nói chung. Khi bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng của việc sử dụng AAS lâu dài, điều quan trọng là phải đưa việc sử dụng AAS vào chẩn đoán phân biệt. Có thể hữu ích khi đo nồng độ testosterone trong huyết thanh, hormone kích thích nang trứng và hormone hoàng thể vì đây là những xét nghiệm phổ biến hơn. Testosterone ngoại sinh và AAS làm giảm nồng độ gonadotropin. Khi tiến hành xét nghiệm để phát hiện AAS, phân tích nước tiểu được thực hiện bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ. Testosterone được sử dụng ngoại sinh không thể phân biệt được với testosterone nội sinh bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ. Tuy nhiên, nếu mức cao testosterone được phát hiện, tỷ số giữa testosterone và epitestosterone (một steroid nội sinh mà hóa học gần như giống hệt nhau testosterone) nên được xác định. Tỷ lệ testosterone:epitestosterone > 6:1 gợi ý việc sử dụng testosterone ngoại sinh.

Điều trị sử dụng steroid đồng hóa-androgen Ngừng sử dụng

Sử dụng thuốc để phục hồi khả năng sinh sản Phương pháp điều trị chính cho người sử dụng steroid đồng hóa-androgen (AAS) là ngừng sử dụng. Mặc dù sự phụ thuộc về thể chất không xảy ra, nhưng có thể có sự phụ thuộc về tâm lý, đặc biệt là ở các vận động viên thể hình và vận động viên thi đấu. Vú to ở nam giới có thể cần nắn chỉnh bằng phẫu thuật. Một người sử dụng các công thức bào chế dạng tiêm nên được tiêm phòng uốn ván cập nhật. Một biến chứng nổi tiếng của việc sử dụng AAS là vô sinh, do ức chế trục hạ đồi-tuyến yên-tuyến sinh dục (HPG) và sau đó ức chế quá trình sinh tinh trùng ở tinh hoàn. Việc ngừng sử dụng AAS có thể phục hồi quá trình sinh tinh, nhưng quá trình phục hồi có thể mất vài tháng đến vài năm (1). Nhiều bệnh nhân đang ở độ tuổi sinh sản sung mãn nhất và tùy thuộc vào các yếu tố như tuổi của người phối ngẫu nữ giới và số con mong muốn, họ có thể cần phải khôi phục khả năng sinh sản càng sớm càng tốt. Ở những bệnh nhân này, các loại thuốc như thuốc điều biến thụ thể estrogen chọn lọc (ví dụ: clomiphene, enclomiphene), thuốc ức chế aromatase (ví dụ: anastrozole, letrozole) và gonadotropin (gonadotropin màng đệm ở người và hormone kích thích nang trứng) có thể được sử dụng để phục hồi trục HPG và quá trình sinh tinh (1, 2). Tuy nhiên, ngay cả khi có điều trị nội khoa, một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân vẫn có thể có các thông số tinh dịch kém và cuối cùng cần hỗ trợ sinh sản (3). Tài liệu tham khảo về điều trị 1. McBride JA, Coward RM. Recovery of spermatogenesis following testosterone replacement therapy or anabolic-androgenic steroid use. Asian J Androl 2016;18(3):373-380. doi:10.4103/1008-682X.173938 2. Tatem AJ, Beilan J, Kovac JR, Lipshultz LI. Management of Anabolic Steroid-Induced Infertility: Novel Strategies for Fertility Maintenance and Recovery. World J Mens Health 2020;38(2):141-150. doi:10.5534/wjmh.190002 3. Ledesma BR, Weber A, Venigalla G, et al. Fertility outcomes in men with prior history of anabolic steroid use. Fertil Steril 2023;120(6):1203-1209. doi:10.1016/j.fertnstert.2023.09.016