Thuốc có tác dụng toàn thân được chỉ định cho tình trạng ngứa toàn thân hoặc ngứa tại chỗ kháng lại các thuốc bôi tại chỗ. Thuốc kháng histamine, đặc biệt là hydroxyzine có hiệu quả, đặc biệt đối với ngứa đêm và thường được sử dụng nhất. Thuốc kháng histamine an thần phải được sử dụng thận trọng ở người cao tuổi vào ban ngày vì các thuốc này có thể dẫn đến té ngã; các thuốc kháng histamine không gây buồn ngủ mới hơn như loratadine, fexofenadine và cetirizine có thể hữu ích cho ngứa ban ngày. Các loại thuốc khác bao gồm doxepin (thường dùng vào ban đêm do có tác dụng an thần cao), cholestyramine (đối với bệnh suy thận, ứ mật và bệnh đa hồng cầu), thuốc đối kháng opioid như naltrexone (đối với ngứa đường mật) và có thể cả gabapentin (đối với ngứa do tăng ure huyết).

Các tác nhân vật lý có thể có hiệu quả trong điều trị ngứa bao gồm phương pháp trị liệu bằng tia cực tím.