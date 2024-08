Đánh giá bệnh nhân hô hấp

Cần chú ý tập trung quan sát

Dấu hiệu khó thở và thiếu oxy máu (ví dụ: bồn chồn, thở nhanh, tím, co kéo cơ hô hấp phụ)

Dấu hiệu bệnh phổi mạn tính (ví dụ: ngón tay dùi trống, phù chân)

Dị dạng lồng ngực

Kiểu thở bất thường (ví dụ: thời gian thở ra kéo dài, hô hấp Cheyne-Stokes, hô hấp Kussmaul)

Tĩnh mạch cổ nổi

Dấu hiệu hạ oxy huyết là xanh tím (có tím ở môi, mặt hoặc giường móng) trong đó cần phải có ít nhất 5 g/dL hemoglobin không bão hòa và do đó có nghĩa là bão hòa oxy máu động mạch thấp (< 85%); không có xanh tím không loại trừ sự hiện diện của hạ oxy huyết.

Dấu hiệu khó thở gồm thở nhanh, co kéo các cơ hô hấp phụ (cơ ức đòn chũm, các cơ liên sườn, cơ bậc thang), co kéo liên sườn và kiểu thở ngực bụng nghịch thường. Bệnh nhân COPD đôi khi phải chống tay lên chân hoặc bàn khám khi ngồi (tư thế kiềng ba chân) nhằm cố gắng tạo thuận hoạt động của các cơ hô hấp phụ và nhờ đó tăng cường khả năng hô hấp. Co kéo các cơ liên sườn (khoang liên sườn lõm xuống) phổ biến ở trẻ sơ sinh và bệnh nhân lớn tuổi có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nặng. Thở ngực bụng nghịch thường (bụng lõm xuống khi hít vào và di động ngực bụng ngược chiều nhau) nói lên tình trạng yếu hoặc mệt cơ hô hấp.

Dấu hiệu bệnh phổi mạn tính bao gồm ngón tay dùi trống, lồng ngực hình thùng (tăng đường kính trước sau của lồng ngực ở một số bệnh nhân khí phế thũng) và thở chúm môi.

Ngón tay dùi trống là phì đại đầu ngón tay (hoặc ngón chân) do tăng sinh mô liên kết giữa móng tay và xương. Chẩn đoán dựa trên sự gia tăng góc nghiêng của móng khi nó ra khỏi ngón tay (đến >180°) hoặc sự gia tăng tỷ lệ độ sâu của đốt ngón (đến > 1 – xem hình Đo ngón tay dùi trống). Độ xốp của giường móng ngay dưới biểu bì cũng gợi ý ngón tay dùi trống.

Ngón tay dùi trống thường gặp nhất ở bệnh nhân ung thư phổi có hội chứng cận ung thư nhưng lại là một dấu hiệu quan trọng của bệnh phổi mạn tính, chẳng hạn như bệnh xơ nang và xơ phổi vô căn; nó cũng xảy ra (nhưng ít phổ biến hơn) trong bệnh tim bẩm sinh có tím, nhiễm trùng mạn tính (ví dụ viêm nội tâm mạc nhiễm trùng), đột quy,viêm ruột và xơ gan. Ngón tay dùi trống thỉnh thoảng xảy ra trong một số bệnh xương khớp và viêm màng xương (bệnh xương khớp phì đại nguyên phát hoặc di truyền); trong trường hợp này, ngón tay dùi trống có thể đi kèm với sự biến đổi của da: da mu tay bị phì đại (pachydermoperiostosis), tăng tiết nhờn và da mặt thô ráp. Ngón chân, ngón tay dùi trống cũng có thể là một dị tật di truyền lành tính, có thể được phân biệt với ngón tay, ngón chân dùi trống bệnh lý khi bênh nhân không có triệu chứng gì bất thường hoặc xuất hiện ngón tay, ngón chân dùi trống từ khi còn nhỏ (khi hỏi kỹ bệnh nhân).

Ngón tay dùi trống Hình ảnh © Springer Science+Business Media

Đo ngón tay dùi trống.

Lồng ngực hình thùng là đường kính trước-sau của lồng ngực tăng lên ở một số bệnh nhân khí phế thũng.

Khi thở mím môi, người đó thở ra khi đôi môi mím chặt và hít vào bằng mũi khi miệng ngậm lại. Thao tác này làm tăng áp lực trong đường thở để giữ cho chúng mở và do đó làm giảm bẫy khí.

Dị dạng lồng ngực, chẳng hạn như lõm ngực bẩm sinh (xương ức thường bắt đầu lõm ở phần giữa xương ức và tiến triển hướng vào trong mũi ức) và gù vẹo cột sống, có thể hạn chế các động tác hô hấp và làm trầm trọng hơn các triệu chứng của bệnh phổi có trước đây. Những bất thường này có thể quan sát được bằng việc bộc lộ lồng ngực khi khám. Việc khám thực thể cũng cần đánh giá vùng bụng, tình trạng béo phì, cổ trướng, hoặc các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến độ đàn hồi thành bụng.

Kiểu thở bất thường có thể gợi ý các bệnh lý nền. Tỷ lệ thở ra và thở ra kéo dài xảy ra trong bệnh phổi tắc nghẽn. Dấu hiệu hô hấp bất thường thường làm thay đổi nhịp thở vì vậy nhịp thở cần được đánh giá trong 1 phút.

Kiểu thở Cheyne-Stokes (thở theo chu kỳ) là sự thay đổi của nhịp thở và biên độ thở theo chu kỳ. Bắt đầu bằng giai đoạn ngưng thở ngắn, tiếp đến bệnh nhân thở nhanh hơn và sâu hơn (tăng tần số), sau đó chậm hơn và nông hơn cho đến khi ngừng thở và tiếp tục lặp lại chu kỳ. Kiểu thở Cheyne-Stokes thường gặp trong suy tim, rối loạn thần kinh (ví dụ, Đột quỵsa sút trí tuệ), hoặc do thuốc. Trong suy tim, tuần hoàn lên não bị chậm lai; các trung tâm hô hấp giảm đáp ứng trong việc nhận biết tình trạng toan/giảm ôxy máu (gây thở nhanh) hoặc kiềm/tăng CO2 máu (gây ngưng thở).

Kiểu thở Biot là một biến thể ít gặp của kiểu thở Cheyne-Stokes, trong đó có những giai đoạn ngưng thở không đều xen kẽ với những giai đoạn trong đó có 4 hoặc 5 nhịp thở sâu, biên độ thở bằng nhau. Kiểu thở Biot khác với kiểu thở Cheyne-Stokes ở chỗ bắt đầu và kết thúc đột ngột không theo chu kỳ. Nguyên nhân do tổn thương hệ thần kinh trung ương và xảy ra trong các tình trạng rối loạn như viêm màng não.

Kiểu thở Kussmaul là kiểu thở sâu, đều, do toan chuyển hóa gây ra.

Dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổiđược đánh giá ở tư thế nằm với đầu cao 45°. Vị trí tĩnh mạch cảnh nổi cao nhất thường ngay trên xương đòn. (Giới hạn cao nhất của bình thường: 4 cm trên hõm ức đo theo phương thẳng đứng). Tăng chiều cao của cột có thể cho thấy rối loạn chức năng tâm thất trái, tăng áp động mạch phổi, suy tim phải, chèn ép màng ngoài tim, viêm màng ngoài tim co thắt hoặc kết hợp và cần phải nhanh chóng tìm kiếm các dấu hiệu khác về rối loạn ở tim (ví dụ: tiếng tim thứ 3 [S3] ngựa phi nước đại, tiếng thổi, phù phụ do tư thế).