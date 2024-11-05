Thuyên tắc động mạch phổi (PE)

Xét nghiệm chẩn đoán

Sàng lọc bệnh nhân ngoại trú bằng xét nghiệm D-dimer nếu khả năng trước xét nghiệm thấp hoặc trung bình

Nếu khả năng trước xét nghiệm cao hoặc nếu kết quả D-dimer tăng cao, chụp CT động mạch, hoặc nếu suy thận hoặc khi có chống chỉ định dùng thuốc cản quang CT, kèm theo chụp thông khí/tưới máu (V/Q)

Đôi khi siêu âm chân hoặc cánh tay (để xác nhận huyết khối tĩnh mạch sâu khi chẩn đoán hình ảnh phổi bị trễ hoặc bị cấm)

Không có phác đồ nào được chấp nhận rộng rãi để tiếp cận nghi ngờ thuyên tắc động mạch phổi cấp tính. Các xét nghiệm hữu ích nhất để chẩn đoán hoặc loại trừ PE là

Xét nghiệm D-dimer

Chụp CT mạch

Chụp thông khí/tưới máu

Siêu âm Doppler

Siêu âm tim có thể hữu ích để xác định thuyên tắc mạch phổi trên đường đến phổi (cục máu đông trong quá trình vận chuyển) hoặc để tìm bằng chứng về rối loạn chức năng thất phải mới. Các dấu hiệu trên siêu âm tim có thể gợi ý thuyên tắc mạch phổi bao gồm dấu hiệu 60/60, là sự kết hợp giữa thời gian tăng tốc động mạch phổi < 60 mili giây với chênh lệch đỉnh tâm thu của van ba lá < 60 mm Hg (3) và dấu hiệu McConnell, dấu hiệu này là khả năng co bóp của thành tự do RV bị suy giảm so với đỉnh RV (4).

D-Dimer là sản phẩm phụ của quá trình tiêu sợi huyết nội tại; do đó, nồng độ tăng cao xảy ra khi gần đây có huyết khối. Theo truyền thống, khi xác suất tiền xét nghiệm được coi là thấp hoặc trung bình, mức D-dimer âm tính (< 0,4 mcg/mL [< 2,2 nmol/L]) có độ nhạy cao đối với việc không có PE với giá trị dự báo âm tính > 95% (5); trong hầu hết các trường hợp, kết quả này đủ tin cậy để loại trừ chẩn đoán PE tại khoa cấp cứu hoặc phòng khám. Gần đây, dữ liệu đã chỉ ra rằng tuổi tác có thể làm tăng nồng độ D-dimer, điều này có thể gây ra kết quả xét nghiệm dương tính giả. Do đó, ở những bệnh nhân có xác suất PE trước xét nghiệm thấp hoặc trung bình và trên 50 tuổi, hệ số điều chỉnh phổ biến nhất là sử dụng giá trị ngưỡng của tuổi nhân với 10 tính bằng ng/mL. Tuy nhiên, nồng độ D-dimer tăng cao không đặc hiệu cho cục nghẽn tĩnh mạch vì nhiều bệnh nhân không có huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) hoặc PE cũng có mức độ tăng cao (đặc biệt ở những bệnh nhân nhập viện). Do đó, cần phải xét nghiệm thêm khi nồng D-dimer tăng cao hoặc khi xác suất PE trước xét nghiệm cao.

Chụp CT mạch máu là kỹ thuật hình ảnh được ưu tiên để chẩn đoán thuyên tắc động mạch phổi cấp tính. Đây là phương pháp cho kết quả nhanh, chính xác, độ nhạy và đặc hiệu cao. Nó cũng có thể cung cấp thêm thông tin về các bệnh lý phổi khác (ví dụ, chứng minh viêm phổi là nguyên nhân gây ra giảm oxy hay đau ngực kiểu màng phổi nhiều hơn là tắc mạch phổi) cũng như mức độ nghiêm trọng của PE (ví dụ bằng kích thước của tâm thất phải hoặc trào ngược vào tĩnh mạch gan). Mặc dù chất lượng chụp kém do hiện tượng chuyển động hoặc lượng thuốc cản quang kém có thể hạn chế độ nhạy của xét nghiệm, công nghệ chụp CT cho phép thời gian chụp < 2 giây, cung cấp hình ảnh tương đối không chuyển động ở những bệnh nhân khó thở. Thời gian quét nhanh cho phép sử dụng một lượng nhỏ các chất cản quang có chứa i-ốt làm giảm nguy cơ tổn thương thận cấp tính.

Thuyên tắc động mạch phổi (CTA ngực) Hình ảnh Hình ảnh do bác sĩ Victor F. Tapson cung cấp

Độ nhạy của chụp CT động mạch là cao nhất đối với thuyên tắc mạch phổi ở động mạch phổi chính hoặc ở các mạch của thùy hoặc phân thùy phổi. Độ nhạy của chụp CT mạch thấp nhất đối với cục nghẽn ở các mạch nhánh phụ (khoảng 30% số tất cả các cục nghẽn động mạch phổi). Tuy nhiên, chụp CT mạch vẫn là phương tiện được ưu tiên để chẩn đoán PE cấp tính nếu không có chống chỉ định.

Chụp thông khí/tưới máu (V/Q) trong thuyên tắc động mạch phổi phát hiện những vùng phổi được thông khí nhưng không được tưới máu. Chụp V/Q mất nhiều thời gian hơn chụp CT mạch máu và kém đặc hiệu hơn. Tuy nhiên, khi kết quả chụp X-quang ngực bình thường hoặc gần bình thường và không có bệnh phổi tiềm ẩn đáng kể nào thì đây là kiểm tra có độ nhạy cao. Chụp V/Q đặc biệt hữu ích khi suy thận không cho phép sử dụng thuốc cản quang, vốn cần thiết cho chụp động mạch CT và ở những bệnh nhân đang mang thai (6). Ở một số bệnh viện, việc quét V/Q có thể được thực hiện bằng một máy di động cung cấp 3 góc nhìn về thông khí và tưới máu, rất hữu ích khi bệnh nhân quá ốm, không thể di chuyển được. Các khiếm khuyết về tưới máu có thể xảy ra trong nhiều tình trạng phổi khác (ví dụ, COPD, xơ phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi). Sự không tương xứng về tưới máu giống tắc mạch phổi có thể xảy ra trong viêm mạch phổi, tắc tĩnh mạch phổi và Bệnh sarcoid.

Kết quả dựa trên mô hình không cân xứng V/Q và được báo cáo là bình thường, xác suất thấp, xác suất trung bình hoặc xác suất cao của thuyên tắc động mạch phổi.

Xác suất lâm sàng trước khi kiểm tra của thuyên tắc động mạch phổi phải được sử dụng cùng với kết quả chụp V/Q để xác định nhu cầu điều trị hoặc xét nghiệm thêm. (7).

Thuyên tắc động mạch phổi (chụp thông khí-tưới máu)

Siêu âm Doppler là một kỹ thuật an toàn, không xâm lấn, di động để phát hiện cục nghẽn ở chân hoặc cánh tay. Có thể phát hiện cục máu đông bằng cách quan sát thấy tĩnh mạch bị nén kém hoặc lưu lượng máu giảm qua siêu âm Doppler. Kiểm tra này có độ nhạy > 95% và độ đặc hiệu > 95% đối với cục nghẽn (8). Phát hiện DVT trong tĩnh mạch bắp chân hoặc tĩnh mạch chậu có thể khó khăn hơn nhưng nói chung có thể làm được. Người thực hiện siêu âm nên cố gắng phản ánh hình ảnh tĩnh mạch khoeo ở thì tưới máu của nó.

Việc không có cục nghẽn ở tĩnh mạch chân không loại trừ khả năng cục nghẽn từ các nguồn khác, chẳng hạn như các chi trên hoặc mạch máu vùng chậu, nhưng những bệnh nhân nghi ngờ bị DVT và có kết quả âm tính trên siêu âm Doppler có thời gian sống thêm không biến cố > 95%, vì cục nghẽn từ các nguồn khác ít phổ biến hơn nhiều.

Mặc dù siêu âm chân hoặc cánh tay không phải là phương pháp chẩn đoán PE, nhưng một nghiên cứu phát hiện cục nghẽn ở chân hoặc ở nách-dưới đòn sẽ xác định việc cần thiết phải dùng thuốc chống đông và có thể loại trừ nhu cầu xét nghiệm chẩn đoán thêm trừ khi cân nhắc liệu pháp tích cực hơn (ví dụ: liệu pháp tiêu huyết khối). Do đó, việc dừng đánh giá chẩn đoán sau khi phát hiện DVT trên siêu âm chân hoặc cánh tay là phù hợp nhất đối với những bệnh nhân ổn định có chống chỉ định với thuốc cản quang CT và những bệnh nhân mà chụp V/Q được dự đoán có độ đặc hiệu thấp (ví dụ: ở những bệnh nhân có phum chụp X-quang ngực bất thường). Trong khi nghi ngờ tắc mạch phổi cấp, kết quả siêu âm bình thường cũng vẫn cần thiết tiến hành các thăm dò bổ sung.

Ngọc trai & cạm bẫy

Siêu âm tim có thể cho thấy cục máu đông ở tâm nhĩ phải hoặc tâm thất phải, nhưng siêu âm tim thường được sử dụng nhất để phân tầng nguy cơ trong PE cấp tính. Sự xuất hiện của giãn thất phải và giảm vận động có thể gợi ý sự cần thiết phải điều trị tích cực hơn.

Xét nghiệm chất chỉ điểm về tim là một phương tiện hữu ích để phân tầng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi cấp tính. Xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học tim có thể được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ cho các xét nghiệm khác nếu nghi ngờ hoặc chứng minh được mắc PE. Nồng độ troponin tăng cao biểu hiện sự thiếu máu thất phải (hoặc đôi khi là thất trái). Nồng độ BNP và pro-BNP tăng cao có thể cho thấy sự rối loạn chức năng thất phải; tuy nhiên, các xét nghiệm này không phải là đặc trưng cho thất phải giãn hoặc tắc mạch phổi.

Xét nghiệm về rối loạn huyết khối (ưu huyết khối) không nên được thực hiện thường xuyên. Việc xét nghiệm cần phải được xem xét đối với những bệnh nhân PE vô căn (nghĩa là không biết có yếu tố nguy cơ hoặc nguyên nhân nào), đặc biệt là nếu họ trẻ tuổi (< 60 tuổi), có PE tái phát hoặc có tiền sử gia đình dương tính. Một số bệnh ưu huyết khối, chẳng hạn như hội chứng kháng phospholipid, cần có các loại liệu pháp chống đông máu dành riêng cho từng bệnh.

Chụp động mạch phổi hiếm khi cần để chẩn đoán PE cấp tính vì chụp CT mạch máu không xâm lấn có độ nhạy và độ đặc hiệu tương tự. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân đang sử dụng phương pháp tiêu huyết khối bằng catheter, chụp động mạch phổi được sử dụng để đánh giá vị trí catheter và có thể được sử dụng như một phương tiện nhanh để xác định rõ sự thành công của thủ thuật khi rút catheter. Chụp động mạch phổi cũng được sử dụng cùng với đặt ống thông tim phải để đánh giá xem bệnh nhân tăng áp động mạch phổi do thuyên tắc huyết khối mạn tính có phải là ứng cử viên cho phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch phổi hay không.