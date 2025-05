Bệnh viêm vùng chậu (PID)

Đau bụng dưới là dấu hiệu thường gặp và hai bên nhưng cũng có thể chỉ một bên, ngay cả khi cả hai vòi đều có bị liên quan. Đau cũng có thể xảy ra ở vùng bụng trên. Buồn nôn và nôn thường gặp khi đau nặng. Chảy máu bất thường (do viêm nội mạc tử cung) và/hoặc sốt xảy ra ở một phần ba số bệnh nhân.

Thỉnh thoảng, xảy ra đau khi quan hệ hoặc rối loạn đi tiểu.

Ngay cả những phụ nữ bị viêm đủ nặng để gây ra sẹo cũng có rất ít hoặc không có triệu chứng.

Trong giai đoạn đầu, dấu hiệu có thể nhẹ hoặc không có. Sau đó, dấu hiệu căng tức khi chuyển động cổ tử cung, sự bảo vệ và sự hồi phục lại là phổ biến.

PID do Lậu cầu thường là cấp tính hơn và gây ra các triệu chứng trầm trọng hơn so với viêm do vi khuẩn C. trachomatis, mà có thể không đau. PID do M. genitalium, giống như do vi khuẩn C. trachomatis, cũng nhẹ và cần được xem xét ở những phụ nữ không đáp ứng với điều trị bậc một đối với PID.