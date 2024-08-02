Tổng quan các rối loạn dị ứng và Atopi

Rối loạn dị ứng (bao gồm cả bệnh atopy) và các chứng rối loạn quá mẫn khác là phản ứng miễn dịch không thích hợp hoặc quá mức đối với kháng nguyên ngoại lai. Các phản ứng miễn dịch không phù hợp bao gồm những phản ứng được định hướng sai đối với các thành phần nội tại của cơ thể (bản thân), dẫn đến rối loạn tự miễn. Chủ đề này tập trung vào phản ứng quá mẫn loại I.
Phân loại phản ứng quá mẫn
Phản ứng quá mẫn được chia thành 4 loại (từ I đến IV) do phân loại Gell và Coombs. Rối loạn quá mẫn thường liên quan đến hơn một loại.
Phản ứng quá mẫn loại I
Phản ứng loại I (tức quá mẫn nhanh) là trung gian IgE. Kháng nguyên liên kết với IgE gắn với tế bào mast ở mô và tế bào bạch cầu ưa bazo trong máu, gây ra giải phóng các chất trung gian đã được hình thành trước đó (ví dụ histamine, protease, các yếu tố hóa ứng động) và tổng hợp các chất trung gian khác (ví dụ như prostaglandins, leukotrienes, yếu tố kích hoạt tiểu cầu, cytokine). Các chất làm trung gian gây giãn mạch, tăng thẩm thấu mao mạch, tăng tiết nhầy, co thắt cơ, và xâm nhập mô với bạch cầu ái toan, tế bào T hỗ trợ loại 2 (TH2), và các tế bào viêm khác.
Các phản ứng quá mẫn loại I tiến triển < 1 giờ sau khi tiếp xúc với kháng nguyên.
Phản ứng loại I bao gồm tất cả các chứng bệnh atopy (ví dụ, Bệnh viêm da cơ địa, hen, viêm mũi, viêm kết mạc) và nhiều hội chứng dị ứng (ví dụ, phản vệ, một số trường hợp phù mạch, nổi mày đay, dị ứng cao su và một số dị ứng thực phẩm). Các thuật ngữ atopy và dị ứng thường được sử dụng thay cho nhau nhưng khác:
Atopy là phản ứng miễn dịch quá mức qua trung gian IgE; tất cả các rối loạn atopy là rối loạn quá mẫn type I.
Dị ứng là bất kỳ phản ứng miễn dịch phóng đại đối với một kháng nguyên ngoại lai bất kể cơ chế.
Do đó, tất cả các tình trạng rối loạn thể tạng dị ứng được coi là dị ứng, nhưng nhiều tình trạng rối loại dị ứng (ví dụ: viêm phổi kẽ do quá mẫn) không phải là thể tạng dị ứng.
Các rối loạn dị ứng thường ảnh hưởng đến mũi, mắt, da và phổi. Các rối loạn này bao gồm viêm kết mạc, viêm da dị ứng ngoại sinh (loại chàm phổ biến nhất), nổi mề đay do miễn dịch, một số dạng phù mạch, dị ứng với latex cấp tính, một số rối loạn dị ứng phổi (ví dụ, hen suyễn do dị ứng, các thành phần trung gian IgE của bệnh aspergillus phế quản phổi dị ứng), viêm mũi dị ứng và phản ứng dị ứng với nọc độc.
Phản ứng quá mẫn loại II
Các phản ứng loại II (quá mẫn gây độc tế bào phụ thuộc kháng thể) là kết quả khi kháng thể liên kết với kháng nguyên bề mặt tế bào hoặc một phân tử kết hợp với bề mặt tế bào. Cấu trúc kháng nguyên-kháng thể gắn kết bề mặt (trái ngược với phức hợp kháng nguyên-kháng thể tuần hoàn trong quá mẫn loại III) kích hoạt các tế bào tham gia vào quá trình gây độc tế bào qua trung gian tế bào phụ thuộc vào kháng thể (ví dụ: tế bào diệt tự nhiên, bạch cầu ái toan, đại thực bào), bổ thể, hoặc cả hai. Kết quả là tổn thương tế bào và mô.
Các rối loạn liên quan đến phản ứng loại II bao gồm việc thải tạng ghép mức độ siêu cấp tính, Coombs dương tính bệnh thiếu máu tan máu, Viêm tuyến giáp Hashimoto, và các bệnh kháng màng đáy cầu thận (ví dụ, Hội chứng Goodpasture).
Phản ứng quá mẫn loại III
Phản ứng loại III (bệnh phức hợp miễn dịch) gây viêm để phản ứng với các phức hợp miễn dịch kháng nguyên kháng thể lưu hành lắng đọng trong mạch hoặc mô. Các phức hợp này có thể kích hoạt hệ thống bổ thể hoặc gắn kết và kích hoạt một số tế bào miễn dịch, dẫn đến giải phóng các chất trung gian gây viêm.
Hậu quả của sự hình thành phức hợp miễn dịch phụ thuộc một phần vào tỷ lệ tương đối của kháng nguyên và kháng thể trong phức hệ miễn dịch. Giai đoạn sớm trong đáp ứng miễn dịch, do dư thừa kháng nguyên trong các phức hợp kháng nguyên kháng thể nhỏ, nên không kích hoạt bổ thể. Sau đó, khi kháng nguyên và kháng thể cân bằng hơn, các phức hợp miễn dịch lớn hơn và có xu hướng lắng đọng trong các mô khác nhau (ví dụ, cầu thận, mạch máu), gây ra phản ứng hệ thống. Dạng isotype của các kháng thể được tạo ra thay đổi trong quá trình đáp ứng miễn dịch và isotype, glycosyl hóa, kích thước và điện tích của các thành phần của phức hợp góp phần vào đáp ứng lâm sàng.
Các rối loạn loại III bao gồm bệnh huyết thanh, lupus ban đỏ hệ thống (SLE), viêm khớp dạng tháp (RA), chứng viêm mạch leukocytoclastic, cryoglobulinemia, cấp viêm phổi quá mẫn , và một số loại viêm cầu thận.
Phản ứng type III tiến triển từ 4 đến 10 ngày sau khi tiếp xúc với kháng nguyên, và nếu tiếp xúc với kháng nguyên tiếp tục, có thể trở thành mạn tính.
Phản ứng quá mẫn loại IV
Phản ứng loại IV (quá mẫn muộn) không liên quan đến kháng thể mà do tế bào T làm trung gian.
Các tế bào T, mẫn cảm sau khi tiếp xúc với một kháng nguyên cụ thể, được kích hoạt bằng cách tiếp xúc liên tục hoặc tiếp xúc lại với kháng nguyên; chúng gây tổn thương mô bằng các hiệu ứng độc trực tiếp hoặc thông qua phóng thích cytokine kích hoạt bạch cầu ái toan, bạch cầu mono và đại thực bào, bạch cầu trung tính hoặc các tế bào diệt tự nhiên.
Các bệnh lý liên quan đến phản ứng loại IV bao gồm hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc (SJS/TEN), phát ban do thuốc với tình trạng tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS), viêm da tiếp xúc (ví dụ: cây thường xuân độc), viêm phổi kẽ do quá mẫn bán cấp và mạn tính, thải ghép đồng loài cấp tính và mạn tính, đáp ứng miễn dịch với bệnh lao và nhiều dạng quá mẫn với thuốc.
Căn nguyên của các tình trạng rối loạn dị ứng và thể tạng dị ứng
Các yếu tố di truyền phức tạp, môi trường và yếu tố đặc trưng vùng góp phần gây ra dị ứng qua trung gian IgE.
Yếu tố di truyền có thể liên quan, như gợi ý khi có tính chất gia đình, liên kết giữa atopy và loci HLA riêng biệt, và tính đa hình của một số gen, bao gồm cả các chuỗi beta thụ thể IgE ái lực cao, chuỗi alpha-thụ thể interleukin (IL)-4, IL-4, IL-13, CD14, dipeptidyl-peptidase 10 (DPP10), và một domain disintegrin và metalloprotease 33 (ADAM33).
Yếu tố môi trường tương tác với các yếu tố di truyền để duy trì đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào thông qua tế bào T hỗ trợ loại 2 (TH2). Tế bào TH2 kích hoạt bạch cầu ái toan, thúc đẩy sản xuất IgE, và là tiền dị ứng. Tiếp xúc với vi khuẩn, vi rút và nội độc tố (ví dụ: lipopolysaccharide) ở thời thơ ấu có thể chuyển đáp ứng tế bào TH2 tự nhiên sang đáp ứng tế bào T hỗ trợ loại 1 (TH1), ức chế tế bào TH2 và do đó ngăn chặn phản ứng dị ứng. Tế bào T điều hòa (Treg) (ví dụ: CD4+, CD25+, Foxp3+), có khả năng ức chế đáp ứng của tế bào TH2 và các tế bào dạng sợi tiết IL-12, thúc đẩy đáp ứng của tế bào TH1, có lẽ cũng có liên quan. Xu hướng ở các quốc gia có lợi thế kinh tế hơn hướng tới các gia đình nhỏ hơn với ít con hơn, môi trường trong nhà sạch hơn và sử dụng kháng sinh rộng rãi hơn có thể hạn chế việc trẻ em tiếp xúc với các tác nhân truyền nhiễm thúc đẩy đáp ứng chủ yếu của tế bào TH1; những xu hướng như vậy có thể giải thích sự gia tăng tỷ lệ mắc một số bệnh dị ứng.
Các yếu tố khác góp phần vào sự phát triển dị ứng bao gồm tiếp xúc với dị nguyên mạn tính và mẫn cảm, chế độ ăn uống và các chất ô nhiễm môi trường.
Các yếu tố đặc hiệu tại vị trí giải phẫu bao gồm các phân tử kết dính trong biểu mô phế quản và da và các phân tử trong đường tiêu hóa (GI) hướng dẫn tế bào TH2 đến các mô đích. Thành phần của đường tiêu hóa, đường hô hấp, và hệ vi khuẩn trên da dường như ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của dị ứng da. Các vi sinh vật này có thể mang đến mục tiêu mới cho điều trị dị ứng.
Dị nguyên
Theo định nghĩa, một dị nguyên gây ra phản ứng miễn dịch trung gian IgE hoặc qua trung gian tế bào T loại IV. Các chất gây dị ứng hầu như luôn là những protein có trọng lượng phân tử thấp; nhiều chất trong nhóm này có thể gắn với các hạt không khí.
Các nguồn gây dị ứng thường gây ra phản ứng dị ứng cấp tính và mạn tính (loại I và loại IV) bao gồm
Mạt bụi nhà
Lông động vật
Phấn hoa (cây, cỏ, cỏ dại)
Đất
Nước bọt và nọc độc của côn trùng (lây truyền qua các vết cắn và các vết đốt)
Hóa chất gia dụng (ví dụ: hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, cinnamal, eugenol)
Đối với phản ứng quá mẫn loại IV, thuốc là nguyên nhân phổ biến nhất.
Sinh lý bệnh của tình trạng rối loạn cơ địa dị ứng và dị ứng
Khi chất gây dị ứng liên kết với các tế bào mast và bạch cầu ái toan đã được mẫn cảm gắn IgE, histamin được giải phóng khỏi các hạt trong tế bào. Các tế bào mast được phân bố rộng rãi nhưng tập trung nhiều nhất ở da, phổi và niêm mạc đường tiêu hóa (GI); histamine tạo điều kiện cho tình trang viêm và là chất trung gian đầu tiên của tình trạng dị ứng lâm sàng. Sự phá vỡ mô tế bào và các chất khác nhau (các chất gây kích ứng mô, opiates, các chất hoạt động bề mặt, các thành phần bổ thể C3a và C5a) có thể trực tiếp kích hoạt giải phóng histamine, không phụ thuộc IgE.
Histamine gây ra những hiện tượng sau:
Giãn mạch cục bộ (gây ban đỏ)
Tăng thẩm thấu mao mạch và phù (gây sẩn phù)
Làm giãn mạch các tiểu động mạch xung quanh bởi các cơ chế phản xạ nơ-ron (gây ra dát phẳng - vùng da đỏ quanh một sẩn phù)
Kích thích thần kinh cảm giác (gây ngứa)
Co thắt cơ trơn đường hô hấp (co thắt phế quản) và đường tiêu hóa (tăng nhu động của GI)
Tăng tiết chất nhày ở mũi, tiết nước bọt và ở phế quản
Khi giải phóng một cách có hệ thống, histamine gây giãn động mạch và có thể gây ra kết tụ máu ngoại vi và hạ huyết áp; giãn mạch não có thể là nguyên nhân gây đau đầu vận mạch. Histamine làm tăng thẩm thấu mao mạch; tình trạng mất plasma và protein huyết tương vào khoảng gian mạch có thể làm tình trạng sốc tuần hoàn trầm trọng hơn. Sự mất mát này làm gia tăng bù catecholamine từ các tế bào chromafin của tuyến thượng thận.
Các triệu chứng và dấu hiệu của tình trạng rối loạn cơ địa dị ứng và dị ứng
Các triệu chứng phổ biến của rối loạn dị ứng quá mẫn loại I bao gồm
Chảy mũi, hắt hơi, và nghẹt mũi (đường hô hấp trên)
Khò khè và khó thở (đường hô hấp dưới)
Ngứa (mắt, mũi, da)
Các dấu hiệu có thể bao gồm phù nề cuốn mũi, đau xoang khi ấn, thở khò khè, sung huyết và phù kết mạc, nổi mề đay, phù mạch, viêm da và (nếu mạn tính) liken hóa da.
Thở rít, thở khò khè, và hạ huyết áp là những dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng sốc phản vệ.
Chẩn đoán các tình trạng rối loạn dị ứng và thể tạng dị ứng
Bệnh sử và khám lâm sàng
Đôi khi làm công thức máu (để kiểm tra bạch cầu ái toan) và xét nghiệm nồng độ IgE huyết thanh (các xét nghiệm không đặc hiệu)
Thường xuyên thực hiện xét nghiệm da và xét nghiệm nồng độ IgE huyết thanh đặc hiệu với dị nguyên (các xét nghiệm đặc hiệu)
Hiếm khi làm xét nghiệm kích thích
Khai thác bệnh sử toàn diện đáng tin cậy hơn các xét nghiệm hoặc sàng lọc. Bệnh sử nên được khai thác
Các câu hỏi về tần số và thời gian của các lần bị dị ứng và tình trạng thay đổi theo thời gian
Các yếu tố khởi phát nếu nhận dạng được
Liên quan đến hoàn cảnh hoặc theo mùa (ví dụ, xảy ra trong mùa bụi phấn, sau khi tiếp xúc với động vật, cỏ khô, bụi, khi tập thể dục, hoặc ở những nơi cụ thể)
Tiền sử gia đình có các triệu chứng tương tự hoặc rối loạn dị ứng
Đáp ứng với điều trị thử
Tuổi khi bắt đầu có thể rất quan trọng trong bệnh hen vì hen ở trẻ em thường do dị ứng và không nghĩ tới do dị ứng nếu bệnh hen bắt đầu sau 30 tuổi.
Các xét nghiệm không đặc hiệu
Một số xét nghiệm có thể gợi ý nhưng không khẳng định nguồn gốc dị ứng của các triệu chứng.
Có thể thực hiện xét nghiệm công thức máu (CBC) để phát hiện tình trạng tăng bạch cầu ái toan nếu bệnh nhân không dùng corticosteroid, thuốc làm giảm số lượng bạch cầu ái toan. Tuy nhiên, công thức máu có giá trị giới hạn bởi vì bạch cầu ái toan có thể tăng lên trong cả tình trạng dị ứng hoặc các tình trạng khác (ví dụ như quá mẫn cảm, ung thư, bệnh viêm ruột, nhiễm ký sinh trùng), số lượng bạch cầu ái toan bình thường không loại trừ dị ứng. Tổng số lượng bạch cầu thường là bình thường. Thiếu máu và tăng tiểu cầu tiên phát không phải là dấu hiệu điển hình của phản ứng dị ứng và nên nhanh chóng xem xét của một rối loạn viêm hệ thống.
Có thể đánh giá số lượng bạch cầu trong nước mũi hoặc đờm; nếu tìm thấy bạch cầu ái toan có thể cho rằng có tình trạng viêm qua trung gian TH2.
Nồng độ IgE toàn phần trong huyết thanh tăng cao trong các bệnh dị ứng nhưng không giúp ích nhiều trong việc đưa ra chẩn đoán dị ứng cụ thể vì chúng cũng có thể tăng cao trong các bệnh nhiễm trùng ký sinh trùng, bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, một số bệnh tự miễn, phản ứng thuốc, rối loạn suy giảm miễn dịch (hội chứng tăng IgE và hội chứng Wiskott-Aldrich), bệnh liên quan đến IgG4 và một số dạng bệnh đa u tủy. Nồng độ IgE có ích trong việc theo dõi đáp ứng điều trị bệnh aspergillosis phế quản phổi dị ứng.
Các xét nghiệm đặc hiệu
Xét nghiệm da sử dụng các nồng độ chuẩn của dị nguyên được đưa trực tiếp vào da và được chỉ định khi khai thác bệnh sử và khám thực thể chi tiết không xác định nguyên nhân và yếu tố khởi phát gây nên các triệu chứng dai dẳng hoặc trầm trọng. Xét nghiệm da có giá trị dự đoán dương tính cao hơn trong chẩn đoán viêm mũi dị ứng và viêm kết mạc so với chẩn đoán hen suyễn dị ứng hoặc dị ứng thực phẩm; giá trị dự đoán âm tính đối với dị ứng thực phẩm cao (1).
Các kháng nguyên được sử dụng phổ biến nhất là phấn (cây, cỏ, cỏ dại), mốc, phân mạt bụi nhà, động vật và huyết thanh, thuốc diệt côn trùng, thực phẩm, kháng sinh beta-lactam. Lựa chọn kháng nguyên dựa vào bệnh sử của bệnh nhân và tỷ lệ lưu hành.
Hai kỹ thuật thực hiện xét nghiệm da có thể được sử dụng:
Lẩy da (lẩy)
Nội bì
Xét nghiệm lẩy có thể phát hiện hầu hết các tình trạng dị ứng, nó thường được thực hiện đầu tiên. Xét nghiệm nội bì nhạy hơn nhưng kém đặc hiệu hơn; nó có thể được chỉ định để đánh giá độ nhạy cảm đối với dị nguyên khi kết quả xét nghiệm lẩy âm tính hoặc không rõ ràng.
Thực hiện xét nghiệm lẩy , nhỏ một giọt chiết xuất kháng nguyên trên da, sau đó lẩy lên bằng chích hoặc đâm qua giọt chiết xuất bằng đầu của kim 27 gauge với góc 20°hoặc sử dụng kim lẩy chuyên dụng.
Nếu không có chất gây dị ứng được xác định trong xét nghiệm lẩy da, thử nghiệm trong da được thực hiện.
Thực hiệnxét nghiệm nội bì, cần lượng chiết xuất đủ để tạo một sẩn 1 hoặc 2 mm (bình thường 0,02 mL) được tiêm vào trong da với bơm tiêm 0,5 hoặc 1mL và mũi kim vát 27 gauge.
Xét nghiệm lẩy da và xét nghiệm nội bì trong da cần có chứng âm với chất pha loãng riêng và histamine (10 mg/mL với xét nghiệm lẩy, 0,01 mL dung dịch với tỷ lệ 1:1000 với xét nghiệm nội bì) như chứng dương. Đối với bệnh nhân đã từng (< 1 năm) phản ứng toàn thân đối với kháng nguyên làm xét nghiệm, xét nghiệm bắt đầu với chất thử được pha loãng 100 lần, sau đó 10 lần, và tiếp đến là nồng độ tiêu chuẩn.
xét nghiệm được đánh giá là dương nếu xảy ra phản ứng sẩn phù và dát đỏ và đường kính sẩn phù lớn hơn 3 đến 5 mm so với chứng âm sau 15 đến 20 phút.
Dương tính giả xảy ra trong bệnh da liễu (phản ứng sẩn phù và dát đỏ do gãi hoặc chà da). Âm tính giả xảy ra khi các chất chiết xuất từ chất gây dị ứng đã được bảo quản không đúng cách hoặc đã quá hạn.
Một số loại thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả và nên ngừng dùng vài ngày đến một tuần trước khi xét nghiệm. Các loại thuốc này bao gồm thuốc kháng histamine không kê đơn (OTC) và thuốc kháng histamin theo toa, thuốc chống trầm cảm ba vòng, omalizumab và thuốc ức chế monoamine oxidase. Một số bác sĩ lâm sàng cho rằng nên tránh làm xét nghiệm ở những bệnh nhân sử dụng thuốc chẹn beta vì những bệnh nhân này thường có nguy cơ bị phản ứng nặng. Những yếu tố nguy cơ này có thể dự đoán xảy ra khi có giảm chức năng tim phổi và bao gồm bệnh mạch vành, loạn nhịp tim và người cao tuổi. Ngoài ra, thuốc chẹn beta có thể cản trở việc điều trị các phản ứng nặng bằng cách ngăn chặn đáp ứng với thuốc chủ vận beta-adrenergic như là epinephrine.
Các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với dị nguyên sử dụng kháng thể kháng IgE gắn nhãn enzyme để phát hiện sự gắn kết của IgE huyết thanh với một dị nguyên đã biết. Các xét nghiệm này được thực hiện khi xét nghiệm ở da có thể không hiệu quả hoặc có nguy cơ, ví dụ: khi các loại thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm không thể tạm thời ngừng trước khi xét nghiệm hoặc khi một rối loạn về da như bệnh chàm, bệnh da vẽ nổi hoặc bệnh vẩy nến khiến cho việc xét nghiệm da trở nên khó khăn. Đối với các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với dị nguyên, dị nguyên được cố định trên bề mặt tổng hợp. Sau khi có trong huyết thanh bệnh nhân và kháng thể kháng IgE có gắn nhãn enzyme, chất nền của enzyme được thêm vào; chất nền cung cấp khả năng phát hiện huỳnh quang hoặc phát quang hóa học. Các xét nghiệm IgE đặc hiệu cho chất gây dị ứng đã thay thế xét nghiệm chất hấp thụ dị ứng phóng xạ (RAST), sử dụng kháng thể kháng IgE 125-I được đánh dấu. Mặc dù các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với chất gây dị ứng không phải là chất phóng xạ, nhưng đôi khi chúng vẫn được gọi là RAST.
Thử nghiệm tiền kích thích bao gồm một thử thách bằng miệng, liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp của niêm mạc với chất gây dị ứng; nó được chỉ định cho những bệnh nhân phải ghi lại phản ứng của họ (ví dụ, đối với các yêu cầu về nghề nghiệp hoặc khuyết tật) và để loại trừ dị ứng qua trung gian IgE ở những bệnh nhân được cho là có nguy cơ dị ứng thấp. Xét nghiệm này thường được thực hiện để loại trừ dị ứng thực phẩm và thuốc. Các loại xét nghiệm tiền kích thích khác bao gồm yêu cầu bệnh nhân tập thể dục để chẩn đoán bệnh hen suyễn do gắng sức. Có thể thực hiện nhiều thử nghiệm kích thích khác nhau để phát hiện nổi mày đay vật lý tại phòng khám; bao gồm đặt một viên đá lạnh lên da trong 4 phút để chẩn đoán nổi mày đay do lạnh, yêu cầu bệnh nhân tập thể dục để tăng nhiệt độ cơ thể và do đó xác nhận bệnh mày đay cholinergic, và đặt một thiết bị rung (thiết bị rung trong phòng thí nghiệm) trên cánh tay hoặc bàn tay của bệnh nhân để xác định bệnh mày đay rung qua trung gian tế bào mast.
Thử nghiệm mũi và phế quản chủ yếu là công cụ nghiên cứu, nhưng thử nghiệm phế quản đôi khi được sử dụng khi ý nghĩa lâm sàng của xét nghiệm da dương tính không rõ ràng hoặc khi không có chiết xuất kháng nguyên nào (ví dụ: đối với bệnh hen suyễn liên quan đến công việc).
Điều trị các tình trạng rối loạn dị ứng và thể tạng dị ứng
Điều trị cấp cứu
Loại bỏ hoặc tránh các tác nhân gây dị ứng
Thuốc kháng H1
Thuốc ổn định tế bào mast
Corticosteroid chống viêm và thuốc ức chế leukotriene
Liệu pháp miễn dịch (giảm mẫn cảm)
Điều trị cấp cứu
Phản ứng dị ứng nặng (ví dụ, phản vệ) cần điều trị cấp cứu ngay lập tức bằng epinephrine.
Nếu đường thở bị ảnh hưởng (ví dụ, trong phù mạch), đảm bảo đường thở là ưu tiên cao nhất. Điều trị có thể bao gồm epinephrine và/hoặc đặt nội khí quản.
Những bệnh nhân có phản ứng dị ứng nặng nên được khuyên mang theo ống tiêm tự tiêm epinephrine và các thuốc kháng histamin uống, và nếu có phản ứng nặng xảy ra sử dụng các phương pháp điều trị này càng nhanh càng tốt và sau đó đến khoa cấp cứu. Ở đó, bệnh nhân có thể được theo dõi chặt chẽ và điều trị có thể được lặp lại hoặc điều chỉnh khi cần thiết.
Kiểm soát môi trường
Loại bỏ hoặc tránh các tác nhân gây dị ứng là phương pháp điều trị chính và chiến lược dự phòng cho người bị dị ứng. Tuy nhiên, khi bệnh nhân mẫn cảm với nhiều chất gây dị ứng, việc tránh hoàn toàn về cơ bản là không thể.
Thuốc kháng histamine
Thuốc kháng histamine chẹn các thụ thể histamine; chúng không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất histamin hoặc chuyển hóa. Có 4 thụ thể histamine khác nhau: H1, H2, H3 và H4.
Thuốc kháng histamine ngăn chặn thụ thể H1 (thuốc chẹn H1) là phương pháp điều trị chính cho các rối loạn dị ứng. Thuốc chẹn H2 chủ yếu được sử dụng để ức chế axit dạ dày nhưng cũng hữu ích cho một số phản ứng dị ứng; thuốc này có thể được chỉ định làm liệu pháp bổ sung để điều trị sốc phản vệ, bệnh tăng bạch cầu mast và một số bệnh dị ứng, đặc biệt là nổi mày đay tự phát mạn tính.
Uống thuốc kháng H1thuốc kháng làm giảm các triệu chứng dị ứng khác nhau (ví dụ viêm mũi kết mạc dị ứng, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc, nổi mề đay, các tổn thương da khác, phản ứng nhẹ đối với các lần truyền máu không tương thích); thuốc ít có hiệu quả đối với giãn phế quản dị ứng và giãn mạch toàn thân. Sự khởi đầu của tác dụng thường là 15 đến 30 phút, với tác dụng đỉnh điểm trong 1 giờ; thời gian hoạt động thường là từ 3 đến 6 giờ.
Các sản phẩm có chứa đường uống thuốc chẹn H1 và kích thích thần kinh giao cảm (ví dụ, pseudoephedrine) không kê đơn có sẵn rộng rãi để sử dụng ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Các thuốc này đặc biệt có ích khi cần cả thuốc kháng histamin và thuốc giảm triệu chứng nghẹt mũi trong mũi; tuy nhiên, đôi khi bị chống chỉ định (ví dụ, nếu bệnh nhân đang dùng chất ức chế monoamine oxidase [MAOI]).
Thuốc kháng H1 đường uống được phân loại thành
Thế hệ thứ nhất: Gây ngủ
Thế hệ thứ hai: Không gây ngủ (tỉnh táo tốt hơn do ít gây ngủ)
Thuốc kháng histamine thế hệ thứ nhất có sẵn không cần đơn. Các thuốc này dễ dàng vượt qua hàng rào máu não. Tất cả các thuốc đều có tính chất gây ngủ và kháng cholinergic đáng kể; thuốc gây ra những vấn đề đặc biệt cho người cao tuổi và bệnh nhân bị tăng nhãn áp, tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, táo bón, tụt huyết áp, mê sảng, hoặc chứng mất trí.
Thuốc kháng histamine thế hệ thứ hai có sẵn không cần đơn. Các thuốc này không vượt qua hàng rào máu não dễ dàng như các thuốc kháng histamine thế hệ thứ nhất. Thuốc kháng histamin thế hệ thứ hai thường được ưu tiên sử dụng.
Thuốc kháng histamine có thể được sử dụng theo nhiều đường khác nhau, bao gồm
Theo đường uống (nhiều – xem bảng Thuốc chặn H1 dùng theo đường uống)
Nhỏ mũi (azelastine hoặc olopatadine để điều trị viêm mũi)
Thuốc nhỏ mắt (ví dụ: azelastine, emedastine, ketotifen, levocabastine, olopatadine, pemirolast [không có ở Hoa Kỳ] để điều trị viêm kết mạc)
Da (ví dụ: diphenhydramine, doxepin)
Thuốc chẹn H1 đường uống
Thuốc
Các chế phẩm sẵn có
Thế hệ thứ nhất*
Brompheniramine†
Chỉ có sẵn dưới dạng sản phẩm phối hợp với thuốc chống tắc nghẽn mũi hoặc thuốc chống ho, không được khuyến nghị cho trẻ em < 6 tuổi
Viên nén 4, 8 và 12 mg
2 mg/5 mL thuốc dung dịch
Viên nén 8 và 12 mg (phóng thích kéo dài, kéo dài, đơn chất)
Chlorpheniramine†
Chỉ có sẵn dưới dạng sản phẩm phối hợp với thuốc chống tắc nghẽn mũi hoặc thuốc chống ho, không được khuyến nghị cho trẻ em < 6 tuổi
Viên nén nhai 2 mg
Viên nén 4, 8 và 12 mg
Phóng thích kéo dài: viên nén hoặc viên nang 12 mg
2 mg/5 mL si-rô
Clemastine
Viên 1,34 và 2,68 mg
0,67 mg/5 mL si-rô
Cyproheptadine
Viên nén 4 mg
2 mg/5 mL si-rô
Dexchlorpheniramine
Viên nén 2 mg
2 mg/5 mL si-rô
Viên nén 4 và 6 mg (phóng thích kéo dài)
Diphenhydramine
Viên nén 25 đến 50 mg hoặc viên nén
Viên nén nhai 12,5 mg
12,5 mg/5 mL elixir
si-rô 12,5 mg/mL
Hydroxyzin
Viên nang 25, 50, và 100 mg
Viên 10, 25, 50, và 100 mg
10 mg/5 mL si-rô
25 mg/5 mL dung dịch uống
Promethazine
Các lựa chọn thay thế an toàn hơn được ưu tiên cho các rối loạn dị ứng ở trẻ em
Viên nén 12,5, 25 và 50 mg
6,25 mg/5 mL và 25 mg/5 mL si-rô
Thế hệ thứ hai
Acrivastine/pseudoephedrine
8-mg acrivastine cộng với viên nang pseudoephedrine 60mg
Cetirizine
Viên nén 5 và 10 mg
Si-rô 1 mg/mL
Desloratadine
Viên nén 5 mg
Si-rô 0,5 mg/mL
Fexofenadine
Viên nén 30, 60 và 180 mg
Viên hòa tan 30 mg đường uống
6 mg/mL dung dịch uống
Levocetirizine
Viên nén 5 mg
Dung dịch uống 0,5 mg/mL
Loratadine
Viên nén và viên nang 10 mg
Viên nén nhai 5 mg
Viên nén hòa tan 5 và 10 mg
Si-rô 1 mg/mL
Dung dịch uống 1 mg/mL
Mizolastine
Viên nén 10 mg
* Hầu hết các thuốc kháng histamine thế hệ thứ nhất đều có đặc tính kháng cholinergic mạnh. Nhìn chung, không nên dùng thuốc này cho người cao tuổi hoặc bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp, phì đại lành tính tuyến tiền liệt, táo bón, mê sảng, mất trí nhớ hoặc hạ huyết áp tư thế đứng. Những loại thuốc này thường gây buồn ngủ, khô miệng, mờ mắt, bí tiểu, táo bón và hạ huyết áp tư thế đứng.
Ở trẻ em, thuốc kháng histamin thế hệ thứ nhất chỉ nên sử dụng khi cần thiết do có khả năng gây ra tác dụng bất lợi, đặc biệt là khi phối hợp với các thuốc khác; thuốc kháng histamin thế hệ thứ hai được ưu tiên sử dụng cho viêm mũi dị ứng.
† Thông thường, brompheniramine và chlorpheniramine chỉ có sẵn khi phối hợp với các loại thuốc khác (ví dụ: thuốc thông mũi, thuốc giảm ho). Không nên dùng brompheniramine và chlorpheniramine phối hợp với các thuốc khác (ví dụ: dextromethorphan, phenylephrine) cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Thuốc ổn định tế bào mast
Thuốc ổn định tế bào mast ngăn chặn việc giải phóng các chất trung gian từ các tế bào mast.
Thuốc ổn định tế bào mast được sử dụng khi các loại thuốc khác (ví dụ: thuốc kháng histamin, corticosteroid tại chỗ) không hiệu quả hoặc không được dung nạp tốt. Các loại thuốc này cũng thường được sử dụng ở những bệnh nhân bị bệnh tế bào mast khi sự hoạt hóa và phóng thích chất trung gian của tế bào mast lấn át các thuốc kháng histamine thông thường.
Những loại thuốc này có thể được cho dùng
Theo đường uống (cromolyn, ketotifen)
Nhỏ mũi (ví dụ, azelastine, cromolyn)
Nhỏ mắt (ví dụ, azelastine, cromolyn, lodoxamide, ketotifen, nedocromil, olopatadine, pemirolast)
Một số loại thuốc nhỏ mắt và nhỏ mũi (ví dụ: azelastine, ketotifen, olopatadine, pemirolast) là thuốc ổn định tế bào mast/thuốc kháng histamine tác dụng kép.
Thuốc chống viêm
Corticosteroid có thể được dùng đường hít (xem bảng Corticosteroid trong mũi và thuốc ổn định tế bào mast nhỏ trong mũi) hoặc theo đường uống.
Corticosteroid uống được chỉ định cho:
Các rối loạn dị ứng nặng nhưng tự hạn chế và không dễ điều trị bằng corticosteroid tại chỗ (ví dụ, cơn hen nặng cấp,viêm da tiếp xúc lan tỏa nặng)
Các rối loạn kháng trị với các biện pháp khác
Corticosteroid mắt chỉ được sử dụng khi có sự tham gia của bác sĩ nhãn khoa vì nhiễm trùng và tăng áp lực nội nhãn là những tác dụng bất lợi tiềm ẩn.
Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) thường không hữu ích, ngoại trừ các dạng dùng tại chỗ được sử dụng để làm giảm viêm kết mạc và ngứa do viêm kết mạc dị ứng.
Corticosteroid trong mũi
Thuốc
Liều lượng trên mỗi nhát xịt
Beclomethasone
42 mcg
40 mcg
80 mcg
Budesonide
32 mcg
Ciclesonide
Bình xịt mũi (37 mcg)
Thuốc xịt mũi (50 mcg)
Flunisolide
25 mcg
Fluticasone furoate
27,5 mcg
Fluticasone propionate*
50 mcg
Mometasone
50 mcg
Triamcinolone
55 mcg
* Có dạng phối hợp của azelastine/fluticasone (137 mcg/50 mcg).
Thuốc ổn định tế bào mast trong mũi
Thuốc
Liều lượng trên mỗi nhát xịt
Azelastine*,†
137 mcg trong dung dịch 0,1%
205,5 mg trong dung dịch 0,15%
Cromolyn
5,2 mg
Olopatadine*
665 mcg
* Azelastine và olopatadine là thuốc ổn định tế bào mast/kháng histamine có tác dụng kép.
† Có sẵn dạng phối hợp của azelastine/fluticasone (137 mcg/50 mcg).
Các loại thuốc khác
Thuốc ức chế leukotriene (ví dụ: montelukast, zafirlukast, zileuton) được chỉ định để điều trị các trường hợp sau (xem thêm bảng Điều trị hen suyễn bằng thuốc):
Hen suyễn dai dẳng nhẹ; Montelukast, zafirlukast hoặc zileuton
Viêm mũi dị ứng theo mùa: Montelukast
Mày đay: Montelukast hoặc zafirlukast
Kháng thể kháng IgE (omalizumab) được chỉ định cho những trường hợp sau:
Bệnh hen nặng hoặc trung bình dai dẳng kháng với điều trị chuẩn
Mày đay tự phát mạn tính kháng lại liệu pháp kháng histamine
Polyps mũi
Phản ứng dị ứng loại 1 (bao gồm sốc phản vệ) có thể xảy ra khi vô tình tiếp xúc với 1 hoặc nhiều loại thực phẩm ở bệnh nhân ≥ 1 tuổi bị dị ứng thực phẩm qua trung gian IgE
Liệu pháp miễn dịch
Tiếp xúc với dị nguyên với liều tăng dần (giảm mẫn cảm hoặc giải mẫn cảm) bằng tiêm hoặc đường uống hoặc dùng liều cao dưới lưỡi có thể gây ra tình trạng dung nạp. Liệu pháp này được chỉ định khi không thể tránh tiếp xúc với chất gây dị ứng và điều trị bằng thuốc không đủ hiệu quả.
Cơ chế không rõ nhưng có thể liên quan đến sự khởi phát của những điều sau đây:
Kháng thể IgG, cạnh tranh với IgE đối với dị nguyên hoặc ngăn chặn IgE gắn kết với thụ thể IgE tế bào mast
Interferon-gamma, IL-12, và cytokines tiết ra bởi tế bào TH1
Các tế bào T điều hòa
Để đạt hiệu quả đầy đủ, liều tiêm ban đầu được tiêm một lần hoặc hai lần/tuần. Liều dùng thường bắt đầu từ 0,1 đến 1,0 đơn vị hoạt tính sinh học (BAU), tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của bệnh nhân và tăng dần hàng tuần hoặc mỗi 2 tuần ≤ 2 lần cho mỗi lần tiêm cho đến khi đạt được liều tối đa có thể dung nạp (liều bắt đầu gây ra tác dụng bất lợi ở mức độ vừa phải). Bệnh nhân cần được theo dõi trong khoảng 30 phút sau khi tiêm trong quá trình tăng liều vì sốc phản vệ có thể xảy ra sau khi tiêm. Sau đó, tiêm liều tối đa phải được cho từ 2 đến 4 tuần suốt năm; điều trị suốt năm tốt hơn so với điều trị trước hoặc trong mùa, thậm chí ở các trường hợp dị ứng theo mùa.
Các chất gây dị ứng được sử dụng là những chất thường không thể tránh khỏi:
Phấn hoa
Mạt bụi nhà
Đất
Nọc độc của côn trùng đốt
Nọc độc côn trùng được chuẩn hóa theo trọng lượng. Giảm mẫn cảm vẩy da động vật thường chỉ thực hiện ở những bệnh nhân không thể tránh tiếp xúc (ví dụ như bác sỹ thú y, nhân viên phòng thí nghiệm), nhưng có rất ít bằng chứng là nó rất hữu ích. Có thể thực hiện phương pháp giảm nhạy cảm với đậu phộng và đã thành công trong khoảng 60% đến 80% số trường hợp (1). Giảm mẫn cảm có thể thực hiện đối với penicillin và một số loại thuốc khác và đối với huyết thanh lạ (khác loài). Giảm nhạy cảm với dị ứng thuốc thường thành công trong hầu hết các trường hợp (2).
Tác dụng phụ thường gặp liên quan đến quá liều, thỉnh thoảng xảy ra khi tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch liều quá cao, và biểu hiện có thể từ ho nhẹ hoặc chảy mũi đến nổi mề đay, hen nặng, sốc phản vệ, và hiếm khi tử vong. Tác dụng phụ có thể được ngăn ngừa bằng những cách sau:
Tăng dần từng liều nhỏ
Lặp lại hoặc giảm liều nếu phản ứng cục bộ đối với mũi tiêm trước đó mạnh (≥ đường kính 2,5 cm)
Giảm liều khi sử dụng một loại chiết xuất mới
Giảm liều lượng chất chiết xuất từ phấn hoa trong mùa phấn. Epinephrine, oxygen, và thiết bị hồi sức nên sẵn sàng ngay lập tức để điều trị kịp thời tình trạng quá mẫn.
Liệu pháp miễn dịch dưới lưỡi với phấn hoa cỏ, cây cỏ phấn hương, hoặc chất chiết xuất từ chất gây dị ứng mạt bụi nhà có thể được sử dụng cho bệnh viêm mũi dị ứng khi bệnh do những chất gây dị ứng này gây ra. Liều thứ nhất được sử dụng tại cơ sở y tế; bệnh nhân nên được theo dõi trong 30 phút sau khi dùng vì có thể xảy ra phản vệ. Nếu liều thứ nhất được dung nạp, bệnh nhân dùng liều tiếp theo hàng ngày ở nhà. Ở người lớn, liều ban đầu không tăng, nhưng ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi, liều được tăng trong 3 ngày đầu. Đối với những bệnh nhân bị dị ứng phấn hoa cỏ hoặc cỏ phấn hương, việc điều trị được bắt đầu trước khi bắt đầu mỗi mùa phấn hoa cỏ hoặc cỏ phấn hương ít nhất 3 tháng và duy trì trong suốt mùa.
Tỷ lệ sốc phản vệ đối với các chiết xuất miễn dịch dưới lưỡi có bán trên thị trường đã được báo cáo là 0,02% đến 0,03% so với gần 0,1% đối với liệu pháp miễn dịch dưới da (SCIT) (3).
Liệu pháp miễn dịch đường uống để điều trị dị ứng đậu phộng sử dụng bột đậu phộng đã khử chất béo. Tăng liều được thực hiện bằng cách sử dụng 5 liều tăng dần từ 0,5 mg đến 6 mg trong một ngày được cho dùng trong cơ sở chăm sóc sức khỏe. Sau phác đồ ban đầu này là liều hàng ngày bắt đầu từ 3 mg và tăng từ 50 đến 100% 2 tuần một lần trong vòng 22 tuần trước khi đạt đến liều duy trì 300 mg mỗi ngày một lần. Mỗi lần tăng liều được cho dùng trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe. Nếu liều ban đầu được dung nạp, các liều tiếp theo được dùng hàng ngày trong 2 tuần; các liều này có thể được dùng tại nhà. Sau khi bệnh nhân dung nạp thành công liều 300 mg trong cơ sở chăm sóc sức khỏe, họ phải dùng vô thời hạn liều 300 mg hàng ngày để duy trì giải mẫn cảm.
Điều trị dị ứng trong thời kỳ mang thai và cho con bú
Đối với phụ nữ mang thai bị dị ứng môi trường và các triệu chứng về xoang-phổi, tránh xa tác nhân gây dị ứng là cách tốt nhất để kiểm soát các triệu chứng. Nếu các triệu chứng trầm trọng, cần sử dụng thuốc xịt trong mũi kháng histamin. Chỉ nên dùng thuốc kháng histamine đường uống nếu thuốc kháng histamine dạng xịt trong mũi không đáp ứng.
Trong cho con bú thuốc kháng histamine không gây nghiện được ưa thích hơn. Thuốc kháng histamine có thể được sử dụng, nhưng chúng có thể gây buồn ngủ và kích thích ở trẻ sơ sinh. Nếu cần phải dùng thuốc kháng histamine, trẻ nên được theo dõi những tác dụng này.
Thuốc kháng histamin dạng xịt trong mũi được ưa thích hơn thuốc kháng histamine đường uống. Nếu thuốc kháng histamin đường uống là cần thiết để kiểm soát các triệu chứng, nên dùng ngay sau thời gian cho con bú. Cyproheptadine là chống chỉ định trong thời gian cho con bú vì nó làm giảm nồng độ prolactin và do đó có thể làm giảm tiết sữa.
Phòng ngừa các tình trạng rối loạn dị ứng và thể tạng dị ứng
Các chất kích thích gây dị ứng nên được loại bỏ hoặc tránh. Các nội dung bao gồm:
Loại bỏ các vật dụng thu gom bụi, như đồ lặt vặt, tạp chí, sách và đồ chơi mềm
Sử dụng gối sợi tổng hợp và nệm không thấm nước
Thường xuyên giặt ga trải giường, vỏ gối và chăn bằng nước nóng
Thường xuyên lau nhà, bao gồm lau bụi, hút bụi và lau nhà
Tháo bỏ đồ nội thất bọc nệm và thảm hoặc thường xuyên hút bụi đồ nội thất bọc nệm và thảm
Thay rèm cửa
Diệt gián để loại bỏ phơi nhiễm
Sử dụng máy hút ẩm trong các tầng hầm và các phòng kín, ẩm ướt khác
Sử dụng máy hút chân không và bộ lọc không khí hạt có hiệu suất cao (HEPA)
Tránh các tác nhân gây khởi phát là thực phẩm hoặc thuốc
Hạn chế vật nuôi trong một số phòng nhất định hoặc không cho chúng ra khỏi nhà
Đối với những người bị dị ứng theo mùa nghiêm trọng, có thể di chuyển đến một khu vực không có chất gây dị ứng
Các tác nhân kích thích không gây dị ứng (ví dụ: khói thuốc, mùi nặng, khói thuốc, ô nhiễm không khí, nhiệt độ lạnh, độ ẩm cao) cũng nên tránh hoặc kiểm soát khi có thể.
Những điểm chính
Các phản ứng dị ứng (thường gây ra bởi phân bọ nhà, phân vật nuôi, phấn hoa, hoặc nấm mốc) là do trung gian IgE gây phóng thích histamine.
Khai thác bệnh sử toàn diện, bao gồm mô tả chi tiết về tần số và thời gian của các đợt dị ứng, xuất hiện các triệu chứng theo mùa, hoàn cảnh xuất hiện, tiền sử gia đình, các yếu tố kịch phát có thể và đáp ứng đối với các phương pháp điều trị đã dùng vì bệnh sử tin cậy hơn so với xét nghiệm.
Khi khai thác bệnh sử và thăm khám không xác định nguyên nhân, xét nghiệm da hoặc xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu dị ứng có thể giúp xác định chất gây dị ứng.
Loại bỏ hoặc tránh dị nguyên là chìa khóa để điều trị và phòng ngừa; giảm triệu chứng, sử dụng thuốc chẹn H1, corticosteroid tại chỗ, và/hoặc thuốc ổn định tế bào mast.
Nếu không thể tránh được chất gây dị ứng và các phương pháp điều trị khác không có hiệu quả, thì cần sử dụng liệu pháp miễn dịch.
