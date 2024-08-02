Tổng quan các rối loạn dị ứng và Atopi

Các xét nghiệm đặc hiệu

Xét nghiệm da sử dụng các nồng độ chuẩn của dị nguyên được đưa trực tiếp vào da và được chỉ định khi khai thác bệnh sử và khám thực thể chi tiết không xác định nguyên nhân và yếu tố khởi phát gây nên các triệu chứng dai dẳng hoặc trầm trọng. Xét nghiệm da có giá trị dự đoán dương tính cao hơn trong chẩn đoán viêm mũi dị ứng và viêm kết mạc so với chẩn đoán hen suyễn dị ứng hoặc dị ứng thực phẩm; giá trị dự đoán âm tính đối với dị ứng thực phẩm cao (1).

Các kháng nguyên được sử dụng phổ biến nhất là phấn (cây, cỏ, cỏ dại), mốc, phân mạt bụi nhà, động vật và huyết thanh, thuốc diệt côn trùng, thực phẩm, kháng sinh beta-lactam. Lựa chọn kháng nguyên dựa vào bệnh sử của bệnh nhân và tỷ lệ lưu hành.

Hai kỹ thuật thực hiện xét nghiệm da có thể được sử dụng:

Lẩy da (lẩy)

Nội bì

Xét nghiệm lẩy có thể phát hiện hầu hết các tình trạng dị ứng, nó thường được thực hiện đầu tiên. Xét nghiệm nội bì nhạy hơn nhưng kém đặc hiệu hơn; nó có thể được chỉ định để đánh giá độ nhạy cảm đối với dị nguyên khi kết quả xét nghiệm lẩy âm tính hoặc không rõ ràng.

Thực hiện xét nghiệm lẩy , nhỏ một giọt chiết xuất kháng nguyên trên da, sau đó lẩy lên bằng chích hoặc đâm qua giọt chiết xuất bằng đầu của kim 27 gauge với góc 20°hoặc sử dụng kim lẩy chuyên dụng.

Nếu không có chất gây dị ứng được xác định trong xét nghiệm lẩy da, thử nghiệm trong da được thực hiện.

Thực hiệnxét nghiệm nội bì, cần lượng chiết xuất đủ để tạo một sẩn 1 hoặc 2 mm (bình thường 0,02 mL) được tiêm vào trong da với bơm tiêm 0,5 hoặc 1mL và mũi kim vát 27 gauge.

Xét nghiệm lẩy da và xét nghiệm nội bì trong da cần có chứng âm với chất pha loãng riêng và histamine (10 mg/mL với xét nghiệm lẩy, 0,01 mL dung dịch với tỷ lệ 1:1000 với xét nghiệm nội bì) như chứng dương. Đối với bệnh nhân đã từng (< 1 năm) phản ứng toàn thân đối với kháng nguyên làm xét nghiệm, xét nghiệm bắt đầu với chất thử được pha loãng 100 lần, sau đó 10 lần, và tiếp đến là nồng độ tiêu chuẩn.

xét nghiệm được đánh giá là dương nếu xảy ra phản ứng sẩn phù và dát đỏ và đường kính sẩn phù lớn hơn 3 đến 5 mm so với chứng âm sau 15 đến 20 phút.

Dương tính giả xảy ra trong bệnh da liễu (phản ứng sẩn phù và dát đỏ do gãi hoặc chà da). Âm tính giả xảy ra khi các chất chiết xuất từ ​​chất gây dị ứng đã được bảo quản không đúng cách hoặc đã quá hạn.

Một số loại thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả và nên ngừng dùng vài ngày đến một tuần trước khi xét nghiệm. Các loại thuốc này bao gồm thuốc kháng histamine không kê đơn (OTC) và thuốc kháng histamin theo toa, thuốc chống trầm cảm ba vòng, omalizumab và thuốc ức chế monoamine oxidase. Một số bác sĩ lâm sàng cho rằng nên tránh làm xét nghiệm ở những bệnh nhân sử dụng thuốc chẹn beta vì những bệnh nhân này thường có nguy cơ bị phản ứng nặng. Những yếu tố nguy cơ này có thể dự đoán xảy ra khi có giảm chức năng tim phổi và bao gồm bệnh mạch vành, loạn nhịp tim và người cao tuổi. Ngoài ra, thuốc chẹn beta có thể cản trở việc điều trị các phản ứng nặng bằng cách ngăn chặn đáp ứng với thuốc chủ vận beta-adrenergic như là epinephrine.

Các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với dị nguyên sử dụng kháng thể kháng IgE gắn nhãn enzyme để phát hiện sự gắn kết của IgE huyết thanh với một dị nguyên đã biết. Các xét nghiệm này được thực hiện khi xét nghiệm ở da có thể không hiệu quả hoặc có nguy cơ, ví dụ: khi các loại thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm không thể tạm thời ngừng trước khi xét nghiệm hoặc khi một rối loạn về da như bệnh chàm, bệnh da vẽ nổi hoặc bệnh vẩy nến khiến cho việc xét nghiệm da trở nên khó khăn. Đối với các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với dị nguyên, dị nguyên được cố định trên bề mặt tổng hợp. Sau khi có trong huyết thanh bệnh nhân và kháng thể kháng IgE có gắn nhãn enzyme, chất nền của enzyme được thêm vào; chất nền cung cấp khả năng phát hiện huỳnh quang hoặc phát quang hóa học. Các xét nghiệm IgE đặc hiệu cho chất gây dị ứng đã thay thế xét nghiệm chất hấp thụ dị ứng phóng xạ (RAST), sử dụng kháng thể kháng IgE 125-I được đánh dấu. Mặc dù các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với chất gây dị ứng không phải là chất phóng xạ, nhưng đôi khi chúng vẫn được gọi là RAST.

Thử nghiệm tiền kích thích bao gồm một thử thách bằng miệng, liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp của niêm mạc với chất gây dị ứng; nó được chỉ định cho những bệnh nhân phải ghi lại phản ứng của họ (ví dụ, đối với các yêu cầu về nghề nghiệp hoặc khuyết tật) và để loại trừ dị ứng qua trung gian IgE ở những bệnh nhân được cho là có nguy cơ dị ứng thấp. Xét nghiệm này thường được thực hiện để loại trừ dị ứng thực phẩm và thuốc. Các loại xét nghiệm tiền kích thích khác bao gồm yêu cầu bệnh nhân tập thể dục để chẩn đoán bệnh hen suyễn do gắng sức. Có thể thực hiện nhiều thử nghiệm kích thích khác nhau để phát hiện nổi mày đay vật lý tại phòng khám; bao gồm đặt một viên đá lạnh lên da trong 4 phút để chẩn đoán nổi mày đay do lạnh, yêu cầu bệnh nhân tập thể dục để tăng nhiệt độ cơ thể và do đó xác nhận bệnh mày đay cholinergic, và đặt một thiết bị rung (thiết bị rung trong phòng thí nghiệm) trên cánh tay hoặc bàn tay của bệnh nhân để xác định bệnh mày đay rung qua trung gian tế bào mast.

Thử nghiệm mũi và phế quản chủ yếu là công cụ nghiên cứu, nhưng thử nghiệm phế quản đôi khi được sử dụng khi ý nghĩa lâm sàng của xét nghiệm da dương tính không rõ ràng hoặc khi không có chiết xuất kháng nguyên nào (ví dụ: đối với bệnh hen suyễn liên quan đến công việc).