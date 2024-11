Căng thẳng sinh lý tại thời điểm chuyển dạ và sinh nở (ví dụ: do thiếu oxy và/hoặc nhiễm toan do chèn ép dây rốn hoặc suy nhau thai hoặc do nhiễm trùng) có thể khiến thai nhi đi phân su vào nước ối trước khi sinh. Việc đi ngoài phân su cũng có thể là bình thường trước khi sinh, đặc biệt là ở trẻ đủ tháng hoặc sau sinh; sự đi ngoài của phân su được ghi nhận trong khoảng 10 đến 15% số ca sinh. Tuy nhiên, việc ghi nhận phân su khi sinh non không bao giờ là điều bình thường. Trong khi sinh, khoảng 5% trẻ sơ sinh có phân xu trong nước ối bị hít phân su, gây ra tổn thương phổi và suy hô hấp, gọi là hội chứng hít phân su. Mặc dù viêm phổi do phân su góp phần gây suy hô hấp ở trẻ sau sinh tăng áp phổi dai dẳng (PPH) gây ra bởi toan trước và sau sinh và/hoặc thiếu oxy là tương đương hoặc thậm chí nhiều hơn.