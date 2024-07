Tổng quan về trật khớp

Cố định giúp giảm đau và tạo điều kiện phục hồi nhanh hơn do ngăn ngừa được thương tổn thêm. Các khớp trên và dưới của thương tổn cũng nên được bất động.

Bó bột thường được sử dụng cho gãy xương hoặc các thương tích khác cần cố định trên một tuần. Hiếm khi, sưng nề do bó bột dẫn đến hội chứng khoang. Nếu bác sĩ lâm sàng nghi ngờ sưng nề nặng vùng chi có bột, bột (và tất cả các đệm lót) được cắt từ đầu đến cuối ở giữa và phía bên (hai van).

Bệnh nhân được bất động bằng bột cần được đưa tờ hướng dẫn bao gồm:

Giữ bột khô.

Không bao giờ đặt một vật bên trong bột.

Kiểm tra các cạnh bột và da quanh bột hằng ngày và, báo lại khi xuất hiện vùng đỏ hoặc đau.

Lót bất kỳ cạnh nào gồ ghề với băng dính mềm, vải, hoặc các vật liệu mềm khác để tránh các cạnh của bột làm tổn thương da.

Khi nghỉ ngơi, hãy đặt bột cẩn thận, có thể đặt lên một chiếc gối nhỏ hoặc miếng đệm, để tránh cạnh bột kẹt hoặc đào vào da.

Nâng cao chi thể bó bột bất cứ khi nào có thể để giảm phù nề.

Cần đến khám ngay lập tức nếu đau vẫn tiếp tục hoặc cảm thấy bột quá chặt.

Cần đến khám ngay lập tức nếu có mùi phát ra từ bên trong bột hoặc nếu có sốt, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng.

Khám lại ngay nếu đau không giảm mà tăng hoặc tê bì hoặc yếu ngọn chi (vì đó là triệu chứng hội chứng khoang).

Vệ sinh tốt là rất quan trọng.

Bất động khớp trong điều trị cấp tính: Một số kỹ thuật thường được sử dụng

Cách sử dụng thiết bị cố định Cách dùng dụng cụ bất động đầu gối Cách dùng nẹp cổ chân sau Cách dùng nẹp cánh tay dài Cách dùng nẹp cổ chân Sugar-Tong Cách đặt nẹp băng chéo ngón tay cái Cách dùng băng đeo vai và băng đeo vai quấn và dụng cụ bất động vai Cách dùng nẹp gan bàn tay cánh tay

Nẹp (xem hình Bất động khớp trong điều trị cấp tính: Một số kỹ thuật thường dùng) có thể được sử dụng để bất động một số trật khớp ổn định. Một thanh nẹp không hình vòng; do đó, nó cho phép bệnh nhân chườm đá và vận động ở mức độ nào đó. Ngoài ra, nó không gây chèn ép trong một số trường hợp chi bị sưng nề, do vậy không gây ra hội chứng khoang. Một số trật khớp mà cuối cùng cần bó bột được cố định ban đầu bằng nẹp cho đến khi gần hết sưng nề chi.

Băng đeo có một số mức độ hỗ trợ và hạn chế khả năng di chuyển; nó có thể hữu ích đối với những trường hợp trật khớp bị ảnh hưởng bất lợi do bất động hoàn toàn (ví dụ, đối với trật khớp vai, nếu cố định hoàn toàn, có thể nhanh chóng dẫn đến viêm bao khớp có dính [vai đông cứng]).

Băng cuốn (một mảnh vải hoặc một dây đeo) có thể được sử dụng cùng với băng treo để ngăn cánh tay không xoay ngoài, đặc biệt vào ban đêm. Băng cuốn được cuốn vòng quanh lưng và trên vị trí tổn thương.

Bất động khớp kéo dài (> 3 đến 4 tuần cho người trưởng thành trẻ) có thể gây cứng khớp, co rút và teo cơ. Những biến chứng này có thể phát triển nhanh chóng và có thể là vĩnh viễn, đặc biệt là ở những bệnh nhân cao tuổi. Cho phép tập vận động tích cực lại trong vài ngày hoặc vài tuần đầu có thể giảm thiểu hiện tượng cứng cơ và teo cơ, do đó làm tăng tốc tiền trình hồi phục lại chức năng. Các nhà vật lý trị liệu tư vấn cho bệnh nhân về những gì họ có thể làm trong quá trình cố định để duy trì càng nhiều chức năng càng tốt (ví dụ như các bài tập vận động khuỷu tay, cổ tay và bàn tay nếu vai bị cố định). Sau khi cố định, các nhà trị liệu vật lý có thể cung cấp cho bệnh nhân các bài tập để cải thiện tầm vận động khớp, sức cơ, tăng cường độ vững của khớp tổn thương, do đó giúp ngăn ngừa trật khớp tái phát và giảm chức năng khớp về sau.