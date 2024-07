Tỷ lệ phần trăm bỏng trên diện tích bề mặt cơ thể (TBSA) càng lớn, nguy cơ phát sinh biến chứng toàn thân càng lớn. Các yếu tố nguy cơ đối với các biến chứng toàn thân nghiêm trọng và gây tử vong bao gồm tất cả những điều sau đây:

Bỏng một phần và toàn bộ bề dày ≥ 40% TBSA

Tuổi > 60 tuổi hoặc < 2 tuổi

Có chấn thương lớn đồng thời hoặc hít phải khói

Các biến chứng toàn thân thường gặp nhất của là giảm thể tích và nhiễm trùng.

Giảm thể tích, gây ra giảm tưới máu mô bị bỏng và đôi khi gây sốc, có thể do bị mất dịch từ các vết bong sâu hoặc có liên quan đến diện tích bỏng bề mặt lớn; phù toàn thân do mất dịch trong lòng mạch ra mô kẽ và tế bào. Ngoài ra, mất dịch không thể nhận thấy có thể là đáng kể. Giảm tưới máu mô bị bỏng cũng có thể là kết quả trực tiếp do tổn thương đến mạch máu hoặc do co thắt mạch thứ phát do giảm thể tích.

Nhiễm trùng, ngay cả ở những vết bỏng nhỏ, là một nguyên nhân phổ biến của nhiễm khuẩn huyết và tử vong, cũng như các biến chứng tại chỗ. Sự suy giảm bảo vệ của vật chủ và xâm nhập và mô bị kích thích làm tăng xâm nhập và phát triển của vi khuẩn. Các nguyên nhân phổ biến nhất là Streptococci và Staphylococci trong vài ngày đầu và vi khuẩn Gram âm sau 5 đến 7 ngày; tuy nhiên, hệ vi khuẩn hầu như luôn hỗn hợp.

Bất thường về chuyển hóa có thể bao gồm giảm albumin, một phần do hòa loãng máu (thứ phát sau khi bù dịch thay thế) và một phần là do sự mất protein vào khoang ngoài mạch thông qua các mao mạch bị tổn thương. Sự thiếu hụt điện giải do pha loãng có thể tiến triển; Chúng bao gồm giảm magie, giảm phospho, và hạ kali. Toan chuyển hóa có thể là kết quả của sốc. Sự tiêu cơ vân hoặc tan máu có thể là hậu quả của bỏng nhiệt sâu hoặc bỏng điện ở cơ do cơ bị thiếu máu dẫn đến co cứng. Tiêu cơ vân gây ra myoglobin niệu hoặc tan máu gây ra hemoglobin niệu có thể dẫn đến hoại tử ống cấp và tổn thương thận cấp.

Hạ thân nhiệt có thể do truyền một lượng lớn dịch mát vào tĩnh mạch và tiếp xúc nhiều bề mặt cơ thể với môi trường khoa cấp cứu mát mẻ, đặc biệt ở những bệnh nhân bị bỏng rộng.

Tắc ruột là phổ biến sau khi bỏng diện rộng.