Hội chứng ác tính do thuốc an thần Theo David Geffen School of Medicine at UCLA David Tanen , MD , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 3 2023

Hội chứng ác tính do thuốc an thần được đặc trưng bởi thay đổi trạng thái tâm thần, cứng cơ, tăng thân nhiệt và tăng phản ứng tự động xảy ra khi sử dùng thuốc an thần. Về mặt lâm sàng, hội chứng ác tính do thuốc an thần giống như tăng thân nhiệt ác tính. Chẩn đoán là lâm sàng. Điều trị là chăm sóc hỗ trợ tích cực.