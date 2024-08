Nuôi cấy máu

Xét nghiệm huyết thanh học

Đôi khi là phản ứng chuỗi polymerase (PCR)

Các triệu chứng tương tự có thể là do bệnh viêm màng não mãn tính do virut, sốt tan huyết do hội chứng gây ra bởi hantavirus, các bệnh viêm phế quản, cúm và viêm gan. Tiền sử sốt 2 pha có thể giúp phân biệt leptospirosis.

Cần nghĩ đến bệnh do leptospira ở bất kỳ bệnh nhân nào bị sốt không rõ nguồn gốc nếu họ có thể đã tiếp xúc với leptospires (ví dụ, sau khi có lũ lụt nước ngọt).

Bệnh nhân nghi ngờ leptospirosis nên có cấy máu, giai đoạn cấp tính và hồi phục (3-4 tuần) kháng huyết thanh, công thức máu, huyết thanh học, và các xét nghiệm về gan.

Phát hiện màng não bắt buộc phải chọc dò tủy sống; số lượng tế bào dịch não tủy (CSF) nằm trong khoảng từ 10 đến 1000/mcL (0,01 đến 1 × 109/L), and usually < 500/mcL (< 0.5 × 109/L), với các tế bào đơn nhân chiếm ưu thế. Glucose dịch não tủy bình thường; protein < 100 mg/dL(1 g/L).

Số lượng bạch cầu trong máu là bình thường hoặc tăng nhẹ ở hầu hết các bệnh nhân nhưng có thể đạt đến 50.000/mcL (50 × 109/L) ở những bệnh nhân nặng với vàng da. Tỷ lệ bạch cầu trung tính > 70% giúp phân biệt bệnh do leptospira từ các bệnh do vi rút. Bilirubin huyết thanh được tăng lên trong tỷ lệ với tăng aminotransferases huyết thanh. Ở bệnh nhân bị vàng da, mức bilirubin thường < 20 mg/dL (< 342 micromol/L) nhưng có thể đạt đến 40 mg/dL (684 micromol/L) trong trường hợp nhiễm trùng nặng.

Leptospirosis được xác nhận nếu leptospix được phân lập từ mẫu bệnh phẩm hoặc nhìn thấy trong chất lỏng hoặc mô. Cấy máu và cấy dịch não tủy có khả năng dương tính trong tuần đầu tiên của bệnh, khi có thể có leptospira và trước khi hiệu giá kháng thể được phát hiện; cấy nước tiểu có khả năng dương tính trong tuần 1 đến tuần 3 của bệnh. Phòng xét nghiệm có thể cần được thông báo rằng bệnh nhân đang nghi ngờ nhiễm leptospirosis vì cần phải có phương tiện đặc biệt để nuôi cấy và ủ kéo dài.

Leptospirosis cũng được ghi nhân bởi một trong những điều sau đây:

Leptospira độ mẫn cảm của kháng thể kết tập tăng lên ≥ 4 lần (thử nghiệm kết tập bằng kính hiển vi trên các mẫu kết hợp thu được cách nhau ≥ 2 tuần).

Khi chỉ có một mẫu duy nhất, độ chuẩn là ≥ 1:800 ở bệnh nhân có các triệu chứng và dấu hiệu điển hình (hoặc ≥ 1:200 hoặc thậm chí ≥ 1:100 ở các vùng có tỷ lệ bệnh leptospirosis thấp).

Các xét nghiệm phân tử, chẳng hạn như PCR, cũng có thể khẳng định chẩn đoán nhanh chóng trong giai đoạn đầu của bệnh.

Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme IgM (ELISA) phát hiện nhiễm bệnh trong vòng 3 đến 5 ngày (giai đoạn đầu trong quá trình nhiễm trùng khi điều trị bằng kháng sinh có hiệu quả nhất), nhưng kết quả dương tính phải được xác nhận bằng xét nghiệm xác định (ví dụ: nuôi cấy, phương pháp vi ngưng kết, PCR).