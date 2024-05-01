Clindamycin là kháng sinh lincosamide tác động chủ yếu là kìm khuẩn. Nó liên kết với tiểu đơn vị 50S của ribosome, do đó ức chế sự tổng hợp protein của vi khuẩn.
Dược động học của Clindamycin
Clindamycin được hấp thu tốt bằng đường uống và có thể tiêm vào tĩnh mạch. Clindamycin lan truyền tốt trong dịch cơ thể ngoại trừ dịch não tủy; nó tập trung ở các thực bào. Hầu hết thuốc được chuyển hóa; chất chuyển hóa được bài tiết qua mật và nước tiểu.
Chỉ định của Clindamycin
Phổ tác dụng của clindamycin tương tự như của macrolide erythromycin (xem bảng Một số công dụng lâm sàng của Macrolide) ngoại trừclindamycin là
Hiệu quả đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn kỵ khí (ngoại trừ không có tác dụng đáng tin cậy đối với các loài Bacteroides, bao gồm cả Bacteroides fragilis, do kháng thuốc), hầu hết các Staphylococcus aureus kháng methicillin mắc phải trong cộng đồng và Streptococcus pneumoniae nhạy cảm với clindamycin, kháng macrolide.
Không đáng tin để dùng chống lại mycoplasmas, chlamydiae, Chlamydophila sp, và legionellae
trực khuẩn gram âm hiếu khí và enterococci thì kháng.
Clindamycin thường được sử dụng cho nhiễm trùng kỵ khí; tuy nhiên, kháng clindamycin đã xuất hiện trong số những sinh vật này, đặc biệt là vi khuẩn kỵ khí gram âm như B. fragilis. Bởi vì những bệnh này thường liên quan đến vi khuẩn Gram âm hiếu khí,thêm vào đó là việc sử dụng kháng sinh Clindamycin là một phần của liệu pháp phối hợp cho những trường hợp sau. Clindamycin là một phần của liệu pháp phối hợp cho những trường hợp sau:
Với penicillin trong điều trị nhiễm trùng do liên cầu khuẩn gây độc tố (vì clindamycin làm giảm khả năng sản sinh độc tố của vi khuẩn)
Với pyrimethamine cho Toxoplasmosis gây bệnh ở não
Với quinine cho Babiosis hoặc sốt rét falciparum
Với primaquine trong điều trị viêm phổi do Pneumocystis jirovecii
Clindamycin có thể được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng (ví dụ: nhiễm trùng da và mô mềm) ở những cộng đồng thường gặp Staphylococcus aureus kháng methicillin (CA-MRSA); clindamycin có hữu ích hay không phụ thuộc vào mô hình kháng thuốc tại địa phương.
Clindamycin có thể được sử dụng cho các bệnh nhiễm trùng do các chủng nhạy cảm với clindamycin và erythromycin. Tuy nhiên, một số chủng CA-MRSA nhạy cảm với clindamycin và kháng erythromycin; Khả năng kháng erythromycin ở những chủng này có thể là do cơ chế thoát dòng tích cực hoặc do sự thay đổi mục tiêu ribosome. Nếu chủng CA-MRSA nhạy cảm với clindamycin lây nhiễm có khả năng kháng erythromycin do cơ chế thoát dòng, bệnh nhân có thể đáp ứng với clindamycin. Tuy nhiên, nếu chủng kháng erythromycin do thay đổi mục tiêu ribosome, bệnh nhân có thể không đáp ứng lâm sàng với clindamycin vì một số đột biến nhất định có thể xuất hiện trong quá trình điều trị bằng clindamycin; những đột biến này kháng với clindamycin và erythromycin do biến đổi cấu thành mục tiêu ribosome. (Cấu thành có nghĩa là tình trạng kháng thuốc luôn hiện diện bất kể có hiện diện chất cảm ứng, chẳng hạn như erythromycin hay không.)
Sự kháng thuốc erythromycin do dòng chảy có thể được phân biệt với sự thay đổi đích ribosome bằng thí nghiệm khuếch tán đĩa đôi (D test) thường được sử dụng. Đĩa clindamycin được đặt ở khoảng cách tiêu chuẩn với đĩa erythromycin trên đĩa thạch có cấy chủng CA-MRSA tiêu chuẩn đang được đề cập. Vùng ức chế mọc (có hình chữ “D”) xung quanh đĩa clindamycin, có vùng dẹt gần đĩa erythromycin nhất cho thấy khả năng kháng ribosome có thể gây cảm ứng. Những bệnh nhân bị nhiễm trùng từ mức độ trung bình đến nặng với chủng CA-MRSA kháng ribosome có thể gây cảm ứng và xét nghiệm D dương tính không nên điều trị bằng clindamycin.
Không thể sử dụng clindamycin để điều trị các bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương (trừ bệnh do toxoplasma ở não) vì khả năng thâm nhập vào não và dịch não tủy kém.
clindamycin tại chỗ được sử dụng cho mụn trứng cá.
Chống chỉ định với Clindamycin
Không dùng clindamycin ở những bệnh nhân có phản ứng dị ứng với kháng sinh này, và nên thận trọng khi sử dụng ở những người có tiền sử viêm ruột, viêm loét đại tràng hoặc viêm đại tràng do kháng sinh.
Sử dụng Clindamycin trong thời kỳ mang thai và cho con bú
Các nghiên cứu sinh sản động vật với clindamycin không cho thấy nguy cơ đối với thai nhi. Trong các thử nghiệm lâm sàng trên phụ nữ mang thai, dùng clindamycin trong ba tháng thứ hai và ba tháng thứ ba của thai kỳ không liên quan đến tăng tần suất bị dị tật bẩm sinh. Nếu có chỉ định về mặt y tế, clindamycin có thể được sử dụng trong thời kỳ mang thai.
Clindamycin đi vào sữa mẹ. Việc sử dụng trong thời kỳ cho con bú sữa mẹ không được khuyến cáo.
Tác dụng bất lợi của Clindamycin
Ảnh hưởng bất lợi chính của clindamycin là
Tiêu chảy liên quan đến Clostridioides (trước đây là Clostridium)difficile (viêm đại tràng màng giả)
Clindamycin có liên quan chặt chẽ hơn với bệnh viêm đại tràng do C. difficile hơn bất kỳ loại kháng sinh nào khác và có cảnh báo rõ ràng về tác dụng bất lợi này. Tiêu chảy liên quan đến C. difficile có khả năng xảy ra sau khi dùng clindamycin cao hơn khoảng 20 lần so với khi không tiếp xúc với kháng sinh (1), trong khi các loại kháng sinh khác, bao gồm fluoroquinolones và cephalosporin, có tỷ lệ mắc C. difficile cao hơn khoảng 5 lần đến 10 lần so với không sử dụng kháng sinh (2).
Các phản ứng quá mẫn có thể xảy ra. Tác dụng bất lợi thường được báo cáo là phát ban dát sẩn nhẹ đến trung bình, nhưng các phản ứng da nặng, bao gồm hoại tử biểu bì nhiễm độc, cũng đã được báo cáo.
Clindamycin có thể kéo dài khoảng QT, đặc biệt ở những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ kéo dài QT.
Nếu không nuốt thuốc với nước, clindamycin có thể gây viêm thực quản.
Những cân nhắc về liều lượng của Clindamycin
Không cần điều chỉnh liều đối với suy thận. Clindamycin được cho từ 6 đến 8 giờ.