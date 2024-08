Nhiễm khuẩn cầu khuẩn đường ruột

Trong vài thập kỷ qua, tình trạng kháng nhiều loại kháng sinh đã gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là ở E. faecium.

Kháng kháng sinh aminoglycosid (ví dụ, gentamicin, streptomycin), đặc biệt với E. faecium, tiếp tục nổi lên.

Cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE) cũng có thể kháng với các glycopeptide khác (ví dụ: teicoplanin), nhóm aminoglycoside và nhóm beta-lactam hoạt tính ở thành tế bào (ví dụ: penicillin G, ampicillin). Khi được xác định, các bệnh nhân nhiễm bệnh được cách ly nghiêm ngặt. Thuốc điều trị được khuyến nghị bao gồm nhóm streptogramin (quinupristin/dalfopristin chỉ dành cho E. faecium) và nhóm oxazolidinone (linezolid, tedizolid). Daptomycin, oritavancin, tigecycline, và eravacycline có hoạt tính in vitro chống lại VRE và có thể là những lựa chọn điều trị ngoài nhãn. Nitrofurantoin và fosfomycin thường có hiệu quả đối với nhiễm trùng đường tiết niệu do cầu khuẩn kháng vancomycin.

Có thể gặp cầu khuẩn đường ruột có sản sinh beta-lactamase, đặc biệt khi có một số lượng lớn các vi sinh vật (ví dụ như viêm nội tâm mạc). Sự kháng thuốc có thể có mặt trên lâm sàng mặc dù vi khuẩn còn nhạy cảm với các xét nghiệm tiêu chuẩn. Có thể sử dụng Vancomycin hoặc phối hợp beta-lactam/beta-lactamase (ví dụ, piperacillin/tazobactam, ampicillin/sulbactam).

Enterococci có thể kết hợp folate được sản sinh từ ngoại sinh và do đó đảo ngược tác dụng của trimethoprim (TMP) và sulfamethoxazole (SMX); do đó, điều trị bằng các thuốc chống vi trùng này có thể thất bại mặc dù có tính nhạy cảm rõ ràng in vitro (vì lý do này, TMP/SMX thường bị loại khỏi bảng tính nhạy cảm đối với enterococci).