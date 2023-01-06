Trichomoniasis

Xét nghiệm âm đạo bằng xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT), kiểm tra bằng kính hiển vi gắn ướt, xét nghiệm que nhúng kháng nguyên nhanh, hoặc đôi khi nuôi cấy hoặc tế bào học cổ tử cung

Cấy nước tiểu hoặc dịch niệu đạo từ người đàn ông

Cần nghi ngờ trichomonas ở nữ giới bị viêm âm đạo, ở nam giới bị viêm niệu đạo và ở bạn tình của họ. Nghi ngờ cao nếu các triệu chứng vẫn tồn tại sau khi bệnh nhân đã được đánh giá và điều trị các bệnh nhiễm trùng khác như nhiễm lậu và nhiễm chlamydia.

Ở nữ giới, một trong các xét nghiệm chẩn đoán dịch tiết âm đạo sau đây có thể được thực hiện:

NAAT

pH âm đạo và soi tươi

Xét nghiệm que nhúng dòng chảy sắc ký miễn dịch

NAAT nhạy hơn so với kiểm tra bằng kính hiển vi hoặc nuôi cấy để chẩn đoán bệnh trichomonas ở nữ giới. Xét nghiệm que nhúng dòng sắc ký miễn dịch cũng có sẵn để xét nghiệm tại giường ở nữ giới. Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (xét nghiệm Pap) không được sử dụng để xét nghiệm bệnh trichomonas, nhưng tình trạng nhiễm đôi khi tình cờ được phát hiện.

Kiểm tra bằng kính hiển vi cho phép các bác sĩ lâm sàng đánh giá bệnh trichomonas và bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn cùng một lúc, bởi vì các bệnh này gây ra các triệu chứng như nhau và/hoặc có thể cùng tồn tại. Các chất bài tiết âm được lấy từ phần trước. Độ pH được đo. Dịch tiết sau đó được đặt trên 2 phiến kính; chúng được pha loãng với 10% K hydroxit trên một lam kính (gắn kết ướt bằng KOH) và với NaCl 0,9% ở đầu kia (nước muối ướt). Đối với thử nghiệm ngửi, soi tươi KOH được kiểm tra mùi tanh, là kết quả của các amin được tạo ra trong bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn. Vùng nước ướt được kiểm tra bằng kính hiển vi càng sớm càng tốt để phát hiện trichomonads, có thể trở nên nhầy nhàng và khó nhận ra trong vòng vài phút sau khi chuẩn bị trượt. (Trichomonas có hình quả lê có lông roi, thường di động, kích thước trung bình từ 7 đến 10 micromet – khoảng bằng kích thước của bạch cầu – nhưng có khi đạt đến 25 micromet.) Nếu trichomonas xuất hiện, nhiều bạch cầu trung tính cũng có mặt. Bệnh do trichomonas cũng được chẩn đoán bằng cách quan sát khi xét nghiệm Papanicolaou (Pap) hoàn thành.

Cấy nước tiểu hoặc bọt niệu đạo là bài kiểm tra duy nhất đã được kiểm chứng để phát hiện T. vaginalis ở nam giới. Ở nam giới, soi kính hiển vi nước tiểu không nhạy cảm và NAAT hiện chưa được FDA cho phép nhưng có thể có sẵn nếu các phòng thí nghiệm địa phương đã thực hiện các nghiên cứu xác nhận nội bộ.

Giống như chẩn đoán bất kỳ STI nào, bệnh nhân nhiễm trichomonas cần phải được xét nghiệm để loại trừ các STI thông thường khác như là lậu và chlamydia.