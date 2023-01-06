Trichomoniasis

(Xem thêm Tổng quan các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.)
Trichomonas vaginalis là một ký sinh trùng nguyên sinh có roi, lây truyền qua đường tình dục thường lây nhiễm cho nữ giới hơn nam giới; ở Hoa Kỳ trong năm 2013–2016, trong số những người từ 14 đến 59 tuổi, tỷ lệ hiện hành là 2,1% ở phụ nữ và 0,5% ở nam giới (1). Nhiễm bệnh có thể không có triệu chứng ở cả hai giới. Ở nam giới, vi sinh vật này có thể tồn tại trong thời gian dài trong đường niệu-sinh dục mà không gây ra triệu chứng và có thể lây truyền cho bạn tình. Bệnh do trichomonas có thể chiếm tới 5% số trường hợp viêm túi mật không niệu quản, viêm niệu đạo không chlamydia ở nam giới ở một số khu vực.
Đồng nhiễm với bệnh lậu và khác bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs) là phổ biến.
Tài liệu tham khảo
1. Flagg EW, Meites E, Phillips C, et al: Prevalence of trichomonas vaginalis among civilian, noninstitutionalized male and female population aged 14 to 59 years: United States, 2013 to 2016. Sex Transm Dis 46(10):e93-e96, 2019 doi:10.1097/OLQ.0000000000001013
Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh do Trichomonas
Ở phụ nữ, các triệu chứng của bệnh do trichomonas từ không có đến tiết nhiều dịch âm đạo màu vàng xanh, sủi bọt kèm theo mùi tanh, đau âm hộ và đáy chậu, khó thở và tiểu khó. Nhiễm trùng không triệu chứng có thể trở thành triệu chứng vào bất kỳ lúc nào vì âm hộ và đồi chậu bị viêm và phù nề phát triển trong môi trường âm hộ. Các thành âm đạo và bề mặt của cổ tử cung có thể có điểm chấm "đỏ" dâu đỏ. Viêm niệu đạo và có thể viêm bàng quang cũng có thể xảy ra.
Nam giới thường không có triệu chứng; tuy nhiên, đôi khi viêm niệu đạo kết quả trong một phóng thích có thể là thoáng qua, rải rác, hoặc có mủ hoặc gây ra chứng khó tiểu và tần suất, thường là vào sáng sớm. Thông thường, viêm niệu đạo nhẹ và chỉ gây kích thích niệu đạo tối thiểu và thỉnh thoảng có hơi nước ở mô niệu đạo, dưới da quy đầu, hoặc cả hai. Bệnh viêm màng ngoài tim và viêm tuyến tiền liệt là những biến chứng hiếm hoi.
Chẩn đoán bệnh do Trichomonas
Xét nghiệm âm đạo bằng xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT), kiểm tra bằng kính hiển vi gắn ướt, xét nghiệm que nhúng kháng nguyên nhanh, hoặc đôi khi nuôi cấy hoặc tế bào học cổ tử cung
Cấy nước tiểu hoặc dịch niệu đạo từ người đàn ông
Cần nghi ngờ trichomonas ở nữ giới bị viêm âm đạo, ở nam giới bị viêm niệu đạo và ở bạn tình của họ. Nghi ngờ cao nếu các triệu chứng vẫn tồn tại sau khi bệnh nhân đã được đánh giá và điều trị các bệnh nhiễm trùng khác như nhiễm lậu và nhiễm chlamydia.
Ở nữ giới, một trong các xét nghiệm chẩn đoán dịch tiết âm đạo sau đây có thể được thực hiện:
NAAT
pH âm đạo và soi tươi
Xét nghiệm que nhúng dòng chảy sắc ký miễn dịch
NAAT nhạy hơn so với kiểm tra bằng kính hiển vi hoặc nuôi cấy để chẩn đoán bệnh trichomonas ở nữ giới. Xét nghiệm que nhúng dòng sắc ký miễn dịch cũng có sẵn để xét nghiệm tại giường ở nữ giới. Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (xét nghiệm Pap) không được sử dụng để xét nghiệm bệnh trichomonas, nhưng tình trạng nhiễm đôi khi tình cờ được phát hiện.
Kiểm tra bằng kính hiển vi cho phép các bác sĩ lâm sàng đánh giá bệnh trichomonas và bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn cùng một lúc, bởi vì các bệnh này gây ra các triệu chứng như nhau và/hoặc có thể cùng tồn tại. Các chất bài tiết âm được lấy từ phần trước. Độ pH được đo. Dịch tiết sau đó được đặt trên 2 phiến kính; chúng được pha loãng với 10% K hydroxit trên một lam kính (gắn kết ướt bằng KOH) và với NaCl 0,9% ở đầu kia (nước muối ướt). Đối với thử nghiệm ngửi, soi tươi KOH được kiểm tra mùi tanh, là kết quả của các amin được tạo ra trong bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn. Vùng nước ướt được kiểm tra bằng kính hiển vi càng sớm càng tốt để phát hiện trichomonads, có thể trở nên nhầy nhàng và khó nhận ra trong vòng vài phút sau khi chuẩn bị trượt. (Trichomonas có hình quả lê có lông roi, thường di động, kích thước trung bình từ 7 đến 10 micromet – khoảng bằng kích thước của bạch cầu – nhưng có khi đạt đến 25 micromet.) Nếu trichomonas xuất hiện, nhiều bạch cầu trung tính cũng có mặt. Bệnh do trichomonas cũng được chẩn đoán bằng cách quan sát khi xét nghiệm Papanicolaou (Pap) hoàn thành.
Cấy nước tiểu hoặc bọt niệu đạo là bài kiểm tra duy nhất đã được kiểm chứng để phát hiện T. vaginalis ở nam giới. Ở nam giới, soi kính hiển vi nước tiểu không nhạy cảm và NAAT hiện chưa được FDA cho phép nhưng có thể có sẵn nếu các phòng thí nghiệm địa phương đã thực hiện các nghiên cứu xác nhận nội bộ.
Giống như chẩn đoán bất kỳ STI nào, bệnh nhân nhiễm trichomonas cần phải được xét nghiệm để loại trừ các STI thông thường khác như là lậu và chlamydia.
Điều trị bệnh do Trichomonas
Metronidazole đường uống hoặc tinidazole
Điều trị đối tác tình dục
Nữ giới bị nhiễm trichomonas cần phải dùng metronidazole 500 mg đường uống x 2 lần/ngày trong 7 ngày. Nam giới nên dùng metronidazole 2 g đường uống dưới dạng một liều duy nhất. Một phương pháp điều trị thay thế cho nữ giới và nam giới là tinidazole 2 g đường uống dưới dạng một liều duy nhất.
Nếu nhiễm trùng vẫn tiếp diễn ở nữ giới và đã loại trừ tái nhiễm bởi bạn tình, nữ giới cần phải được điều trị lại bằng metronidazole 500 mg x 2 lần/ngày trong 7 ngày hoặc tinidazole 2 g đường uống x 1 lần/ngày trong 7 ngày.
Metronidazole có thể gây giảm bạch cầu, phản ứng disulfiram giống như rượu, hoặc các nhiễm trùng trực tiếp. Chống chỉ định trong thời kỳ mang thai đầu, mặc dù nó không gây nguy hiểm cho thai nhi sau tam cá nguyệt thứ nhất. Tinidazole không được chứng minh là an toàn trong thời kỳ mang thai và do đó không được sử dụng.
Bạn tình cần phải được khám và điều trị bệnh trichomonas với cùng phác đồ dựa trên giới tính và cần phải được sàng lọc các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu có khả năng tuân thủ điều trị kém của các bạn tình, việc điều trị có thể bắt đầu ở bạn tình của bệnh nhân có chứng trichomonas có chứng minh là không xác nhận chẩn đoán ở người phối ngẫu.
Những điểm chính
Bệnh Trichomonas có thể không có triệu chứng, đặc biệt ở nam giới, hoặc gây ra viêm âm đạo hoặc thỉnh thoảng viêm niệu đạo.
Ở phụ nữ, chẩn đoán bằng kiểm tra bằng kính hiển vi dịch âm đạo, các xét nghiệm qua que thử, hoặc NAAT.
Ở người có triệu chứng, chẩn đoán bằng nước tiểu, nước tiểu, hoặc NAAT.
Điều trị bệnh nhân và bạn tình của họ bằng metronidazole hoặc tinidazole uống.