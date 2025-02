Các biện pháp phòng ngừa bao gồm

Tránh muỗi

Tiêm vắc xin

Cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự bùng phát bệnh sốt vàng là

Duy trì tỷ lệ tiêm phòng ≥ 80% của người dân ở những vùng có nguy cơ sốt vàng

Cũng hữu ích để giảm số lượng muỗi và hạn chế muỗi đốt bằng cách sử dụng diethyltoluamide (DEET), màn chống muỗi và trang phục bảo hộ. Xuất hiện khỉ chết do sốt vàng da thường cho thấy dịch bệnh ở rừng đang bùng phát với nguy cơ lây lan sang người. Những người chưa được chủng ngừa ở những khu vực này nên sơ tán khỏi khu vực đó cho đến khi họ được chủng ngừa. Tiêm chủng vắc xin sốt vàng da cho dân chúng được sử dụng để kiểm soát sự bùng phát bệnh sốt vàng thông qua tiêm chủng. Một liều vắc-xin duy nhất có thể cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài đối với bệnh sốt vàng da.

Đối với những người đi du lịch đến các vùng lưu hành, tiêm chủng chủ động với chủng ngừa sốt vàng chủng 17D sống giảm độc lực (0,5 mL tiêm dưới da) ≥ 10 ngày trước khi đi du lịch và vacxin có hiệu quả ở 95%. Mặc dù một liều vắc-xin sốt vàng duy nhất cung cấp sự bảo vệ lâu dài và Tổ chức Y tế Thế giới và Ủy ban Tư vấn Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh về Thực hành Tiêm chủng không còn khuyến nghị một liều nhắc lại 10 năm một lần cho hầu hết khách du lịch, nhưng không phải tất cả các điểm nhập cảnh các nước có thể biết rằng yêu cầu này đã bị đình chỉ. Vì vậy, có lẽ thực tế hơn đối với những người đã được chủng ngừa > 10 năm trước để có được thuốc tăng cường và giấy chứng nhận chính thức kèm theo và không có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ở trẻ sơ sinh được tiêm chủng khi 9 đến 12 tháng tuổi, các kháng thể trung hòa có thể giảm đến mức không thể phát hiện được trong khoảng từ 2 đến 3 năm, cho thấy sự mất bảo vệ (1) và có thể cần thiết cho một tăng cường. Tại Hoa Kỳ, vắc xin này chỉ được cung cấp tại các Trung tâm Chủng ngừa Bệnh Sốt Vàng do Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ ủy quyền (Centers for Disease Control and Prevention: Yellow Fever Vaccination Centers).

Thuốc chủng ngừa sốt vàng được chống chỉ định trong những trường hợp sau:

Phụ nữ mang thai

Trẻ sơ sinh < 6 tháng

Những người bị suy giảm miễn dịch

Nếu trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi không thể tránh đi đến vùng dịch lưu hành, cha mẹ nên thảo luận về việc tiêm phòng với bác sĩ lâm sàng vì vắc xin thường không được cung cấp cho đến khi trẻ 9 tháng tuổi.

Để ngăn ngừa lây truyền muỗi, bệnh nhân nhiễm bệnh nên được cô lập trong phòng được che chắn tốt và phun thuốc diệt côn trùng.