Du lịch nước ngoài

Bệnh do sán là phổ biến và là do tiếp xúc với nước ngọt nhiễm bẩn ở châu Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc, và Đông Nam Mỹ. Nguy cơ bệnh do sán có thể giảm bằng cách tránh các hoạt động vùng nước ngọt ở những nơi có bệnh sán máng. Những du khách không có triệu chứng tiếp xúc với nước ngọt ở các vùng lưu hành dịch bệnh nên được sàng lọc bằng xét nghiệm huyết thanh để tìm kháng thể của giun trưởng thành ở thời điểm 6 đến 8 tuần sau lần tiếp xúc gần đây nhất của họ. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn điều trị dự phòng khả năng phơi nhiễm bằng praziquantel, sau 6 tuần đến 8 tuần kể từ lần phơi nhiễm khả năng gần đây nhất: 20 mg/kg uống hai lần mỗi ngày trong một ngày (Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. intercalatum) hoặc 20 mg/kg 3 lần mỗi ngày trong 1 ngày (S. japonicum, S. mekongi).