skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Деякі причини збудження або сплутаності свідомості в пацієнтів відділення інтенсивної терапії

Механізм

Приклади

Основне захворювання

Пошкодження голови

Шок

Проковтування токсину

Біль і дискомфорт (наприклад, спричинені травмами, хірургічними процедурами, ендотрахеальною інтубацією, в/в інфузіями, взяттям крові або назогастральним зондом)

Ускладнення

Гіпоксія (див. киснева десатурація)

Гіпотензія

Сепсис

Органна недостатність (наприклад, печінкова енцефалопатія)

Тромбоемболія легеневої артерії

Лікарські засоби

Седативні та інші препарати, з активним впливом на центральну нервову систему, зокрема опіоїди, бензодіазепіни, блокатори H2 та антигістамінні препарати

Відміна вживання алкоголю, наркотиків або обох

Середовище відділення інтенсивної терапії (ВІТ)*

Депривація сну (наприклад, через шум, яскраве світло або цілодобові медичні втручання)

Страх смерті

Тривожність щодо неприємних медичних процедур

* Особливо є проблемою для літніх людей

Серед цих тем