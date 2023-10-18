Деякі причини збудження або сплутаності свідомості в пацієнтів відділення інтенсивної терапії
Механізм
Приклади
Основне захворювання
Пошкодження голови
Проковтування токсину
Біль і дискомфорт (наприклад, спричинені травмами, хірургічними процедурами, ендотрахеальною інтубацією, в/в інфузіями, взяттям крові або назогастральним зондом)
Ускладнення
Гіпоксія (див. киснева десатурація)
Гіпотензія
Органна недостатність (наприклад, печінкова енцефалопатія)
Лікарські засоби
Седативні та інші препарати, з активним впливом на центральну нервову систему, зокрема опіоїди, бензодіазепіни, блокатори H2 та антигістамінні препарати
Відміна вживання алкоголю, наркотиків або обох
Середовище відділення інтенсивної терапії (ВІТ)*
Депривація сну (наприклад, через шум, яскраве світло або цілодобові медичні втручання)
Страх смерті
Тривожність щодо неприємних медичних процедур
* Особливо є проблемою для літніх людей