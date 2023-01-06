Більшість вивихів пальців відбуваються в проксимальному міжфаланговому (ПМФ) суглобі; зазвичай вони викликані надмірним випрямлянням, і тому зазвичай є дорсальними.

Вивихи пальців можуть бути дорсальні, бічні або волярні. При цьому можуть виникати розриви різних комбінацій опорних зв’язок. Більшість викликають очевидні деформації, а також біль і набряк.

Виконують рентгенографію у передньо-задній, боковій та косій проекціях. При виконанні візуалізаційного обстеження пальців у боковій проекції, палець, що обстежується, слід відокремити від інших.

Для більшості вивихів, після блокади пальцевого нерва виконується закрите вправляння. Для всіх вивихів ПМФ стабільність бокових зв’язок оцінюють шляхом стрес-тестування після вправляння вивиху.

(Див. Загальні відомості про вивихи).

Дорсальні вивихи Дорсальні вивихи є результатом надмірного випрямляння. Час від часу вони витісняють волярні суглобові структури внутрішньосуглобово (ураження волярної пластини). При травмах волярної пластини рентгенологічні дослідження періодично показують, що дрібний кістковий фрагмент відривається від середньої фаланги. Дорсальні вивихи вправляють з використанням аксіального витягування та обертальної сили. Якщо є підозра на пошкодження волярної пластини або якщо складно провести закрите вправляння (що зменшує ризик пошкодження волярної пластини), може знадобитися відкрите вправляння. Вправляння вивиху проксимального міжфалангового суглоба Зображення Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. При дорсальному вивиху зазвичай накладається шина, при цьому пальці зігнуті на 15°; тривалість носіння шини — 3 тижні.

Латеральні вивихи При прикладанні сили відведення та приведення до розтягнутого суглоба пальця можуть виникнути латеральні вивихи. Суглоб є болючим і нестабільним, якщо застосовується боковий натиск. Суглоб вправляють, потім на нього накладають шину, при цьому пальці перебувають у зігнутому на 35° положенні.

Волярний вивих Волярний вивих є нечастим явищем, яке виникає при прикладанні до пальцевого суглоба обертальної сили. Волярний вивих пальців Зображення НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Зазвичай, центральне ковзне сухожилля розгинача розривається, що викликає деформацію по типу бутоньєрки. Волярні вивихи вправляють за допомогою аксіального витягування та дорсальної сили, а потім накладається шина на 1–2 тижні. Після цього необхідно провести обстеження пацієнтів, щоб визначити, чи потрібна операція для відновлення розриву центрального ковзного сухожилля розгинача.