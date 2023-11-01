Як накладати U-подібну шину на надп’ятково-гомілковий суглоб

U-подібні шини для надп’ятково-гомілкового суглоба — це жорсткі пристрої, які фіксують і підтримують стабільність надп’ятково-гомілкового суглоба.
Жорсткі ортези для надп’ятково-гомілкового суглоба, які також називають U-подібними шинами, зазвичай використовують у разі травм, коли необхідна іммобілізація, але не потрібне накладання гіпсу. Як альтернатива можуть використовуватися такі комерційно доступні іммобілізатори як надувні фіксатори або черевики з іммобілізатором. На відміну від черевиків більшість U-подібних шин для надп’ятково-гомілкового суглоба не призначені для того, щоб витримувати вагові навантаження, або для того, щоб їх знімали та знову одягали (наприклад, для купання).
Показання до накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Розтягнення зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба, коли варто уникати вагових навантажень і потрібна іммобілізація
Стабільні переломи дистального відділу великогомілкової або малогомілкової кісток (наприклад, переломи дистального відділу великогомілкової та/або малогомілкової кісток із мінімальним зміщенням)
Вивихи надп’ятково-гомілкового суглоба (для стабілізації після вправляння)
Окремі переломи стоп
Протипоказання до накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Абсолютні протипоказання
Немає
Відносні протипоказання
Травми (наприклад, певні легкі розтягнення), коли бажано відразу обмежувати діапазон рухів і/або вагові навантаження на суглоб
Травми, коли бажано накласти гіпс*
* Показання до накладання U-подібних шин та гіпсу можуть частково співпадати. (Див. також «Огляд переломів».) Навіть якщо накладання гіпсу є основним методом лікуванням, у разі деяких травм часто спочатку рекомендують шинування, поки не зменшиться набряк. Якщо дозволене вагове навантаження на ногу, а також якщо обов’язково потрібно іммобілізувати надп’ятково-гомілковий суглоб на період > 1–2 тижнів, то перевага може надаватися накладанню гіпсу. І навпаки, коли не потрібна постійна іммобілізація, можна віддавати перевагу черевикам з іммобілізатором.
Ускладнення накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Термічна травма (зумовлена екзотермічною реакцією внаслідок затвердіння гіпсу або скловолокна)
Надмірний тиск, що спричиняє утворення виразок на шкірі та/або ішемічне ушкодження
Обладнання для накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Трикотажна підкладка (повинна мати достатній розмір, щоб покрити ділянку від головки малогомілкової кістки до середини стопи)
Рулонна підкладка (наприклад, бавовняний рулон) шириною 10 см (4 дюйми)
Гіпс або матеріал зі скловолокна для шинування*, шириною 10–15 см (4–6 дюймів) (досить широкий, щоб охопити ділянку від п’яткової кістки до головок плеснових кісток на підошовній поверхні, та досить довгий, щоб спуститися від ділянки нижче головки малогомілкової кістки до п’яткової кістки з одного боку, а потім перейти на інший бік)
Еластичний бинт, зазвичай шириною 10 см (4 дюйми)
Тепла вода та відро або інша ємність для води
Нестерильні рукавички
* Скловолокно й гіпс зазвичай поставляють у вигляді одношарових рулонів, але є також комерційно доступні рулони готових шин, які мають кілька шарів скловолокна/гіпсу, а також підкладку.
Додаткові міркування щодо накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Оскільки вона охоплює обидві кісточки, U-подібна шина може краще обмежувати пронацію та супінацію, ніж просто задня шина.
U-подібна шина може запобігти підошовному згинанню ефективніше, ніж задня шина.
У разі нестабільних травм надп’ятково-гомілкового суглоба поєднання фіксатора для надп’ятково-гомілкового суглоба та шини для задньої поверхні надп’ятково-гомілкового суглоба може підвищити стабільність іммобілізації.
Відповідна анатомія для накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Бічна кісточка
Присередня кісточка
П’яткова кістка
Кістки надп’ятково-гомілкового суглоба та стопи
Розташування пацієнта для накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Пацієнт повинен лежати на животі із зігнутим коліном або сидіти так, щоб його гомілка звисала з краю ліжка.
Тримайте надп’ятково-гомілковий суглоб у зігнутому положенні під кутом 90°.
Покроковий опис процедури накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Одягніть нестерильні рукавички.
Забезпечте пацієнту належне знеболювання.
Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від голівки малогомілкової кістки до середини стопи.
Відміряйте матеріал шини так, щоб він простягався від бічної поверхні гомілки нижче середини литки до підошовної поверхні стопи, обгорнув її, а потім перейшов на медіальну поверхню гомілки, щоб сформувати U-подібну шину.
Обгорніть підкладкою поверхню від середини стопи до середини литки, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює шина. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.
За потреби розгладьте підкладку.
Розгляньте доцільність накладання додаткової підкладки на кісткових виступах (наприклад, у ділянці присередньої та бічної кісточок).
Частину матеріалу шини укладають так, щоб він простягався від бічної поверхні гомілки нижче середини литки до підошовної поверхні стопи, обгорнув її, а потім перейшов на медіальну поверхню гомілки, щоб сформувати U-подібну шину; вона повинна бути трохи коротша, ніж ділянка, яку вкриває підкладка.
Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 6–8 шарів (у разі використання одношарових рулонів).
Занурте матеріал шини в теплу воду.
Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).
Накладіть матеріал шини на бічну поверхню ноги в ділянці середини литки, обгорніть його навколо підошовної поверхні стопи, а потім поверніться назад на медіальну поверхню гомілки.
Розгладьте матеріал шини, використовуючи долоні, а не кінчики пальців, щоб повторити контури гомілки та надп’ятково-гомілкового суглоба, а також заповнити порожнечі в гіпсі.
Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.
Підкладіть додаткову трикотажну та бавовняну підкладку по необроблених краях матеріалу шини.
Утримуйте надп’ятково-гомілковий суглоб зігнутим на 90°, доки матеріал шини не затвердіє.
Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.
Після процедури накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Забезпечте пацієнта милицями та навчіть його ними користуватися.
Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Попросіть пацієнта піднімати травмовану кінцівку вище, ніж рівень серця, в положенні сидячи або в спокої.
Повідомте пацієнту про необхідність подальшого догляду, якщо біль не піддається контролю за допомогою пероральних лікарських препаратів у домашніх умовах.
Поінформуйте пацієнта про симптоми компартмент-синдрому.
Попередження та поширені помилки при накладанні U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
Не накладайте підкладку або еластичний бинт занадто туго (тобто вони не повинні спричиняти вм’ятини на шкірі).
Доки шина не затверділа, переконайтеся, що надп’ятково-гомілковий суглоб не розслаблений і все ще зігнутий на 90°.
Уникайте нерівних контурів і потенційних місць стискання, використовуючи для розгладження матеріалу шини долоні, а не кінчики пальців.
Поради та підказки щодо накладання U-подібної шини на надп’ятково-гомілковий суглоб
При застосуванні гіпсових шин, у теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.
Оскільки екзотермічна реакція між скловолокном і водою виробляє більше тепла, ніж реакція гіпсу з водою, для скловолокна краще використовувати теплувату воду.