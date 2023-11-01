Як накладати U-подібну шину на надп’ятково-гомілковий суглоб

Одягніть нестерильні рукавички.

Забезпечте пацієнту належне знеболювання.

Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від голівки малогомілкової кістки до середини стопи.

Відміряйте матеріал шини так, щоб він простягався від бічної поверхні гомілки нижче середини литки до підошовної поверхні стопи, обгорнув її, а потім перейшов на медіальну поверхню гомілки, щоб сформувати U-подібну шину.

Обгорніть підкладкою поверхню від середини стопи до середини литки, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює шина. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

За потреби розгладьте підкладку.

Розгляньте доцільність накладання додаткової підкладки на кісткових виступах (наприклад, у ділянці присередньої та бічної кісточок).

Частину матеріалу шини укладають так, щоб він простягався від бічної поверхні гомілки нижче середини литки до підошовної поверхні стопи, обгорнув її, а потім перейшов на медіальну поверхню гомілки, щоб сформувати U-подібну шину; вона повинна бути трохи коротша, ніж ділянка, яку вкриває підкладка.

Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 6–8 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

Занурте матеріал шини в теплу воду.

Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

Накладіть матеріал шини на бічну поверхню ноги в ділянці середини литки, обгорніть його навколо підошовної поверхні стопи, а потім поверніться назад на медіальну поверхню гомілки.

Розгладьте матеріал шини, використовуючи долоні, а не кінчики пальців, щоб повторити контури гомілки та надп’ятково-гомілкового суглоба, а також заповнити порожнечі в гіпсі.

Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

Підкладіть додаткову трикотажну та бавовняну підкладку по необроблених краях матеріалу шини.

Утримуйте надп’ятково-гомілковий суглоб зігнутим на 90°, доки матеріал шини не затвердіє.