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Інструкція з накладання шини на задню поверхню надп’ятково-гомілкового суглоба

ЗаJames Y. McCue, MD, University of Washington
Переглянуто/перевірено лист. 2023

Шини для надп’ятково-гомілкового суглоба — це жорсткі пристрої, які фіксуються до надп’ятково-гомілкового суглоба та використовуються для збереження стабільності надп’ятково-гомілкового суглоба.

Шини для надп’ятково-гомілкового суглоба зазвичай застосовують у разі травм, для яких іммобілізація корисна та не потрібне накладання гіпсу. Як альтернатива, якщо це можливо, використовують комерційно доступні черевики з іммобілізатором. На відміну від черевиків, більшість шин, що накладаються на задню поверхню надп’ятково-гомілкового суглоба, не призначені для того, щоб витримувати вагові навантаження, або для того, щоб їх знімали та знову одягали (наприклад, для купання).

Показання до накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • Травми (наприклад, відкриті або нестабільні переломи, вивих), що потребують негайного оперативного втручання (для тимчасової іммобілізації)

  • Стабільні (наприклад, із мінімальним зміщенням) переломи дистального відділу великогомілкової та/або малогомілкової кісток (наприклад, переломи дистального відділу великогомілкової та/або малогомілкової кісток із мінімальним зміщенням)

  • Розтягнення зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба, коли варто уникати вагових навантажень

  • Вправлені вивихи надп’ятково-гомілкового суглоба

  • Окремі переломи стоп

Протипоказання до накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

Абсолютні протипоказання

  • Немає

Відносні протипоказання

  • Травми (наприклад, певні легкі розтягнення), коли бажано відразу обмежувати діапазон рухів і/або вагові навантаження на суглоб

  • Травми, коли бажано накласти гіпс*

* Накладання задніх шин і гіпсових пов’язок мають певні спільні показання (див. також Огляд переломів). Навіть якщо накладання гіпсу є основним методом лікуванням, у разі деяких травм часто спочатку рекомендують шинування, поки не зменшиться набряк. Якщо дозволене вагове навантаження на ногу, а також якщо обов’язково потрібно іммобілізувати надп’ятково-гомілковий суглоб на період > 1–2 тижнів, то перевага в якості радикального методу лікування може надаватися накладанню гіпсу. І навпаки, коли не потрібна постійна іммобілізація (наприклад, дозволяється її знімати під час купання), можна віддавати перевагу черевикам з іммобілізатором.

Ускладнення накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією між гіпсом або скловолокном і водою)

  • Надмірний тиск, що спричиняє утворення виразок на шкірі та/або ішемічне ушкодження

  • Компартмент-синдром

Обладнання для накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • Трикотажна підкладка (повинна мати достатній розмір, щоб покрити ділянку від головки малогомілкової кістки до головок плеснових кісток)

  • Рулонна підкладка (наприклад, бавовняний рулон) шириною 10 см (4 дюйми)

  • Гіпс або матеріал зі скловолокна для шинування*, шириною 10–15 см (4–6 дюймів) — досить широкий, щоб покрити задню поверхню ноги та кісточки, і досить довгий, щоб охопити ділянку від головки малогомілкової кістки до головок плеснових кісток

  • Еластичний бинт, зазвичай шириною 10 см (4 дюйми)

  • Вода кімнатної температури та відро або інша ємність

  • Нестерильні рукавички

* Скловолокно й гіпс зазвичай поставляють у вигляді одношарових рулонів, але є також комерційно доступні рулони готових шин, які мають кілька шарів скловолокна/гіпсу, а також підкладку.

Додаткові міркування щодо накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • У разі нестабільних травм надп’ятково-гомілкового суглоба поєднання фіксатора для надп’ятково-гомілкового суглоба (U-подібна шина) та шини для задньої поверхні надп’ятково-гомілкового суглоба може підвищити стабільність іммобілізації.

  • Шина на задню частину ноги, що використовується для іммобілізації розриву ахіллового сухожилля, повинна фіксувати надп’ятково-гомілковий суглоб у положенні еквінусу (підошовного згинання).

  • Перед застосуванням шини-іммобілізатора колінного суглоба всі відкриті рани слід належно пролікувати та покрити.

Відповідна анатомія для накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • Шина повинна охоплювати більшу частину гомілки та доходити до головок плеснових кісток.

Кістки надп’ятково-гомілкового суглоба та стопи

Розташування пацієнта для накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • Пацієнт повинен лежати на животі із зігнутим коліном або сидіти так, щоб його гомілка звисала з краю ліжка.

  • Тримайте надп’ятково-гомілковий суглоб у зігнутому положенні під кутом 90°.

Покроковий опис процедури накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • Одягніть нестерильні рукавички.

  • Забезпечте пацієнту належне знеболювання.

  • Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від голівки малогомілкової кістки до середини стопи, далі головок плеснових кісток.

  • Обгорніть підкладкою поверхню від головок плеснових кісток до гомілки, проксимальніше головки малогомілкової кістки, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

  • За потреби розгладьте підкладку.

  • Викладіть відрізок матеріалу шини, що відповідає відстані від задньої поверхні гомілки трохи нижче головки малогомілкової кістки до підошовної поверхні стопи в проекції головок плеснових кісток: вона повинна бути трохи коротшою, ніж ділянка, що покриває підкладка.

  • Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

  • Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

  • Занурте матеріал шини в теплу воду.

  • Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

  • Покладіть матеріал шини на задню частину ноги від головки малогомілкової кістки до головок плеснових кісток.

  • Розгладьте матеріал шини, використовуючи долоні, а не кінчики пальців, щоб повторити контури гомілки та надп’ятково-гомілкового суглоба, а також заповнити порожнечі в матеріалі.

  • Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

  • Підкладіть додаткову трикотажну та бавовняну підкладку по краях матеріалу шини.

  • Утримуйте надп’ятково-гомілковий суглоб зігнутим на 90°, доки матеріал шини не затвердіє.

  • Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.

Після процедури накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • Забезпечте пацієнта милицями та навчіть його ними користуватися.

  • Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.

  • Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.

  • Попросіть пацієнта піднімати травмовану кінцівку вище, ніж рівень серця, в положенні сидячи або в спокої.

  • Порекомендуйте пацієнтові звернутися по медичну допомогу, якщо в домашніх умовах біль погано контролюється пероральними лікарськими препаратами.

Попередження та поширені помилки при накладанні задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • Доки шина не затверділа, переконайтеся, що надп’ятково-гомілковий суглоб не розслаблений і все ще зігнутий на 90°.

  • Переконайтеся, що підкладка й еластичні бинти не прилягають надто щільно.

  • Уникайте нерівних контурів і потенційних місць стискання, використовуючи для розгладження матеріалу шини долоні, а не кінчики пальців.

Поради та підказки щодо накладання задньої шини на надп'ятково-гомілковий суглоб

  • При застосуванні гіпсових шин, у теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.

  • Оскільки екзотермічна реакція між скловолокном і водою виробляє більше тепла, ніж реакція між гіпсом і водою, для скловолокна краще використовувати теплувату воду.

  • Підтримуйте надп’ятково-гомілковий суглоб під кутом 90°, нога може впиратися в живіт виконавця, якщо пацієнт лежить.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.