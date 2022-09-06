Як вправляти латеральний вивих надколінника

Для вправлення вивиху колінної чашечки застосовуються ручні маніпуляції колінною чашечкою. Зазвичай анальгезія не потрібна.
(Див. також Загальні відомості про вивихи та Вивихи колінного суглоба).
Показання до вправлення латерального вивиху надколінника
Латеральний вивих колінної чашечки
Вивих колінної чашечки майже завжди латеральний.
Протипоказання до вправлення латерального вивиху надколінника
Протипоказання до вправлення латерального вивиху надколінника відсутні. Однак, якщо наявний проксимальний перелом великогомілкової кістки або дистальний перелом стегнової кістки (включаючи остеохондральний перелом), перед управленням слід провести консультацію хірурга-ортопеда.
Ускладнення при вправленні латерального вивиху надколінника
Якщо вправлення проводиться обережно, ускладнення виникають рідко.
Обладнання для вправлення латерального вивиху надколінника
Іммобілайзер коліна або стискаючий матеріал
Милиці
Додаткові міркування щодо вправлення латерального вивиху надколінника
Для виявлення сумісних переломів колінних чашечок, інших кісткових аномалій або сторонніх тіл рекомендовано проводити рентгенографію перед процедурою.
Коління чашечка часто вправляється спонтанно (наприклад, до прибуття в лікарню) або коли коліно випрямляється.
Розташування пацієнта для вправлення латерального вивиху надколінника
Розташуйте пацієнта на ношах у положенні лежачи на спині.
Покроковий опис вправлення латерального вивиху надколінника
Виконайте попереднє нейроваскулярне обстеження, включаючи визначення пульсу на задній великогомілковій та тильній артерії стопи, часу наповнення капілярів (зазвичай < 2 секунд).
Зазвичай анальгезія непотрібна. Пацієнтам зі значним болем або тривожністю може бути запропонована процедурна седація та знеболення (ПСЗ).
Візьміть уражену нижню частину ноги в одну руку.
Злегка зігніть стегно (це розслаблює квадрицепс).
Обережно витягніть гомілку. Колінна чашечка може вправлятися спонтанно.
Якщо колінну чашечку вправити не вдалося, іншою рукою обережно прикладіть зусилля до зовнішньої сторони зміщеної колінної чашечки, штовхаючи її назад в медіальному напрямку до нормального положення між відростками стегнової кістки.
Успішне вправлення може супроводжуватися відчутним звуком «клацання».
Після процедури вправлення латерального вивиху надколінника
Успішне вправлення попередньо підтверджується помітною реставрацією нормального контуру колінного суглоба та зменшенням болю.
Негайно іммобілізуйте коліно в повністю зігнутому положенні за допомогою іммобілайзера або шини. Іммобілайзер необхідно носити протягом 3 тижнів.
Повторне обстеження нейроваскулярної системи.
Проведіть рентгенографію після процедури для підтвердження належного вправлення та виявлення всіх супутніх переломів.
Організуйте подальше ортопедичне спостереження.
Попередження та поширені помилки при вправленні вивихів надколінника
Колінна чашечка може вправлятися спонтанно перед обстеженням. Переконайтеся, що ушкодження не було фактично вивихом колінного суглоба.