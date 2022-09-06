Як вправляти латеральний вивих надколінника

Виконайте попереднє нейроваскулярне обстеження, включаючи визначення пульсу на задній великогомілковій та тильній артерії стопи, часу наповнення капілярів (зазвичай < 2 секунд).

Зазвичай анальгезія непотрібна. Пацієнтам зі значним болем або тривожністю може бути запропонована процедурна седація та знеболення (ПСЗ).

Візьміть уражену нижню частину ноги в одну руку.

Злегка зігніть стегно (це розслаблює квадрицепс).

Обережно витягніть гомілку. Колінна чашечка може вправлятися спонтанно.

Якщо колінну чашечку вправити не вдалося, іншою рукою обережно прикладіть зусилля до зовнішньої сторони зміщеної колінної чашечки, штовхаючи її назад в медіальному напрямку до нормального положення між відростками стегнової кістки.