Вивихи колінної чашечки трапляються часто і вони майже завжди латеральні. Діагностика є клінічною; рентгенографію проводять для виключення перелому. Лікування передбачає вправляння вивиху та іммобілізацію.

Вивих колінної чашечки відрізняється від вивиху колінного суглоба, який є набагато серйознішою травмою.

Більшість пацієнтів є підлітками та мають фонове хронічне відхилення від норми у надколінно-стегновому відділі. Багато вивихів спонтанно вправляються до медичного обстеження.

Зазвичай вивих надколінка виникає, коли людина раптово змінює напрямок руху або повертає коліно, або коли натискає на коліно (як це може статися у футболі, спортивній гімнастиці або бейсболі під час замахування битою).

Пов'язані травми включають:

Остеохондральний перелом надколінка або латерального стегнового відростка

До ускладнень можуть відноситися:

Остеоартрит

У пацієнтів із надколінково-стегновими порушеннями може виникати рецидивуючий вивих або підвивих

(Див. Загальні відомості про вивихи).

Діагностика вивиху колінної чашечки Клінічна оцінка

Рентгенологічне обстеження для виключення переломів Вивих колінної чашечки, за відсутності спонтанного вправляння, є клінічно очевидним; тобто, колінна чашечка помітна і пальпується збоку, і пацієнт тримає коліно в злегка зігнутому положенні і не бажає його випрямити. Якщо вивих вправився спонтанно, часто присутній гемартроз, а перипателярна ділянка зазвичай болюча. Вивихи надколінників Вивих надколінника Зображення крупним планом, на якому порівнюється нормальний правий колінний суглоб (ліворуч) і набряклий лівий колінний суглоб пацієнта після вивиху колінної чашечки (надколінника) в результаті травми. ... прочитати більше ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Вивих колінної чашечки (рентгенівський знімок) Це зображення колінного суглоба у передньо-задній проекції демонструє вивих колінної чашечки, який характеризується сильним латеральним вивихом колінної чашечки з її нормального положення у просвіті між виростками стегнової кістки. ... прочитати більше Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Вивих надколінника Зображення крупним планом, на якому порівнюється нормальний правий колінний суглоб (ліворуч) і набряклий лівий колінний суглоб пацієнта після вивиху колінної чашечки (надколінника) в результаті травми. ... прочитати більше ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Вивих колінної чашечки (рентгенівський знімок) Це зображення колінного суглоба у передньо-задній проекції демонструє вивих колінної чашечки, який характеризується сильним латеральним вивихом колінної чашечки з її нормального положення у просвіті між виростками стегнової кістки. ... прочитати більше Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Для виключення перелому слід виконати рентгенологічне обстеження у передньо-задній і боковій проекціях та візуальний огляд колінного суглоба, навіть якщо вивих, очевидно, був вправлений.

Лікування вивихів колінної чашечки Вправлення

Іммобілізація Негайне лікування пацієнтів із вивихом колінної чашечки передбачає вправляння вивиху; більшість пацієнтів не потребують седації або знеболювання. Вправляння виконують при згинанні ноги в кульшовому суглобі. Потім лікарі обережно пересувають колінну чашечку медіально, одночасно розпрямляючи коліно. Коли колінна чашечка вправлена, зазвичай пальпаторно можна відчути клацання, після чого деформація зникає. (Див. також Як вправляти латеральний вивих надколінника). Відразу після вправляння можна перевірити стабільність коліна, здійснюючи рухи ноги в коліні у звичному діапазоні (згинання та розгинання). Якщо коліно стабільне, лікування складається з використання милиць та накладання пов'язки з еластичного бинта. Якщо коліно нестабільне, необхідно іммобілізувати коліно. How To Apply a Knee Immobilize... Відео Пацієнти з остеохондральним порушенням або рецидивуючою нестабільністю можуть потребувати направлення до ортопеда для амбулаторного хірургічного втручання.