Як виконувати блокаду периферичних нервів під ультразвуковим контролем

Блокада нервів під ультразвуковим контролем збільшує ймовірність успішної блокади периферичних нервів і знижує ризик ускладнень, але потребує обладнання та підготовленого персоналу.

Застосування ультразвукового дослідження у місці надання допомоги для блокади периферичних нервів підвищило успішність і безпечність процедур, які раніше залежали лише від анатомічних орієнтирів (1). Використовуючи візуалізацію в режимі реального часу, клініцисти можуть точно ідентифікувати цільовий нерв і прилеглі структури, забезпечуючи безпечніше, більш контрольоване та ефективне депонування місцевого анестетика, ніж традиційні методи сліпого введення лише за анатомічними орієнтирами.

Ультразвуковий контроль може мінімізувати ризик випадкового розміщення голки, пошкодження нерва та інших ускладнень (наприклад, утворення гематоми, проколу судини), одночасно оптимізуючи ефективність блокади та поширення анестетика. Блокади нервів під ультразвуковим контролем використовуються в різних клінічних умовах для забезпечення регіонарної анестезії під час різних хірургічних процедур, а також для контролю болю при гострих травмах (2). Блокади нервів під контролем ультразвуку можна використовувати в багатьох місцях периферичної нервової системи, починаючи від міжреберних нервів при болях в грудній стінці до стегнових і сідничних нервів при процедурах або травмах нижніх кінцівок.

Показання до блокади нервів під ультразвуковим контролем Регіонарна анестезія при хірургічних процедурах

Лікування гострого болю

Протипоказання до блокади нервів під ультразвуковим контролем Абсолютні протипоказання Алергія на анестетик в анамнезі Відносні протипоказання Наявність інфекції на шляху введення голки: використовуйте процедурну седацію або інший засіб для анестезії.

Коагулопатія*: якщо це можливо, проведіть корекцію до процедури або використовуйте інший засіб для знеболення. * Антикоагулянти (наприклад, для лікування тромбоемболії легеневої артерії) збільшують ризик кровотечі при блокаді нервів, але це питання слід зважити із підвищеними ризиком розвитку тромбозу (наприклад, інсульту) у разі реверсії дії антикоагулянта. Слід обговорити будь-яку передбачувану реверсію з лікарем, який контролює антикоагулянтну терапію в пацієнта, а потім з пацієнтом.

Ускладнення блокади нервів під ультразвуковим контролем Побічна реакція на анестетик (наприклад, алергічна реакція на анестетик [рідко] або на метилпарабен [консервант]; див. Місцева анестезія для лікування рваних ран)

Токсичність внаслідок передозування анестетиками (наприклад, судоми, серцеві аритмії) або симпатоміметичні ефекти внаслідок адреналіну (при використанні суміші анестетика та адреналіну)

Внутрішньосудинна ін’єкція анестетика або адреналіну

Гематома

Неврит

Поширення інфекції під час проходження голки через інфіковану ділянку

Обладнання для блокади нервів під ультразвуковим контролем Рукавички (стерильні рукавички не вимагаються)

Засоби індивідуального захисту (наприклад, маска для обличчя, захисні окуляри або щиток для обличчя, шапка та халат) за показаннями

Антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон-йод, спирт)

Ін’єкційний місцевий анестетик*, такий як лідокаїн 2 % з адреналіном† 1:100 000 або для тривалішої анестезії бупівакаїн 0,5 % з адреналіном† 1:200 000

Шприц (наприклад, 10 мл) і голка (наприклад, калібру 25 або 27, довжиною 3,5 см) для ін’єкційної анестезії

Ультразвуковий апарат з високочастотним (наприклад, 7,5 МГц або вище) лінійним датчиком/зондом (трансд'юсер); чохол для зонда (наприклад, прозора стерильна пов’язка, одноразова чохол для зонда); стерильний, водонепроникний мастильний матеріал, одноразовий пакет (бажано на флаконі для багаторазового використання з гелем для ультразвукових досліджень) * Місцеві анестетики обговорюються в розділі Місцева анестезія для лікування рваних ран. † Максимальна доза місцевих анестетиків: Лідокаїн без адреналіну, 5 мг/кг; лідокаїн з адреналіном, 7 мг/кг; бупівакаїн, 1,5 мг/кг. ПРИМІТКА. 1 % розчин (будь-якої речовини) відповідає 10 мг/мл (1 г/100 мл). Епінефрин (адреналін) викликає вазоконстрикцію, яка подовжує анестезуючий ефект. Пацієнти із захворюваннями серця повинні отримувати лише обмежений об’єм адреналіну (максимум 3,5 мл розчину, що містить 1:100 000 адреналіну); в якості альтернативи, використовуйте місцевий анестетик без адреналіну.

Покроковий опис блокади нервів під ультразвуковим контролем Встановіть ультразвуковий апарат в режим 2-D (двомірний) або режим B. Відрегулюйте налаштування екрана та положення зонда, якщо це необхідно для досягнення точної орієнтації ліворуч-праворуч. Це майже завжди означає, що бокова позначка на зонді орієнтована на ліву сторону оператора (відповідає лівосторонній маркерній точці/символу на ультразвуковому екрані).

Одягніть рукавички та використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.

Ідентифікуйте місце ін'єкції або цільовий нерв.

Очистіть місце ін'єкції антисептичним розчином.

Введіть анестетик внутрішньошкірно (поверхнева внутрішньошкірна ін'єкція), якщо він застосовується, в місці ін'єкції.

Покрийте кінчик зонда шаром гелю, а потім щільно закрийте його стерильним прозорим пластирем (щоб уникнути повітряних бульбашок під ним). Нанесіть стерильний лубрикант на закритий кінчик.

Помістіть кінчик датчика поперечно, щоб ідентифікувати нерв.

Відрегулюйте підсилення на консолі таким чином, щоб кровоносні судини були гіпоехогенними (виглядали у чорному кольорі на екрані УЗД-апарату), а навколишні тканини були сірими. Нерви мають ехогенну (білого кольору), сотову, трикутну форму, часто прилягають до артерій.

Відрегулюйте глибину, щоб візуалізувати нерв у центрі екрану УЗД-апарату.

Проведіть датчик вздовж нерва, щоб визначити його напрямок.

Введіть голку та злегка нахиліть/поверніть зонд, щоб побачити голку на екрані апарату УЗД (двомірне, поздовжнє зображення).

Підтримуйте поздовжнє зображення всієї голки на екрані, просуваючи голку, поки кінчик не підійде близько до нерва.

Введіть невелику пробну дозу анестетика (близько 0,25 мл), щоб побачити, чи поширюється він навколо нерва. Якщо ні, перемістіть голку ближче до нерва та введіть іншу пробну дозу.

Коли кінчик голки правильно розташований, введіть від 1 до 2 мл розчину для анестезії, щоб розчин ще більше оточив нерв. Якщо необхідно, змініть положення кінчика голки та введіть більшу кількість препарату; однак, симптом пончика — нерв, повністю оточений анестетиком — не потрібний.

Попередження та поширені помилки при блокаді нервів під ультразвуковим контролем Ультразвукове дослідження може не візуалізувати дуже маленькі або глибокі нерви, що підвищує ризик випадкового проколу нервів, навколишніх тканин або кровоносних судин.

Артефакти від голки та інші складні зображення (наприклад, акустична тінь) можуть призвести до плутанини та помилок в ідентифікації нерва.

Поради та підказки щодо блокади нервів під ультразвуковим контролем Забезпечте належну ергономіку як для вас, так і для пацієнта, щоб підтримувати стерильність та хорошу візуалізацію ультразвукового зображення.

Використовуйте методи візуалізації голки, такі як підходи «в площині» (поздовжній) або «поза площиною» (поперечний), щоб підтвердити розташування кінчика голки протягом всієї процедури.

Використовуйте невеликі рухи голкою вперед і назад, щоб допомогти візуалізувати кінчик голки.

Слідкуйте за ознаками дискомфорту, такими як сильний біль або парестезії, які можуть означати прокол нерва.