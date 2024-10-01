Як виконувати блокаду променевого нерва

Місце введення голки: Голка буде введена безпосередньо збоку до променевої артерії на проксимальній складці зап'ястя.

Введіть анестетик внутрішньошкірно (поверхнева внутрішньошкірна ін'єкція), якщо він застосовується, в місці введення голки.

Введіть голку та просуньте її на відстань, що дорівнює глибині артерії.

Якщо під час введення відбувається парестезія, витягніть голку на 1–2 мм, виконайте аспірацію, щоб виключити внутрішньосудинне введення, а потім повільно (тобто протягом 30–60 секунд) введіть приблизно 2 мл анестетика.

Якщо парестезія не відбувається, виконайте аспірацію, а потім повільно введіть приблизно 2–5 мл анестетика.