Як виконувати блокаду ліктьового нерва

Встановіть ультразвуковий апарат в режим 2-D (двомірний) або режим B. Відрегулюйте налаштування екрана та положення зонда, якщо це необхідно для досягнення точної орієнтації ліворуч-праворуч. Це майже завжди означає, що бокова позначка на зонді орієнтована на ліву сторону оператора (відповідає лівосторонній маркерній точці/символу на ультразвуковому екрані).

Очистіть бічні та долонну поверхню зап'ястя антисептичним розчином.

Покрийте кінчик зонда шаром гелю, а потім щільно закрийте його стерильним прозорим пластирем (щоб уникнути повітряних бульбашок під ним). Нанесіть стерильний лубрикант на закритий кінчик.

Помістіть кінчик зонда поперечно (коротка вісь, вид поперечного перерізу) на проксимальну складку зап'ястя.

Відрегулюйте підсилення на консолі таким чином, щоб кровоносні судини були гіпоехогенними (виглядали у чорному кольорі на екрані УЗД-апарату), а навколишні тканини були сірими. Нерви мають ехогенну (білого кольору), сотову, трикутну форму, часто прилягають до артерій.

Відрегулюйте максимальну глибину до приблизно подвійної відстані від поверхні до ліктьової артерії.

Проведіть зонд у поперечному напрямку, якщо це необхідно для центрування артерії на ультразвуковому екрані. Визначте ліктьовий нерв медіально поруч із артерією.

Повільно посуньте зонд вгору до зап'ястя, щоб більш чітко побачити нерв і артерію, з деяким простором між ними. Перемістіть зонд проксимально до дистальної третини передпліччя, щоб забезпечити розміщення блоку проксимально до поверхневих гілок шкірного нерва. Не переміщуйте зонд з цього місця.

Введіть голку та злегка нахиліть/поверніть зонд, щоб побачити голку на екрані апарату УЗД (двомірне, поздовжнє зображення).

Підтримуючи повне поздовжнє зображення голки на екрані, просувайте голку, поки кінчик не буде знаходитись близько до нерва.

Введіть невелику пробну дозу анестетика (близько 0,25 мл), щоб побачити, чи поширюється він навколо нерва. Якщо ні, перемістіть голку ближче до нерва та введіть іншу пробну дозу.