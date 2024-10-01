Як виконувати блокаду ліктьового нерва

Блокада ліктьового нерва знечулює як долонну, так і тильну поверхні гіпотенарної половини кисті (від п'ятого пальця до ліктьової половини четвертого пальця).
Блокаду ліктьового нерва можна виконувати за допомогою анатомічних орієнтирів або ультразвукового контролю. Ультразвуковий контроль збільшує ймовірність успішної блокади периферичних нервів і знижує ризик ускладнень, але потребує обладнання та підготовленого персоналу.
(Див. також Місцева анестезія для лікування рваних ран.)
Показання до блокади ліктьового нерва
Рвана рана або інше ушкодження, що підлягає хірургічному лікуванню, долонної або тильної поверхні ліктьової (медіальної) половини кисті, включаючи п'ятий палець та ліктьову половину четвертого пальця*
Зняття кільця з п'ятого або четвертого пальця
Блокада нервів має переваги над місцевою інфільтрацією анестетиками, оскільки блокада нервів викликає менший біль (наприклад, при відновленні шкіри долоні) не деформує тканину
* Щоб знеболити всю долоню, зробіть також блокаду серединного нерва.
Протипоказання до блокади ліктьового нерва
Абсолютні протипоказання
Алергія на анестетик в анамнезі
Відсутність анатомічних орієнтирів, необхідних для введення голки-провідника (наприклад, через травму)
Відносні протипоказання
Наявність інфекції на шляху введення голки: використовуйте процедурну седацію або інший засіб для анестезії.
Коагулопатія*: якщо це можливо, проведіть корекцію до процедури або використовуйте інший засіб для знеболення.
* Антикоагулянти (наприклад, для лікування тромбоемболії легеневої артерії) збільшують ризик кровотечі при блокаді нервів, але це питання слід зважити із підвищеними ризиком розвитку тромбозу (наприклад, інсульту) у разі реверсії дії антикоагулянта. Обговорити будь-яку передбачувану реверсію з лікарем, який контролює антикоагулянтну терапію пацієнта, а потім з пацієнтом.
Ускладнення блокади ліктьового нерва
Побічна реакція на анестетик (див. Місцева анестезія для лікування рваних ран)
Токсичність внаслідок передозування анестетиками (наприклад, судоми, серцеві аритмії) або симпатоміметичні ефекти внаслідок адреналіну (при використанні суміші анестетика та адреналіну)
Внутрішньосудинна ін’єкція анестетика або адреналіну
Гематома
Неврит
Поширення інфекції під час проходження голки через інфіковану ділянку
Більшість ускладнень виникають внаслідок неправильного введення голки.
Обладнання для блокади ліктьового нерва
Рукавички (стерильні рукавички не вимагаються)
Засоби індивідуального захисту (наприклад, маска для обличчя, захисні окуляри або щиток для обличчя, шапка та халат) за показаннями
Антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон-йод, спирт)
Ін’єкційний місцевий анестетик*, такий як лідокаїн 2 % з адреналіном† 1:100 000 або для тривалішої анестезії бупівакаїн 0,5 % з адреналіном† 1:200 000
Шприц (наприклад, 10 мл) і голка (наприклад, калібру 25 або 27, довжина 3,5 см)
Для ультразвукового дослідження: Ультразвуковий апарат з високочастотним (наприклад, 7,5 МГц або вище) лінійним датчиком/зондом (трансд'юсер); чохол для зонда (наприклад, прозора стерильна пов’язка, одноразова чохол для зонда); стерильний, водонепроникний мастильний матеріал, одноразовий пакет (бажано на флаконі для багаторазового використання з гелем для ультразвукових досліджень)
* Місцеві анестетики обговорюються в розділі Місцева анестезія для лікування рваних ран.
† Максимальна доза місцевих анестетиків: Лідокаїн без адреналіну, 5 мг/кг; лідокаїн з адреналіном, 7 мг/кг; бупівакаїн, 1,5 мг/кг. ПРИМІТКА. 1 % розчин (будь-якої речовини) відповідає 10 мг/мл (1 г/100 мл). Епінефрин (адреналін) викликає вазоконстрикцію, яка подовжує анестезуючий ефект. Пацієнти із захворюваннями серця повинні отримувати лише обмежений об’єм адреналіну (максимум 3,5 мл розчину, що містить 1:100 000 адреналіну); в якості альтернативи, використовуйте місцевий анестетик без адреналіну.
Додаткові міркування щодо блокади ліктьового нерва
Задокументуйте будь-який вже існуючий неврологічний дефіцит у медичній документації перед виконанням блокади нерва.
Зупиніть процедуру блокади нерва, якщо Ви не впевнені, де знаходиться голка, або якщо пацієнт не співпрацює. Розгляньте можливість процедурної седації в пацієнтів, які не можуть співпрацювати.
Відповідна анатомія для блокади ліктьового нерва
Ліктьовий нерв знаходиться вздовж ліктьового відділу зап'ястя, в середній частині (лікоть) ліктьової артерії.
Артерія та нерв глибоко проникають у сухожилля ліктьового згинача зап'ястя, яке прикріплено до горохоподібної кістки.
Дорсальні шкірні гілки нерву обгортаються навколо ліктя для іннервації в тильну поверхню ліктьового боку руки.
Розташування пацієнта для блокади ліктьового нерва
Надайте пацієнтові положення з рукою долонею вгору.
Покроковий опис блокади ліктьового нерва
Перевірте чутливість та рухову функцію ліктьового нерва.
Одягніть рукавички та використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.
Знайдіть сухожилля ліктьового згинача зап'ястя, пальпуючи безпосередньо проксимально до горохоподібної кістки, коли пацієнт згинає зап’ястя з опором.
Місце введення голки: Голку буде введено горизонтально в ліктьовий бік зап’ястя у складку проксимального м'яза-згинача, під сухожиллям ліктьового згинача зап'ястя та дистальніше шилоподібного відростку ліктьової кістки.
Очистіть ділянку антисептичним розчином.
Введіть анестетик внутрішньошкірно (поверхнева внутрішньошкірна ін'єкція), якщо він застосовується, в місці введення голки.
Вставте голку горизонтально під сухожиллям ліктьового згинача зап'ястя і просуньте її приблизно на 1–1,5 см латерально (радіально) до ліктьового нерва. Якщо під час введення виникає парестезія, витягніть голку на 1–2 мм.
Проведіть аспірацію, щоб виключити внутрішньосудинне розташування, а потім повільно (тобто протягом 30–60 секунд) введіть приблизно 3–5 мл анестетика.
Потім анестезуйте дорсальні гілки ліктьового нерва: Витягніть голку, а потім введіть назад дорсально та повільно ще 5–6 мл анестетика підшкірно від латерального краю сухожилля ліктьового згинача зап'ястя до дорсальної середньої лінії.
Зачекайте приблизно 5–10 хвилин, поки анестетик почне діяти.
Блокада ліктьового нерва, під УЗД контролем
Встановіть ультразвуковий апарат в режим 2-D (двомірний) або режим B. Відрегулюйте налаштування екрана та положення зонда, якщо це необхідно для досягнення точної орієнтації ліворуч-праворуч. Це майже завжди означає, що бокова позначка на зонді орієнтована на ліву сторону оператора (відповідає лівосторонній маркерній точці/символу на ультразвуковому екрані).
Очистіть бічні та долонну поверхню зап'ястя антисептичним розчином.
Покрийте кінчик зонда шаром гелю, а потім щільно закрийте його стерильним прозорим пластирем (щоб уникнути повітряних бульбашок під ним). Нанесіть стерильний лубрикант на закритий кінчик.
Помістіть кінчик зонда поперечно (коротка вісь, вид поперечного перерізу) на проксимальну складку зап'ястя.
Відрегулюйте підсилення на консолі таким чином, щоб кровоносні судини були гіпоехогенними (виглядали у чорному кольорі на екрані УЗД-апарату), а навколишні тканини були сірими. Нерви мають ехогенну (білого кольору), сотову, трикутну форму, часто прилягають до артерій.
Відрегулюйте максимальну глибину до приблизно подвійної відстані від поверхні до ліктьової артерії.
Проведіть зонд у поперечному напрямку, якщо це необхідно для центрування артерії на ультразвуковому екрані. Визначте ліктьовий нерв медіально поруч із артерією.
Повільно посуньте зонд вгору до зап'ястя, щоб більш чітко побачити нерв і артерію, з деяким простором між ними. Перемістіть зонд проксимально до дистальної третини передпліччя, щоб забезпечити розміщення блоку проксимально до поверхневих гілок шкірного нерва. Не переміщуйте зонд з цього місця.
Введіть голку та злегка нахиліть/поверніть зонд, щоб побачити голку на екрані апарату УЗД (двомірне, поздовжнє зображення).
Підтримуючи повне поздовжнє зображення голки на екрані, просувайте голку, поки кінчик не буде знаходитись близько до нерва.
Введіть невелику пробну дозу анестетика (близько 0,25 мл), щоб побачити, чи поширюється він навколо нерва. Якщо ні, перемістіть голку ближче до нерва та введіть іншу пробну дозу.
Коли кінчик голки правильно розташований, введіть від 1 до 2 мл розчину для анестезії, щоб розчин ще більше оточив нерв. Якщо необхідно, змініть положення кінчика голки та введіть більшу кількість препарату; однак, симптом пончика — нерв, повністю оточений анестетиком — не потрібний.
Після процедури блокади ліктьового нерва
Переконайтеся в наявності гемостазу в місці ін’єкції.
Проінструктуйте пацієнта щодо очікуваного часу до зникнення анестезії.
Попередження та поширені помилки при блокаді ліктьового нерва
Для мінімізації ризику поломки голки не слід згинати голку перед введенням, не слід вводити голку на всю її глибину (тобто до сполучної втулки), а також не слід змінювати напрямок введення голки під час її введення.
Щоб запобігти пошкодженню нерва або інтраневральній ін’єкції, проінструктуйте пацієнтів повідомляти про парестезії або біль під час процедури.
Щоб запобігти інтраваскулярній ін’єкції, виконайте аспірацію перед ін’єкцією.
Під час введення завжди підтримуйте ультразвукову візуалізацію кінчика голки.
При застосування УЗД-апарата, під час введення завжди підтримуйте ультразвукову візуалізацію кінчика голки.
Поради та підказки щодо проведення блокади ліктьового нерва
Мінімізуйте біль від ін'єкції, виконуючи її повільно (наприклад, від 30 до 60 секунд), шляхом нагрівання розчину для анестезії до температури тіла та буферизації анестетика бікарбонатом натрію.
Деякі практикуючі лікарі віддають перевагу використанню шприца з інсуліном і волярного (долонного) доступу для блокади ліктьового нерва на основі орієнтирів, вводячи голку збоку (радіально) до сухожилля ліктьового згинача зап'ястя між проксимальною і дистальною складками зап’ястя; однак ця методика може збільшити ризик ін’єкції в ліктьову артерію.