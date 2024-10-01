Як виконувати блокаду серединного нерва

Знайдіть сухожилля променевого згинача зап'ястя та сухожилля довгого долонного м'яза, які стають помітними, коли пацієнт згинає зап’ястя проти опору. Сухожилля довгого долонного м'яза є зазвичай більш помітним з двох сухожиль.

Місце введення голки: Голка буде введена суміжно з радіальною (латеральною) межею сухожилля довгого долонного м'яза, проксимальніше до проксимальної складки зап'ястя. Якщо сухожилля довгого долонного м'яза відсутнє, місце введення голки близько 1 см від ліктя до сухожилля променевого згинача зап'ястя.