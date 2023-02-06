Травма уретри

Травми уретри зазвичай трапляються у чоловіків. Більшість травм уретри є наслідком тупої травми. Проникаючі поранення уретри зустрічаються рідше, вони виявляються головним чином при вогнепальних пораненнях або в результаті введення предметів в уретру під час статевого акту, при переломах статевого члена або при психічному захворюванні.

Ушкодження уретри діляться на контузії, часткові розриви або повні розриви, і вони можуть зачіпати задню уретру (перетинчасту та передміхурову) або передню уретру (цибулиноподібний та губчастий сегменти). Задні ушкодження уретри спостерігаються виключно при переломах кісток таза. Травми переднього відділу уретри часто є наслідком удару в промежину, автомобільної аварії або травми промежини внаслідок падіння. Ятрогенні травми виникають під час трансуретрального використання інструментів (наприклад, встановлення чи видалення катетера, цистоскопії).

До ускладнень відносяться інфекція, нетримання, еректильна дисфункція та стриктура або стеноз. (Під терміном «стеноз» розуміють звуження задніх відділів уретри, тоді як термін «стриктура» стосується винятково переднього відділу уретри).

Симптоми та ознаки травми уретри До симптомів травм уретри відносяться болюче сечовипускання або нездатність помочитися. Найважливіша ознака травми — поява крові із зовнішнього отвору уретри. До додаткових ознак належать синці або набряк промежини, мошонки, статевого члена, статевих губ, чи їх комбінація. Аномальне розташування передміхурової залози при ректальному дослідженні (так звана висока посадка простати) є ненадійною ознакою травми уретри. Кров при пальцевому ректальному чи вагінальному дослідженнях потребує ретельної оцінки.

Діагностика травми уретри Ретроградна уретрографія Будь-який пацієнт чоловічої статі із симптомами або ознаками, що передбачають травму уретри, має пройти ретроградну уретрографію. Ця процедура завжди має передувати катетеризації. При катетеризації уретри у чоловіків з невиявленим серйозним ушкодженням уретри може виникнути розрив уретри (наприклад, частковий розрив трансформується на повний). Пацієнткам показано виконання екстреної цистоскопії та ретельне вагінальне обстеження. Виконання лише однієї КТ не підходить для діагностики та оцінки травми уретри. Цінні поради та підводні камені

Лікування травми уретри Зазвичай виконується катетеризація уретри (при забоях) або надлобкова цистостомія (при розривах)

Іноді ендоскопічна реконструкція чи хірургічне відновлення (для окремих травм)

Відкладена радикальна операція Забої уретри можна безпечно лікувати за допомогою постійного трансуретрального катетера, введеного на період приблизно 5–7 днів. При часткових розривах краще виконати дренаж сечового міхура за допомогою надлобкової цистомії. В окремих випадках можна спробувати первинну реконструкцію уретри (ендоскопічну чи відкриту) — у разі успіху цей підхід може зменшити надалі ризик розвитку стенозу уретри. Найпростішим і найбезпечнішим способом лікування пацієнтів з повним розривом уретри є дренування сечового міхура за допомогою надлобкової цистомії. Радикальне хірургічне втручання відкладається приблизно на 8-12 тижнів, доки рубцева тканина уретри не стабілізується і пацієнт не оговтається від супутніх травм. Негайне відкрите відновлення травм уретри обмежується випадками, пов'язаними з переломами статевого члена, проникаючими травмами та всіма травмами у жінок.