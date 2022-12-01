Рентгенографія

Зазвичай КТ без контрастування

Переломи кісток тазу слід виключати при наявності болю в області тазу або стегна або при масивній травмі. Рентгенографія області тазу у передньо-задній проекції дає змогу виявити більшість переломів.

Перелом кісток тазу Зображення DU CANE MEDICAL IMAGING LTD / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом зі зміщенням означає, що порушується цілісність тазового кільця, і можна запідозрити інший перелом чи ураження синдесмозу чи зв'язкового апарату. Можуть знадобитися рентгенівські дослідження в спеціалізованих проекціях (наприклад, рентгенограма в косій проекції по Жюде дає змогу візуалізувати вертлюгову западину).

КТ більш чутлива за рентгенографію і її зазвичай проводять, щоб виявити всі фрагменти перелому і певні супутні травми при переломах внаслідок високоенергетичної травми. КТ часто є непотрібною при ізольованому переломі лобкової гілки при низькоенергетичній травмі або невеликому відривному переломі.

Діагностика та лікування поєднаних пошкоджень важливіші, ніж повне визначення перелому кісток тазу. Необхідно провести обстеження та оцінити ступінь травм сечового міхура та сечівника. Обстеження включають

Аналіз сечі для виявлення гематурії

Неврологічне обстеження

Гінекологічний огляд у жінок, щоб виключити вагінальну травму

За показаннями – ретроградна уретрографія для виявлення травми уретри.

Традиційно, пальцеве ректальне дослідження у чоловіків для перевірки зміщення простати вгору, що передбачає підвищений ризик травмування задньої стінки уретри. Тим не менш, доцільність цього методу остаточно не зрозуміла. Якщо підозрюється уретральна травма (наприклад, через те, що в отворі сечівника видно кров), слід провести ретроградну уретрографію.