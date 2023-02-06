Більшість травм геніталій виникає у чоловіків і може включати травму яєчок, калитки та/або пеніса. Тяжкі травми статевих органів найчастіше відбуваються в районах бойових дій, як правило, внаслідок застосування вибухівки. До генітальних каліцтв статевих органів у жінок належить видалення клітора, яке проводиться в деяких культурах, що розглядається як травма статевих органів та форма жорстокого поводження з дітьми.

Більшість травм яєчок є результатом тупої травми (наприклад напади, дорожньо-транспортні пригоди, спортивні травми); проникаючі травми яєчок зустрічаються значно рідше. Травмі яєчок класифікують як забої або, якщо є розрив білкової оболонки, як розриви.

Ізольовані травми калитки зустрічаються нечасто і зазвичай виникають внаслідок опіків, відривів або проникаючих поранень.

Травми пеніса мають різні механізми. Ушкодження від застібки-блискавки найчастіше бувають у дітей. Переломи пеніса, які являють собою розриви печеристого тіла, найчастіше відбуваються, коли пеніс із зусиллям згинається під час статевого акту, і вони можуть супроводжуватися травмами уретри. Також до механізмів травми відносяться ампутації (зазвичай як нанесення каліцтва самому собі або при попаданні одягу у важке обладнання) та перетягання (зазвичай через здавлюючі кільця для пеніса, що використовуються для посилення ерекції). Проникаючі травми, зокрема укуси тварин і людини, і вогнепальні поранення, зустрічаються менш часто; вогнепальні поранення часто супроводжуються ушкодженням уретри.

Ускладненнями травм статевих органів є інфекції (включаючи некротичні інфекції, такі як гангрена Фурньє), втрата тканин, еректильна дисфункція, чоловічий гіпогонадизм та рубцювання уретри.

Симптоми та ознаки травми статевих органів Симптомами після прямого удару по мошонці зазвичай є біль та набряк мошонки. Ознаки можуть включати зміну кольору мошонки та болюче, тверде утворення у мошонці, яке не просвічується, що свідчить про гематоцеле. Пенетрація мошонки передбачає можливість травмування яєчок. Часто обстеження обмежується дискомфортом пацієнта. Переломи статевого члена зазвичай виникають під час статевого контакту та супроводжуються характерним хрускотом, негайними больовими відчуттями, вираженим набряком статевого члена, підшкірним крововиливом та, як правило, візуально помітною деформацією. Наявність гематурії свідчить про можливість супутнього ушкодження уретри. Некротична інфекція проявляється набряком, крепітацією та лихоманкою, і, якщо не вжити термінових та агресивних заходів, то швидко розвивається до септичного шоку.

Діагностика травми статевих органів Клінічна оцінка

Ультразвукове дослідження (при травмах яєчок)

Ретроградна уретрографія (для травм пеніса з можливим травмуванням уретри) Діагноз зовнішнього пошкодження мошонки та статевого члена зазвичай може бути поставлений лише за допомогою об'єктивного обстеження. У сумнівних випадках травми статевого члена можуть застосовуватись такі методи візуалізації, як МРТ та ультразвукове дослідження. Рентгенологічне обстеження з контрастуванням уретри (ретроградна уретрографія) повинно проводитися при переломі статевого члена або проникаючій травмі статевого члена, коли підозрюється ушкодження сечівника (наприклад, при гематурії або нездатності до сечовипускання). Клінічний діагноз контузій та розривів яєчок може бути ускладнений, оскільки ступінь пошкодження може бути не пропорційним даним фізикального обстеження, тому пацієнтам з тупою травмою яєчок зазвичай необхідно виконати ультрасонографію мошонки.

Лікування травми статевих органів Іноді хірургічне втручання Пацієнтам з проникаючими травмами яєчок, у яких клінічні або сонографічні характеристики дозволяють припустити розрив яєчка, потрібне хірургічне втручання та відновлення. Аналогічно, при всіх переломах та проникаючих пораненнях статевого члена показане хірургічне втручання та корекція дефектів. У разі життєздатності ампутованого статевого члена виконується мікрохірургічна реімплантація. Консервативне ведення пацієнтів є доречним при деяких травмах статевих органів. При затискаючих травмах зазвичай можна просто видалити агента, що здавлює, для чого може знадобитися використання металевих кусачок. При укусах геніталій тваринами та людиною має проводитися рясне промивання, відповідна санація та профілактика антибіотиками; первинне закриття рани протипоказане. Травми, спричинені використанням застібки-блискавки, повинні усуватися шляхом видалення верхньої частини бігунка блискавки (див. Звільнення шкіри статевого члена із застібки-блискавки). Некротизуючі інфекції калитки вимагають призначення антибіотиків широкого спектра та негайної хірургічної обробки рани. Для відведення сечі часто потрібна цистотомія. Звільнення шкіри статевого члена із застібки-блискавки Для зняття застібки-блискавки проводиться ін’єкція місцевої анестезії. Змастіть застібку-блискавку мінеральною олією, а потім зробіть одну спробу розстебнути застібку-блискавку. Якщо ця спроба виявилася неуспішною, використовуйте міцні кусачки для дроту (косі гострогубці), щоб відрізати середню планку на верхній частині бігунка, яка з'єднує передню та задню пластини. Тоді бігунок розпадається на 2 частини, і зубці застібки-блискавки легко розходяться. (Покроковий опис процедури див. в розділі Як зняти застібку-блискавку з пеніса.)