Вивихи колінного суглоба (тібіофеморальні)

Вивихи колінного суглоба зазвичай супроводжуються ушкодженнями артерій або нервів. Вивих коліна загрожує життєздатності кінцівки. Ці вивихи можуть спонтанно вправитися до медичного обстеження. Діагноз зазвичай встановлюється за результатами рентгенологічного дослідження. Вимагається обстеження судин та неврологічне обстеження; пошкодження судин визначають за допомогою КТ-ангіографії. Негайне лікування — це закрите вправляння і лікування травмованих судин.
Більшість передніх вивихів колінного суглоба виникають унаслідок надмірного випрямляння; більшість задніх вивихів колінного суглоба виникають унаслідок спрямованої назад сили, що діє на проксимальну частину великогомілкової кістки, коли нога трохи зігнута в колінному суглобі. Більшість вивихів колінного суглоба виникають унаслідок тяжкої травми (наприклад, під час аварії транспортного засобу на великій швидкості), але, здавалося б, незначна травма, наприклад, потрапляння ноги в яму і викручування коліна, іноді може призвести до вивиху коліна з судинними та неврологічними ускладненнями, особливо у пацієнтів із патологічним ожирінням (1).
Вивихи коліна завжди супроводжуються пошкодженнями
структур, які підтримують колінний суглоб, що призводить до нестабільності суглоба.
Нестабільність суглоба внаслідок обширного пошкодження зв’язок є частим довготривалим ускладненням травми колінного суглоба.
Інші структури, які зазвичай травмуються, включають наступне:
Підколінна артерія (особливо при передніх вивихах)
Малогомілковий та великогомілковий нерви
Пошкодження, пов’язане з ураженням підколінної артерії, може спочатку впливати тільки на внутрішню оболонку і, таким чином, не викликає дистальної ішемії кінцівки до моменту оклюзії артерії. Недіагностоване пошкодження артерії пов'язане з високим ризиком ішемічних ускладнень, що може призвести до ампутації.
(Див. Загальні відомості про вивихи).
Довідковий матеріал загального характеру
1. Vaidya R, Roth M, Nanavati D, Prince M, et al: Low-velocity knee dislocations in obese and morbidly obese patients. Orthop J Sports Med 3 (4):2325967115575719, 2015. doi: 10.1177/2325967115575719
Симптоми та ознаки вивихів колінного суглоба
Вивих колінного суглоба призводить до клінічно очевидної деформації. Однак деякі вивихи спонтанно вправляються ще до медичного обстеження; у таких випадках коліно залишається дуже набряклим і значно нестабільним.
Набряклість у підколінній ямці свідчить про гематому або пошкодження підколінної артерії.
Діагностика вивиху колінного суглоба
Рентгенологічні дослідження
Судинна та неврологічна оцінка
Якщо уражений колінний суглоб значно нестабільний (див. також «Розтягнення колінного суглоба та травми меніска») слід підозрювати вивих колінного суглоба (а також розрив передньої хрестоподібної зв’язки [ПХЗ] та/або розрив задньої хрестоподібної зв’язки [ЗХЗ]). Рентгенографічні обстеження у передньо-задній та боковій проекціях дають корисну інформацію для діагностики вивихів, які не вправляються спонтанно.
Особливо важливі обстеження судин та неврологічні обстеження.
У разі наявності ішемії, необхідно підозрювати пошкодження підколінної артерії. Клінічна оцінка пульсу в дистальних ділянках ноги не дозволяє повністю виключити пошкодження підколінної артерії, навіть якщо пульс знаходиться в межах норми протягом певного періоду часу.
Слід визначити гомілково-плечовий індекс (ГПІ) артеріального тиску для виявлення травмування судин. Значення ≤ 0,9 з високою імовірністю вказує на наявність пошкодження судин. Якщо неможливо визначити ГПІ, артеріальний тиск на гомілці під травмованим коліном можна порівнювати з артеріальним тиском на гомілці іншої ноги. Однак КТ-ангіографія є золотим стандартом оцінки судин після вивиху колінного суглоба. Деякі експерти також рекомендують проведення КТ-ангіографії, навіть якщо ГПІ становить > 0,9, а результати фізикального обстеження не свідчать про ішемію.
Якщо ГПІ становить ≤ 0,9 або якщо будь-які результати обстежень свідчать про ішемію, необхідно негайно проконсультуватися з судинним хірургом. Лікарі повинні ретельно перевіряти наявність травми судин, оскільки тривалість ішемії значно впливає на результат. Якщо операція з приводу відновлення ушкоджених судин не проводиться протягом 8 годин, імовірність ампутації буде вищою.
Лікування вивихів колінного суглоба
Негайне вправляння
При травмі судин слід негайно провести відновлення судин і фасціотомію
Пізніше виконують планову реконструкцію зв’язок
Лікування вивихів колінного суглоба передбачає негайне закрите вправляння при зігнутому на 15° коліні.
Виконують негайне відновлення ушкоджених судин; при цьому слід звернутися за консультацією до судинного хірурга. При наявності ішемії тканини може знадобитися фасціотомія.
Іноді у разі значної нестабільності застосовується зовнішній фіксатор. Для підтвердження успішного вправляння зазвичай проводять рентгенологічне обстеження у передньо-задній та боковій проекціях.
Пошкоджені зв'язки коліна можна реконструювати пізніше, після зникнення набряку.
Ключові моменти
У багатьох випадках вивихи колінного суглоба супроводжуються пошкодженнями підколінної артерії або нервів.
При вивихах колінного суглоба завжди пошкоджуються структури, які підтримують колінний суглоб, що призводить до нестабільності суглоба.
Більшість вивихів колінного суглоба є клінічно очевидними, але вони можуть спонтанно вправитися до моменту їх клінічної оцінки; тому вивих підозрюють у випадку суттєвої нестабільності ураженого коліна.
Завжди вимірюйте гомілково-плечовий індекс АТ та виконуйте КТ-ангіографію, оскільки при вивиху колінного суглоба зазвичай травмується підколінна артерія.
Негайно вправте вивихнуте коліно та проконсультуйтеся з судинним хірургом щодо відновлення будь-яких пошкоджених судин.