Вивихи колінного суглоба (тібіофеморальні)

Рентгенологічні дослідження

Судинна та неврологічна оцінка

Якщо уражений колінний суглоб значно нестабільний (див. також «Розтягнення колінного суглоба та травми меніска») слід підозрювати вивих колінного суглоба (а також розрив передньої хрестоподібної зв’язки [ПХЗ] та/або розрив задньої хрестоподібної зв’язки [ЗХЗ]). Рентгенографічні обстеження у передньо-задній та боковій проекціях дають корисну інформацію для діагностики вивихів, які не вправляються спонтанно.

Особливо важливі обстеження судин та неврологічні обстеження.

У разі наявності ішемії, необхідно підозрювати пошкодження підколінної артерії. Клінічна оцінка пульсу в дистальних ділянках ноги не дозволяє повністю виключити пошкодження підколінної артерії, навіть якщо пульс знаходиться в межах норми протягом певного періоду часу.

Слід визначити гомілково-плечовий індекс (ГПІ) артеріального тиску для виявлення травмування судин. Значення ≤ 0,9 з високою імовірністю вказує на наявність пошкодження судин. Якщо неможливо визначити ГПІ, артеріальний тиск на гомілці під травмованим коліном можна порівнювати з артеріальним тиском на гомілці іншої ноги. Однак КТ-ангіографія є золотим стандартом оцінки судин після вивиху колінного суглоба. Деякі експерти також рекомендують проведення КТ-ангіографії, навіть якщо ГПІ становить > 0,9, а результати фізикального обстеження не свідчать про ішемію.

Якщо ГПІ становить ≤ 0,9 або якщо будь-які результати обстежень свідчать про ішемію, необхідно негайно проконсультуватися з судинним хірургом. Лікарі повинні ретельно перевіряти наявність травми судин, оскільки тривалість ішемії значно впливає на результат. Якщо операція з приводу відновлення ушкоджених судин не проводиться протягом 8 годин, імовірність ампутації буде вищою.