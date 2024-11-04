Необморожуючі ураження тканин

Тривалий вплив вологого холоду може призвести до виникнення «траншейної стопи». Зазвичай пошкодження обмежується периферичними нервами та судинною системою, хоча у важких випадках можуть пошкоджуватися тканини м'язів та шкіри.

Спочатку стопа бліда, набрякла, липка, холодна та заніміла. Мацерація тканини може виникнути, якщо пацієнти ходитимуть інтенсивно. Повторне нагрівання викликає гіперемію, біль і часто гіперчутливість до легкого дотику, який може тривати від 6 до 10 тижнів. Може виникнути виразка на шкірі або може виникнути чорний ешашер. Вегетативна дисфункція часто виникає з підвищеною або зниженою потовиділенням, вазомоторними змінами та локальною гіперчутливістю до зміни температури. М’язова атрофія та дисестезія або анестезія можуть виникати та ставати хронічними.

«Траншейній стопі» можна запобігти, якщо не надягати щільно прилягаючі черевики, тримати ноги та черевики сухими та часто міняти шкарпетки (1).

Негайне лікування полягає у відігріванні шляхом занурення ураженої ділянки в теплу (від 37 до 39 °C) воду з наступним накладенням стерильної пов’язки. Слід уникати вживання нікотину (2). Хронічні нейропатичні симптоми важко піддаються лікуванню. Якщо амітриптилін не допомагає, можна спробувати застосувати габапентин (див. Нейропатичний біль: лікування).