Необморожуючі ураження тканин

Гострі або хронічні травми без замерзання тканини можуть бути наслідком впливу холоду.
Мороз
Найлегша травма від холоду – обмороження. Уражені ділянки німіють, набрякають і червоніють. Обробка повторно нагрівається, що викликає біль і свербіж. Рідко помірна гіперчутливість до холоду зберігається протягом декількох місяців до декількох років, але перманентне пошкодження основних тканин відсутнє.
Волога кінцівка (траншейна стопа)
Тривалий вплив вологого холоду може призвести до виникнення «траншейної стопи». Зазвичай пошкодження обмежується периферичними нервами та судинною системою, хоча у важких випадках можуть пошкоджуватися тканини м'язів та шкіри.
Спочатку стопа бліда, набрякла, липка, холодна та заніміла. Мацерація тканини може виникнути, якщо пацієнти ходитимуть інтенсивно. Повторне нагрівання викликає гіперемію, біль і часто гіперчутливість до легкого дотику, який може тривати від 6 до 10 тижнів. Може виникнути виразка на шкірі або може виникнути чорний ешашер. Вегетативна дисфункція часто виникає з підвищеною або зниженою потовиділенням, вазомоторними змінами та локальною гіперчутливістю до зміни температури. М’язова атрофія та дисестезія або анестезія можуть виникати та ставати хронічними.
«Траншейній стопі» можна запобігти, якщо не надягати щільно прилягаючі черевики, тримати ноги та черевики сухими та часто міняти шкарпетки (1).
Негайне лікування полягає у відігріванні шляхом занурення ураженої ділянки в теплу (від 37 до 39 °C) воду з наступним накладенням стерильної пов’язки. Слід уникати вживання нікотину (2). Хронічні нейропатичні симптоми важко піддаються лікуванню. Якщо амітриптилін не допомагає, можна спробувати застосувати габапентин (див. Нейропатичний біль: лікування).
Відмороження (озноб)
Локалізовані ділянки еритеми, набряку, болю та свербежу виникають внаслідок багаторазового впливу вологих незаморожуючих холодів; механізм неясний. Можливе утворення пухирів або виразок. Відмороження найчастіше уражає пальці та передтібіальну ділянку і проходить самостійно. Іноді симптоми повторюються. Найчастіше хворіють молодші жінки, в тому числі ті, у яких може бути феномен Рейно або основні аутоімунні захворювання (наприклад, системний або шкірний червоний вовчак) (3).
На середній фаланзі присутні ділянки локалізованої еритеми, вона виглядає набряклою.
© Springer Science+Business Media
Набряк і утворення пухирів на пучках пальців ніг, що виникають внаслідок багаторазового впливу холоду без заморожування.
Зображення надане Карен Маккой, лікар.
На цьому зображенні показано набряк і еритему при відмороженні.
Зображення надане Карен Маккой, лікар.
На середній фаланзі присутні ділянки локалізованої еритеми, вона виглядає набряклою.
© Springer Science+Business Media
Набряк і утворення пухирів на пучках пальців ніг, що виникають внаслідок багаторазового впливу холоду без заморожування.
Зображення надане Карен Маккой, лікар.
На цьому зображенні показано набряк і еритему при відмороженні.
Зображення надане Карен Маккой, лікар.
Ендотеліальне та нейронне пошкодження призводить до судинного спазму та посиленої симпатичної реакції під впливом холоду. Лікування першої лінії зазвичай передбачає консервативні заходи, такі як утримування ураженої ділянки в теплі та сухості та уникання вживання нікотину. Дані на підтримку використання фармакологічних засобів обмежені. Ніфедипін і місцеві кортикостероїди використовуються найчастіше і можуть допомогти зменшити симптоми. Також можуть бути корисними інші підходи, такі як застосування пентоксифіліну або тадалафілу (3).
Довідкові матеріали
1. Mistry K, Ondhia C, Levell NJ. A review of trench foot: a disease of the past in the present. Clin Exp Dermatol. 2020 Jan;45(1):10-14. doi: 10.1111/ced.14031
2. Zafren K, Hollis S, Weiss EA, et al. Prevention and Treatment of Nonfreezing Cold Injuries and Warm Water Immersion Tissue Injuries: Supplement to Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Frostbite. Wilderness and Environmental Medicine. 34(2):172-81, 2023 doi.org/10.1016/j.wem.2023.02.006
3. Dubey S, Joshi N, Stevenson O, Gordon C, Reynolds JA. Chilblains in immune-mediated inflammatory diseases: a review. Rheumatology (Oxford). 2022 Nov 28;61(12):4631-4642