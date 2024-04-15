Вакцина проти дифтерії-правця-кашлюку

DTaP — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).

Зазвичай Tdap застосовують у вигляді єдиної дози на все життя для дітей віком від 11 до 12 років і для людей віком ≥ 13 років, які ніколи не отримували Tdap (незалежно від інтервалу з моменту останньої вакцинації вакциною проти правця-дифтерії [Td]) або чий статус вакцинації невідомий. Після цієї дози кожні 10 років вводиться бустерна доза Td (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку).

Додаткові бустерні дози Tdap також рекомендовані:

Вагітним жінкам під час кожної вагітності (бажано на терміні вагітності від 27 до 36 тижнів), незалежно від інтервалу з моменту отримання будь-якої попередньої дози Tdap

Жінкам після пологів, які ніколи не отримували Tdap

Дорослим, які при лікуванні ран потребують введення вакцини, що містить правцевий анатоксин, та раніше не отримували Tdap, Tdap вводять замість вакцини проти правця-дифтерії (Td). Особам, які раніше отримували вакцину Tdap, можна вводити Tdap або Td.

Відповідно до стандартних рекомендацій люди, які перенесли кашлюк, все одно повинні отримати вакцину, що містить компонент кашлюку.