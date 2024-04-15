Вакцина проти дифтерії-правця-кашлюку

Вакцини, які містять дифтерійний анатоксин, правцевий анатоксин і безклітинний компонент проти кашлюку, допомагають захиститися від дифтерії, правця і кашлюка, але не запобігають всім випадкам.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації вакцинами DTaP/Tdap/Td та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти дифтерії, правця та кашлюку.
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти дифтерії-правця-кашлюку
Вакцини проти дифтерії (D) містять анатоксини, приготовані з Corynebacterium diphtheriae. Вакцини проти правця (T) містять анатоксини, приготовані з Clostridium tetani. Ацелюлярні (a) вакцини проти кашлюку (P) містять напівочищені або очищені компоненти Bordetella pertussis. Цільноклітинна вакцина від кашлюку більше не доступна в Сполучених Штатах Америки через занепокоєння щодо побічних ефектів, але вона все ще доступна в інших частинах світу. Є 2 препарати вакцини дифтерія/правцевий анатоксин/кашлюк:
Дифтерія-правець-безклітинний кашлюк (DTaP) для дітей віком < 7 років
Дифтерія-правець-безклітинний кашлюк (Tdap) для підлітків і дорослих
Вакцина Tdap містить нижчі дози компонентів дифтерії та кашлюку (позначені в нижньому регістрі d та p).
Показання для застосування вакцини проти дифтерії-правця-кашлюку
DTaP — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).
Зазвичай Tdap застосовують у вигляді єдиної дози на все життя для дітей віком від 11 до 12 років і для людей віком ≥ 13 років, які ніколи не отримували Tdap (незалежно від інтервалу з моменту останньої вакцинації вакциною проти правця-дифтерії [Td]) або чий статус вакцинації невідомий. Після цієї дози кожні 10 років вводиться бустерна доза Td (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку).
Додаткові бустерні дози Tdap також рекомендовані:
Вагітним жінкам під час кожної вагітності (бажано на терміні вагітності від 27 до 36 тижнів), незалежно від інтервалу з моменту отримання будь-якої попередньої дози Tdap
Жінкам після пологів, які ніколи не отримували Tdap
Дорослим, які при лікуванні ран потребують введення вакцини, що містить правцевий анатоксин, та раніше не отримували Tdap, Tdap вводять замість вакцини проти правця-дифтерії (Td). Особам, які раніше отримували вакцину Tdap, можна вводити Tdap або Td.
Відповідно до стандартних рекомендацій люди, які перенесли кашлюк, все одно повинні отримати вакцину, що містить компонент кашлюку.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти дифтерії-правця-кашлюку
Протипоказання до застосування вакцин DTaP і Tdap
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на компонент вакцини
Для компонента кашлюку: енцефалопатія (наприклад, кома, зниження рівня свідомості, тривалі судоми), яка виникла протягом 7 днів після попередньої дози DTaP або Tdap і яка не пов'язана з іншою ідентифікованою причиною
Оскільки вакцинація проти правця важлива, людей, у яких спостерігалася анафілактична реакція на компоненти вакцин DTaP або Tdap, слід направити до алерголога, щоби визначити, чи є в них алергія на правцевий анатоксин. Якщо ні, їх можна вакцинувати вакциною правцевого анатоксину (TT). Дорослі з енцефалопатією в анамнезі можуть бути вакциновані вакциною проти правця-дифтерії, а діти замість вакцини Tdap можуть отримувати вакцину проти дифтерії-правця (DT).
Застереження залежать від лікарської форми.
Для вакцин DTaP і Tdap вони включають:
Середньотяжке або тяжке гостре захворювання з лихоманкою або без неї (якщо це можливо, вакцинація відкладається до розрішення захворювання)
Синдром Гієна-Барре в межах 6 тижнів після введення попередньої дози вакцини, що містить правцевий анатоксин
Тільки для компонента кашлюку: прогресуюче або нестабільне неврологічне захворювання, неконтрольовані судоми або прогресуюча енцефалопатія (вакцинація відкладається до встановлення режиму лікування та стабілізації захворювання);
Застереження тільки для вакцини DTaP включають:
Судомний напад, з лихоманкою або без неї, в межах 3 днів після попередньої дози DTaP
≥ 3 годин постійного, тяжкого, невтішного крику або плачу в межах 48 годин після попередньої дози DTaP
Колапс або шокоподібний стан (гіпотонічний гіпореактивний епізод) в межах 48 годин після попередньої дози DTaP
Температура ≥ 40,5 °C, що не пояснюється іншою причиною, в межах 48 годин після попередньої дози DTaP
Застереження тільки для вакцини Tdap включають:
Реакції гіперчутливості III типу в анамнезі після попередньої дози вакцини, що містить правцевий або дифтерійний анатоксин (вакцинація відкладається на період ≥ 10 років з моменту введення останньої дози вакцини, що містить правцевий анатоксин)
Доза та введення вакцини проти дифтерії-правця-кашлюку
Доза вакцин DTaP або Tdap становить 0,5 мл в/м.
Вакцина DTaP вводиться у вигляді 5 первинних та 1 бустерної внутрішньом'язової ін'єкції в дитинстві таким чином: у віці 2 місяців, 4 місяців, 6 місяців, 15–18 місяців та 4–6 років (до початку навчання в школі). П'ята доза не є необхідною, якщо четверта доза була введена у віці ≥ 4 років і принаймні через 6 місяців після третьої дози.
Вводиться одна бустерна доза Tdap, за винятком вагітних жінок, які повинні отримувати дозу вакцини під час кожної вагітності, бажано на 27–36 тижні вагітності.
Цінні поради та підводні камені
Побічні ефекти вакцини проти дифтерії-правця-кашлюку
Побічні ефекти зустрічаються рідко і переважно пов'язані з компонентом кашлюку. До них належать:
Енцефалопатія в межах 7 днів
Судомний напад, з гарячкою або без неї, в межах 3 днів
≥ 3 годин постійного, тяжкого, невтішного крику або плачу в межах 48 годин
Колапс або шок в межах 48 годин
Температура ≥ 40,5 °C, що не пояснюється іншою причиною, в межах 48 годин
Негайна тяжка або анафілактична реакція на вакцину
Якщо вакцина проти кашлюку протипоказана, доступна комбінована вакцина проти дифтерії та правця без компонента кашлюку.
Легкі побічні ефекти включають почервоніння, набряк і болючість у місці ін'єкції.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації вакцинами DTaP/Tdap/Td
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): Вакцинація проти дифтерії, правця та кашлюку: інформація для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): дифтерія: рекомендовані вакцинації
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): правець: рекомендовані вакцинації
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): кашлюк: рекомендовані вакцинації