Вакцина проти COVID-19

Вакцини проти COVID-19 забезпечують захист від COVID-19 — захворювання, викликаного вірусом SARS-CoV-2. Вакцинація є найбільш ефективною стратегією профілактики тяжкого захворювання і смерті внаслідок інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2. Від січня 2021 року по квітень 2022 року, коли варіант Omicron був домінуючим, показник госпіталізації був у 10,5 разів вищим у невакцинованих людей і у 2,5 рази вищим у вакцинованих людей без бустерної дози відповідно в порівнянні з особами, які отримали бустерну дозу (1).

У всьому світі на сьогодні існує кілька вакцин проти COVID-19 (див. Інформаційна панель UNICEF щодо ринку вакцин від COVID-19 та Інформаційна панель ВООЗ щодо коронавірусу [COVID-19]). Цей матеріал включає лише ті вакцини, які зараз використовуються в Сполучених Штатах Америки.

У Сполучених Штатах Америки використовується оновлена у 2023–2024 роках лікарська форма наступних вакцин проти COVID-19:

мРНК-вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) виробництва компаній Pfizer-BioNTech

мРНК-вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) виробництва компанії Moderna

Наночасткова вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), що містить рекомбінантну форму шипоподібного білка, виробництва компанії Novavax

Аденовірусна векторна вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) виробництва компаній Janssen/Johnson & Johnson більше недоступна в Сполучених Штатах Америки.

Додаткова інформація наведена у розділах CDC: проміжні клінічні міркування щодо застосування вакцин проти COVID-19 в Сполучених Штатах Америки, Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти COVID-19, Інструкція з медичного застосування вакцин проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer-BioNTech та Moderna від FDA, а також інформаційні бюлетені FDA стосовно компаній Pfizer-BioNTech, Moderna та Novavax. Короткий огляд змін до графіку імунізації дорослих за 2024 рік наведений у ресурсі Консультаційного комітету щодо практики імунізації (ACIP) Рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік:

(Див. також Загальні відомості про імунізацію та COVID-19).

Довідковий матеріал 1. Havers FP, Pham H, Taylor CA, et al: COVID-19-Associated Hospitalizations Among Vaccinated and Unvaccinated Adults 18 Years or Older in 13 US States, January 2021 to April 2022. JAMA Intern Med 182(10):1071-1081, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.4299

Препарати для вакцинації проти COVID-19 Існує дві мРНК-вакцини для профілактики COVID-19: Оновлена у 2023–2024 роках мРНК-вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) виробництва компаній Pfizer-BioNTech

Оновлена у 2023–2024 роках мРНК-вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) виробництва компанії Moderna мРНК-вакцини не містять вірусного антигену, а натомість є джерелом невеликої синтетичної частинки мРНК, яка кодує необхідний цільовий антиген (шипоподібний білок). Після поглинання клітинами імунної системи мРНК вакцини надає клітині інструкції щодо вироблення вірусного антигену і розпадається. Потім антиген вивільняється та провокує бажану імунну відповідь для запобігання тяжкій інфекції при подальшому контакті з реальним вірусом. Існує одна вакцина з шипоподібним білком для профілактики COVID-19: Оновлена у 2023–2024 роках наночасткова вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), що містить рекомбінантну форму шипоподібного білка, виробництва компанії Novavax Вакцина з шипоподібним білком містить рекомбінантну форму шипоподібного білка вірусу SARS-CoV-2, що потім провокує бажану імунну відповідь.

Показання для вакцинації проти COVID-19 Оновлена у 2023–2024 роках мРНК-вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) виробництва компаній Pfizer-BioNTech та вакцина виробництва компанії Moderna рекомендовані людям віком 6 місяців та старше. Оновлена у 2023–2024 роках наночасткова вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), що містить рекомбінантну форму шипоподібного білка (виробництва компанії Novavax) рекомендована людям віком від 12 років і старше.

Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти COVID-19 Протипоказання до застосування вакцин проти COVID-19: Тяжка алергічна реакція після попередньої дози будь-якої вакцини

Тяжка алергічна реакція на компонент вакцини Застереження щодо застосування вакцин проти COVID-19: Гостра анафілактична реакція відразу після введення вакцини

Імунодефіцит, у тому числі внаслідок терапії імунодепресантами У разі виникнення гострої анафілактичної реакції після введення будь-якої вакцини проти COVID-19 повинна бути можливість невідкладного надання відповідного лікування для боротьби з алергічними реакціями негайного типу. За реципієнтами вакцин проти COVID-19 слід спостерігати на предмет побічних реакцій негайного типу. У людей з імунодефіцитом, включаючи осіб, які отримують імуносупресивну терапію, може спостерігатися знижена імунна відповідь на ці вакцини. FDA видало попередження щодо мРНК-вакцин та вакцини з шипоподібним білком про те, що після введення цих вакцин надходили звіти про міокардит і перикардит, що свідчить про ймовірність існування підвищеного ризику цих явищ після вакцинації (див. інформацію FDA щодо вакцин виробництва компаній Pfizer-BioNTech, Moderna і Novavax). Ризик, що спостерігався, є найвищим у молодих чоловіків. Реципієнти вакцини повинні негайно звернутися по медичну допомогу, якщо після вакцинації у них спостерігається біль у грудях, задишка або відчуття швидкого серцебиття, тріпотіння або посиленого серцебиття. Хоча деякі люди потребували інтенсивної терапії, дані короткострокових досліджень подальшого спостереження свідчать про те, що симптоми зазвичай зникали при консервативній терапії. (Див. також CDC: клінічні міркування: міокардит і перикардит після вакцинації від COVID-19 серед підлітків і молодих людей). Див. також CDC: окремі небажані явища, зареєстровані після вакцинації проти COVID-19.

Доза та введення вакцин проти COVID-19 Що стосується вакцин проти COVID-19, доступних для застосування в Сполучених Штатах Америки, вся інформація щодо доз та введення для всіх вікових груп та людей з особливими захворюваннями є в наявності в ресурсі Проміжні клінічні міркування щодо застосування вакцин проти COVID-19, які на даний час схвалені або дозволені в Сполучених Штатах Америки від CDC. Вакцину проти COVID-19 слід вводити внутрішньом'язово.

Побічні ефекти вакцин проти COVID-19 Усі вакцини проти COVID-19 мають подібні побічні ефекти. Повідомлялося про рідкісні тяжкі алергічні реакції, включаючи анафілаксію. Інші побічні ефекти є частими: Біль, набряк і почервоніння в місці ін'єкції

Втомлюваність

Головний біль

Біль у м'язах і суглобах

Лихоманка та озноб

Нудота

Нездужання

Лімфаденопатія Побічні ефекти зазвичай тривають кілька днів. Після вакцинації проти COVID-19 може виникати реактивна лімфаденопатія, яка здатна призвести до хибно-позитивного результату мамографії. Було проведено багато досліджень, і в останній рекомендації Товариства візуалізації молочної залози, опублікованій у лютому 2022 року, не рекомендується відтерміновувати скринінгову мамографію після вакцинації проти COVID (див. Товариство візуалізації молочної залози: офіційна позиція та рекомендації: переглянуті рекомендації SBI щодо ведення аксилярної аденопатії у пацієнтів з нещодавно проведеною вакцинацією проти COVID-19 від 2022 року).