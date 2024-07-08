Ці методи лікування призначені для запобігання прогресування захворювання до тяжкої форми у пацієнтів із високим ризиком. Вони призначаються протягом декількох днів від дебюту COVID-19 легкого або середнього ступеня тяжкості пацієнтам, які лікуються амбулаторно (або госпіталізовані з інших причин, ніж COVID-19). Варіанти лікування (крім ремдесивіру) не вивчалися у пацієнтів, госпіталізованих із приводу COVID-19.

Нірматрелвір ― пероральний противірусний препарат, що застосовується в комбінації з ритонавіром, отримав дозвіл від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA) на застосування для лікування COVID-19 від легкого до середнього ступеня тяжкості у дорослих у травні 2023 року та все ще регулюється дозволом на застосування в надзвичайних ситуаціях (Emergency Use Authorization, EUA) у підлітків (≥ 12 років вагою ≥ 40 кілограмів), які мають позитивні результати прямого аналізу на вірус SARS-CoV-2 та високий ризик прогресування COVID-19 до тяжкої форми. Застосування комбінації нірматрелвір/ритонавір слід починати якомога швидше після діагностики COVID-19 та протягом 5 днів після появи симптомів. Доза становить дві таблетки нірматрелвіру по 150 мг та одна таблетка ритонавіру 100 мг перорально двічі на добу протягом 5 днів. Це лікування не дозволяється застосовувати довше 5 днів поспіль. (Див. також Інформаційний листок щодо EUA від FDA.)

Нірматрелвір є інгібітором протеази, який розщеплює білок SARS-CoV-2, і, таким чином, пригнічує реплікацію вірусу. Ритонавір є сильним інгібітором цитохрому P450 (CYP) 3A4 і діє як підсилювач — він уповільнює метаболізм нірматрелвіру, змушуючи його залишатися в організмі протягом більш тривалого часу у вищих концентраціях.

Комбінація нірматрелвір/ритонавір вивчалася у рандомізованому, контрольованому клінічному дослідженні за участю 2246 негоспіталізованих дорослих пацієнтів із симптомами віком ≥ 18 років із попередньо визначеним фактором ризику прогресування до важкої форми захворювання або віком ≥ 60 років, незалежно від попередньо встановлених хронічних захворювань. Жоден з пацієнтів не отримав вакцини проти COVID-19, раніше не був інфікований COVID-19 і мав лабораторно підтверджений діагноз інфекції SARS-CoV-2. Комбінація нірматрелвір/ритонавір, яку призначали протягом ≤ 5 днів після дебюту симптомів, призводила до зменшення частки людей із госпіталізацією, пов’язаною з COVID-19, або смерті з будь-якої причини до дня 28 на 88 % порівняно з плацебо (0,8 проти 6,3 %) (1).

Застосування комбінації нірматрелвір/ритонавір у людей з неконтрольованою або недіагностованою інфекцією ВІЛ-1 може призвести до резистентності ВІЛ-1 до лікарських засобів. Комбінація нірматрелвір/ритонавір може викликати ураження печінки, тому слід проявляти обережність у пацієнтів із вже наявним захворюванням печінки, відхиленнями від норми показників ферментів печінки або гепатитом. Лікарський препарат не рекомендується застосовувати у пацієнтів із тяжким захворюванням печінки.

У пацієнтів із помірним порушенням функції нирок (розрахунковий кліренс креатиніну становить від 30 до 60 мл/хв) дозу зменшують до 150 мг нірматрелвіру (одна таблетка 150 мг) із 100 мг ритонавіру (одна таблетка 100 мг), причому обидві таблетки приймаються разом двічі на день протягом 5 днів. Комбінація нірматрелвір/ритонавір не рекомендована пацієнтам із тяжким порушенням функції нирок (рШКФ < 30 мл/хв).

Повідомлялося про повернення симптомів у деяких пацієнтів після застосування нірматрелвіру/ритонавіру, при цьому результати ПЛР і аналізів на антиген SARS-CoV-2 можуть знову стати позитивними навіть у пацієнтів, які залишаються безсимптомними. Додаткове лікування наразі не рекомендовано, але пацієнтам слід порадити пройти повторну ізоляцію у разі «рикошету» симптомів або результатів аналізів. (Див. також CDC: «рикошет» COVID-19 після лікування паксловідом).

Комбінований лікарський препарат нірматрелвіру/ритонавіру має низку серйозних відомих і можливих лікарських взаємодій. Перед початком лікування слід перевірити на предмет таких взаємодій супутні препарати. Перелік цих лікарських взаємодій див. в Інформаційному листку щодо EUA від FDA.

Ремдесивір, противірусний препарат для внутрішньовенного введення, використовується для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у дорослих і підлітків (віком ≥ 12 років і вагою ≥ 40 кілограмів), які мають позитивні результати прямого аналізу на вірус SARS-CoV-2 та високий ризик прогресування COVID-19 до тяжкої форми. Його застосування слід починати якомога швидше та протягом 7 днів після появи симптомів. Проводиться 3-денний курс ремдесивіру, який можна продовжити до 5 днів у пацієнтів, у яких захворювання прогресує до тяжкої форми.

Застосування ремдесивіру за цим показанням вивчалося у рандомізованому контрольованому дослідженні за участю 562 негоспіталізованих пацієнтів віком ≥ 12 років із симптомами COVID-19 та високим ризиком прогресування до тяжкого захворювання, які не отримували вакцини від COVID-19. Ремдесивір, який застосовували протягом 3 днів і призначали протягом 7 днів після появи симптомів, знизив рівень госпіталізації або смертності до 28 дня порівняно з плацебо на 87 % (0,7 проти 5,3 %) (2).

Молнупіравір, пероральний противірусний препарат, є нуклеозидним аналогом, який діє шляхом внесення помилок у вірусний геном SARS-CoV-2, що пригнічує реплікацію вірусу. Він отримав дозвіл EUA від FDA для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у негоспіталізованих дорослих пацієнтів віком ≥ 18 років із позитивними результатами прямого аналізу на вірус SARS-CoV-2, які мають високий ризик прогресування до тяжкого захворювання, включно з госпіталізацією або смертю, і для яких альтернативні варіанти лікування COVID-19, дозволені FDA, недоступні або клінічно не підходять. Застосування молнупіравіру слід починати якомога швидше після діагностики COVID-19 та протягом 5 днів після появи симптомів. Молнупіравір приймають у вигляді чотирьох капсул по 200 мг перорально кожні 12 годин протягом 5 днів. Його не дозволяється застосовувати довше 5 днів поспіль. (Див. також Інформаційний листок щодо EUA від FDA для препарату молнупіравір).

Теоретично, молнупіравір може впливати на появу нових варіантів SARS-CoV-2, однак цей ризик вважається низьким на підставі наявних даних про генотоксичність та обмеження курсу лікування до 5 днів. Молнупіравір не дозволений для застосування у пацієнтів віком < 18 років, оскільки він може впливати на ріст кісток і хрящів. Молнупіравір не рекомендується застосовувати під час вагітності, оскільки дослідження репродуктивної функції на тваринах свідчать про те, що молнупіравір може завдавати шкоди плоду при застосуванні у вагітних пацієнток. Жінкам, здатним до дітонародження, рекомендується правильно та послідовно використовувати надійний метод контрацепції під час лікування молнупіравіром та протягом 4 днів після прийому останньої дози. Чоловікам, здатним до дітонародження, які живуть статевим життям із жінками, здатними до дітонародження, рекомендується правильно та послідовно використовувати надійний метод контрацепції під час лікування молнупіравіром та протягом щонайменше 3 місяців після прийому останньої дози.

Молнупіравір вивчався у рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні за участю 1433 негоспіталізованих пацієнтів віком ≥ 18 років із COVID-19 від легкого до помірного ступеня тяжкості з високим ризиком прогресування COVID-19 до тяжкого ступеня та/або госпіталізації, які не отримували вакцини від COVID-19. Молнупіравір, який застосовували протягом 5 днів і призначали протягом 5 днів після появи симптомів, до 29 дня знизив на 30 % рівень госпіталізації або смертності порівняно з плацебо (6,8 проти 9,7 %) (3).

Бамланівімаб/етесевімаб, казиривімаб/імдевімабом, сотровімаб і бебтеловімаб є нейтралізуючими моноклональними антитілами (мАт) проти SARS-CoV-2. FDA в даний час рекомендує не використовувати їх для лікування COVID-19, оскільки домінуючі варіанти Омікрону стійкі до їх нейтралізуючої активності.