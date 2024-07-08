COVID-19 — це респіраторне захворювання, викликане коронавірусом SARS-CoV-2. Інфекція може протікати безсимптомно або мати різні симптоми: від легких симптомів з боку верхніх дихальних шляхів до гострої дихальної недостатності та смерті. COVID-19 може вражати різні системи органів (наприклад, серцеву, ниркову, неврологічну, коагуляційну). Профілактика полягає у вакцинації та запобіжних заходах інфекційного контролю (наприклад, маски для обличчя, миття рук, соціальне дистанціювання, ізоляція інфікованих осіб). Діагностика проводиться шляхом аналізу на антигени або ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) виділень верхніх або нижніх дихальних шляхів. Лікування полягає у призначенні підтримуючої терапії, противірусних препаратів або кортикостероїдів.
Вперше про COVID-19 було повідомлено наприкінці 2019 року в Ухані, Китай, і в березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію. Він викликаний вірусом SARS-CoV-2 — коронавірусом, відкритим у 2019 році. Інфекція SARS-CoV-2 викликає захворювання різного ступеня тяжкості, від безсимптомного до гострої дихальної недостатності та смерті. Факторами ризику тяжкого захворювання є літній вік, ослаблений імунітет, супутні захворювання (наприклад, діабет, хронічна хвороба нирок) і вагітність. Вакцини продемонстрували певну ефективність у запобіганні передачі та велику ефективність у запобіганні розвитку тяжких форм захворювання і смертності.
Для отримання поточної інформації про кількість випадків захворювання і смертей див. Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC): Відстежування даних про COVID та Інформаційна панель ВООЗ щодо коронавірусу (COVID-19).
Передача COVID-19
SARS-CoV-2 поширюється через тісний контакт між людьми, головним чином, через респіраторні краплі, які виділяються, коли інфікована людина кашляє, чхає, співає, займається фізичними вправами або розмовляє. Поширення відбувається через крупні респіраторні краплі, які можуть переміщуватися на короткі відстані та осідати безпосередньо на поверхні слизової оболонки, або через дрібні респіраторні аерозольні часточки, які можуть триматися в повітрі протягом декількох годин і переміщуватися на великі відстані (приблизно > 2 метрів [6 футів]), перш ніж їх вдихнуть. Поширення вірусу також може відбуватися через контакт з поверхнями, забрудненими (зараженими) виділеннями з дихальних шляхів, якщо людина торкається забрудненої поверхні, а потім торкається слизової оболонки обличчя (очей, носа, рота).
SARS-CoV-2 легко поширюється між людьми. Ризик передачі безпосередньо пов’язаний із кількістю вірусу, яким людина інфікувалася. Загалом, чим ближче та довше взаємодія з інфікованою людиною, тим вищий ризик поширення вірусу. І пацієнти без симптомів, і пацієнти з симптомами можуть передавати вірус, що ускладнює контроль його поширення. Людина, в якої є симптоми, найбільш заразна протягом декількох днів до та після появи симптомів, коли вірусне навантаження у виділеннях з дихальних шляхів є найбільшим.
На цей ризик можуть впливати такі фактори, як відстань від інфікованої особи, кількість заражених людей у приміщенні, тривалість часу, проведеного з інфікованими людьми, розмір повітряного простору, активність, що генерує аерозоль (наприклад, спів, крики або фізичні вправи), вентиляція у приміщенні, а також напрямок і швидкість потоку повітря.
Генетичні варіанти SARS-CoV-2 з'являються в міру його еволюції. Варіанти з потенціалом до більш високої трансмісивності, розвитку більш тяжкого захворювання, невдалого діагностичного виявлення або зниженої відповіді на доступні методи лікування та/або вакцини відстежуються як варіанти, що викликають занепокоєння, і зазвичай позначаються відповідною літерою грецького алфавіту, призначеною ВООЗ, або номером лінії Pango. Генетична мутація, яка наділена перевагою пристосовуваності, а саме підвищеною трансмісивністю, може швидко замінити раніше циркулюючі варіанти. Прогресування домінуючих варіантів у Сполучених Штатах Америки та більшій частині світу включає Альфа, Бета, Дельта та Омікрон. Варіант Омікрон переважає в усьому світі з березня 2022 року, причому новіші та більш трансмісивні субваріанти Омікрон замінюють оригінальний Омікрон. Див. також CDC: варіанти та геномний нагляд.
Ситуації з високим ризиком передачі включають установи спільного проживання (наприклад, будинки для людей похилого віку або інші заклади тривалого догляду, школи-інтернати, в'язниці, судна), а також багатолюдні, погано вентильовані середовища, такі як богослужіння в приміщенні, спортзали, бари, нічні клуби, ресторани в приміщенні та м'ясоконсервні підприємства. В таких ситуаціях відмічається висока щільність населення, у якій важко дотримуватися дистанції та запобіжних заходів щодо вентиляції. Мешканці будинків престарілих також мають високий ризик розвитку тяжкого захворювання через вік та основні захворювання. Великі події або приватні збори в приміщенні, такі як зустрічі чи весілля, також пов'язані з високими показниками передачі. Ці так звані події або ситуації супер-розповсюдження, ймовірно, спричинені комбінацією біологічних, екологічних і поведінкових факторів.
Соціальні детермінанти здоров'я (умови в місцях, де люди народжуються, живуть, навчаються, працюють і граються) впливають на широкий спектр ризиків і наслідків для здоров'я, таких як зараження інфекцією SARS-CoV-2, тяжка форма COVID-19 і смерть, а також доступ до аналізів, вакцинації та лікування. У Сполучених Штатах Америки випадки захворювання, госпіталізації та показники смертності від COVID-19 були вищими в деяких расових та етнічних групах меншин, у тому числі серед чорношкірих, іспанців або латиноамериканців, американських індіанців та корінних мешканців Аляски, але з квітня 2024 року став подібним у всіх етнічних груп та меншин (CDC: відстежування даних про COVID)
Для людей, інфікованих COVID-19, рекомендується ізоляція та запобіжні заходи, щоб спробувати обмежити поширення інфекції SARS-CoV-2. (Див. також CDC: запобігання поширенню респіраторних вірусів у разі хвороби). Для людей, які зазнали контакту з COVID-19, рекомендовано вживати запобіжних заходів, щоб зменшити ризик поширення вірусу. (Див. також CDC: профілактика зараження респіраторними вірусами).
Симптоми та ознаки COVID-19
Тяжкість і сукупність симптомів різняться в людей із COVID-19. У деяких людей мало, або взагалі немає симптомів, а деякі хворіють тяжко і помирають. Симптоми можуть включати
Гарячка
Кашель
Біль у горлі
Закладеність носа або нежить
Задишку або утруднене дихання
Озноб або повторюване тремтіння з ознобом
Втрату нюху або смаку, якої раніше не було
Втомлюваність
Біль у м’язах
Головний біль
Нудоту або блювання
Діарея
Період інкубації (тобто час від зараження до появи симптомів) коливається від 2 до 10 днів, при цьому для варіанту Омікрон медіана часу становить лише 2–4 дні (1). Багато інфікованих людей не мають симптомів або мають легку форму захворювання. Ймовірність цього змінюється залежно від варіанту SARS-CoV-2 і присутнього в людини ризику розвитку тяжкого захворювання, включаючи статус імунізації проти COVID.
Тяжке захворювання характеризується задишкою, гіпоксією та значним ураженням легень за даними візуалізаційних обстежень. Цей стан може прогресувати до дихальної недостатності, що вимагає штучної вентиляції легень, а також до шоку, поліорганної недостатності та смерті.
Фактори ризику розвитку тяжкого захворювання
Ризик розвитку серйозного захворювання і смерті у випадках COVID-19 зростає у людей віком старше 65 років, у людей, які курять сигарети або курили раніше, а також у людей з іншими серйозними захворюваннями, такими як
Рак
Хронічне захворювання серця, легень, нирок або печінки
Муковісцидоз
Діабет
Інсульт або порушення мозкового кровообігу
Імунодефіцитні стани
ВІЛ-інфекція
Туберкульоз
Серповидноклітинна анемія
Таласемія
Деменція
Ожиріння
Вагітність (аж до 42 днів після її завершення)
Деякі види інвалідності
Розлади, пов'язані із вживанням психоактивних речовин
Відсутність фізичної активності
Деякі психічні розлади, такі як депресія та шизофренія
(Див. також CDC: COVID-19: люди з певними захворюваннями).
Вакцинація значно знижує ризик розвитку тяжкого захворювання в усіх вікових групах — нижчі показники вакцинації в молодших вікових групах змінили вікові демографічні дані госпіталізованих пацієнтів (див. CDC: відстежування даних про COVID). В людей, які були вакциновані проти COVID-19, симптоми можуть бути відсутніми, або може бути менша кількість і менш тяжкі симптоми, які зникають набагато швидше, ніж у невакцинованих людей.
Ускладнення
Окрім респіраторного захворювання, яке може прогресувати до гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС) та смерті, інші серйозні ускладнення включають наступне:
Захворювання серця, включаючи аритмію, кардіоміопатію та гостре ураження серця
Порушення згортання крові, включаючи тромбоемболію та тромбоемболію легеневої артерії, дисеміноване внутрішньосудинне згортання (ДВЗ), крововилив та утворення згустків в артеріях
Синдром Гієна-Барре (СГБ)
Післяінфекційний запальний синдром, який називається мультисистемним запальним синдромом у дітей (MIS-C), спостерігався як рідкісне ускладнення інфекції SARS-CoV-2. Він має ознаки, подібні до хвороби Кавасакі або синдрому токсичного шоку. У дітей із MIS-C найчастіше спостерігається лихоманка, тахікардія, ознаки системного запалення та мультисистемне ураження (наприклад, серця, шлунково-кишкового тракту, нирок) через 2-6 місяців після зазвичай легкої або навіть безсимптомної інфекції SARS-CoV-2. Про випадки, які відповідають наступним критеріям, слід повідомляти місцевим, окружним або територіальним органам охорони здоров’я у разі підозри на MIS-C: особи віком < 21 року із гарячкою протягом > 24 годин, лабораторні ознаки запалення, ознаки тяжкого мультисистемного (≥ 2 органів) ураження, що потребують госпіталізації, а також лабораторний або епідеміологічний зв'язок із нещодавно перенесеною інфекцією SARS-CoV-2 (2). Вакцинація, очевидно, надає дуже високий ступінь захисту від розвитку MIS-C (2). MIS-C став менш поширеним з початку пандемії, ймовірно, через вакцинацію та імунітет після попередньої інфекції SARS-CoV-2. Також повідомлялося про схожий мультисистемний запальний синдром у дорослих молодого та середнього віку (MIS-A) (3).
Зникнення симптомів
У більшості пацієнтів симптоми зникають приблизно через тиждень. Однак у деяких пацієнтів захворювання починається з легких симптомів, потім через тиждень клінічний стан погіршуються, прогресуючи до тяжкої форми захворювання, включаючи ГРДС. Тривала хвороба більш поширена у пацієнтів із тяжкою формою захворювання, але навіть пацієнти з легким перебігом захворювання можуть мати стійкі симптоми, включаючи задишку, кашель і нездужання, які тривають тижнями або навіть місяцями. Результати ПЛР тестів на вірус у пацієнтів можуть залишатися позитивними протягом щонайменше 3 місяців, незалежно від симптомів. Однак, навіть пацієнти із затяжними симптомами, як правило, не вважаються заразними, оскільки після 10 днів захворювання посів вірусу з верхніх дихальних шляхів пацієнтів рідко є успішним.
COVID-19 також може бути пов’язаний із довгостроковими наслідками гострого захворювання (4), а симптоми станів після COVID-19 можуть зберігатися протягом місяців. На це вказують багато назв, зокрема довготривалий COVID, довготривалий COVID-19 та синдром або стан після гострого COVID-19, і за оцінками, це стосується від 25 до 50 % всіх пацієнтів у деяких опитуваннях, проведених у Сполучених Штатах Америки. Часто повідомляють про втомлюваність, слабкість, біль, міалгії, задишку та когнітивну дисфункцію, які можуть бути пов'язані з погіршенням якості життя (5). Фактори ризику виникнення довгострокових наслідків можуть включати більш тяжку картину захворювання, похилий вік, жіночу стать і раніше існуюче захворювання легень. Було встановлено міжнародне визначення випадку, щоб допомогти в діагностиці та подальшому вивченні цього захворювання (6).
Довідкові матеріали щодо симптомів та ознак
1. Jansen L, Tegomoh B, Lange K, et al: Investigation of a SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) variant cluster - Nebraska, November-December 2021 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 70(5152):1782-2784, 2021. doi: 10.15585/mmwr.mm705152e3
2. Centers for Disease Control and Prevention: Case Definitions and Reporting, MIS-C Case Definition. Доступ здійснено у червні 2024 р.
3. Morris SB, Schwartz NG, Patel P, et al: Case series of multisystem inflammatory syndrome in adults associated with SARS-CoV-2 infection — United Kingdom and United States, March–August 2020. MMWR 69:1450–1456, 2020. doi: 10.15585/mmwr.mm6940e1
4. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, et al: Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med 27(4):601-615, 2021. doi: 10.1038/s41591-021-01283-z
5. Han JH, Womack KN, Tenforde MW, et al: Associations between persistent symptoms after mild COVID-19 and long-term health status, quality of life, and psychological distress. Influenza Other Respir Viruses 16(4):680-689, 2022. doi:10.1111/irv.12980
6. Soriano JB, Murthy S, Marshall JC, et al: A clinical case definition of post-COVID-19 condition by a Delphi consensus. Lancet Infect Dis 22(4):e102-e107, 2022. doi: 10.1016/S1473-3099(21)00703-9
Діагностика COVID-19
Полімеразна ланцюгова реакція із зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР) у реальному часі або інший тест ампліфікації нуклеїнових кислот (АМК) для зразків виділень з верхніх та нижніх дихальних шляхів
Аналіз на антиген для зразків виділень з верхніх дихальних шляхів
Діагностичні аналізи на COVID-19 доступні в лабораторіях і громадських центрах тестування, а також можуть проводитися вдома. Існує два основних типи діагностичних тестів на COVID-19: полімеразна ланцюгова реакція із зворотною транскрипцією в реальному часі (ПЛР-РЧ) (або інший тест ампліфікації нуклеїнових кислот [NAAT]) і аналізи на антигени. При виборі діагностичного аналізу та його інтерпретації слід враховувати ймовірність того, що людина хворіє на COVID-19, виходячи з поширеності SARS-CoV-2 у популяції та наявності симптомів, ознак COVID-19 або тісного контакту з особами з підтвердженим COVID-19 (див. CDC: COVID-19: загальні відомості про тестування на SARS-CoV-2 — вірус, що викликає COVID-19).
ПЛР-РЧ має найвищу аналітичну чутливість і специфічність і є золотим стандартом діагностики COVID-19. Інші платформи NAAT, як правило, дещо менш чутливі, ніж ПЛР-РЧ з еквівалентною специфічністю (див. CDC: COVID-19: тести ампліфікації нуклеїнових кислот). Проте позитивні ПЛР-тести на віруси не завжди вказують на активну інфекцію. Вони можуть виявляти нежиттєздатні фрагменти вірусної нуклеїнової кислоти та залишатися позитивними протягом щонайменше 3 місяців після первинної діагностики незалежно від наявності симптомів.
Аналіз на антигени у місці надання медичної допомоги та вдома може дати швидкі результати (див. CDC: COVID-19: міркування щодо проведення аналізів на антиген SARS-CoV-2 для медичних працівників, які обстежують окремих осіб у громаді). Це може бути важливим заходом для виявлення безсимптомних випадків і переривання передачі SARS-CoV-2. Аналізи на виявлення антигену у місці проведення лікування або вдома є менш чутливими, ніж АМК, особливо на початку інфекції, коли вірусне навантаження може бути нижчим. Чутливість цих аналізів порівняно з ПЛР-тестами залежить від виробника та тривалості інфікування та коливається від 40 до 90 % (1–4). Тому може знадобитися підтвердити деякі результати аналізів на антиген (наприклад, негативний результат у людини з симптомами) за допомогою ЗТ-ПЛР або іншого тесту АМК. Багато наборів тестів для виявлення антигену також рекомендують повторювати тест серійно протягом кількох днів, щоб підвищити ймовірність виявлення інфекції (див. також FDA: домашні тести на антиген COVID-19 — вживайте заходів для зменшення ризику хибнонегативних результатів). Деякі аналізи можуть не виявляти варіант Омікрон або інші нові варіанти (див. FDA: мутації вірусу SARS-CoV-2: вплив на аналізи на COVID-19). Аналізи на антиген менш імовірно залишаться позитивними після розрішення інфекції, оскільки вони виявляють лише більш високі вірусні навантаження. Однак на інфекційність можуть впливати інші фактори, окрім вірусного навантаження, тому результати аналізу на антиген не обов'язково корелюють з інфекційністю.
Прийнятними для діагностичного аналізу на COVID-19 є зразки з носоглотки, ротоглотки, середньої носової раковини, ніздрів та слини. Див. інструкції лабораторії щодо взяття зразків або інструкції в листку-вкладиші до набору для аналізу, оскільки не всі платформи та лабораторії для аналізу можуть проводити аналізи всіх типів зразків. Їх може відбирати лікар або сам пацієнт, за винятком зразків із носоглотки, які мають бути зібрані лише належним чином навченим і сертифікованим лікарем.
Для зразків із носоглотки та ротоглотки використовуйте лише щіточки з синтетичними волокнами із пластиковим або дротовим стрижнем. Не використовуйте щіточки з кальцію альгінату або щіточки із дерев’яними стрижнями, оскільки вони можуть містити речовини, що інактивують деякі віруси та інгібують ПЛР-аналіз. Мазки слід негайно помістити в надану транспортувальну трубку. Підтримуйте належний контроль інфекцій під час забору зразків.
З міркувань біологічної безпеки місцеві установи та лабораторії не повинні намагатися виділити вірус у культурі клітин.
Серологічні аналізи, які також називаються аналізами на антитіла, не слід використовувати для діагностики гострого захворювання COVID-19, оскільки антитіла найчастіше виявляються лише через 1-3 тижні після появи симптомів. В наявності є аналізи на антитіла, мішенню яких є антиген нуклеокапсиду, шипоподібний антиген і рецептор-зв'язуючий домен шипоподібного антигену SARS-CoV-2. Аналізи, які виявляють антитіла до білка нуклеокапсиду, рекомендуються для оцінки наявності попередньої інфекції у вакцинованих осіб, оскільки цей антиген не входить до складу вакцини. Доступні кількісні та напівкількісні аналізи на антитіла, але наразі немає прийнятного їх співвідношення з імунітетом, тому тестування не рекомендується для визначення імунної відповіді на вакцинацію чи інфекцію (див. Американське товариство інфекційних хвороб [IDSA]: рекомендації щодо діагностики COVID-19: серологічне дослідження, анотація).
Обстеження пацієнтів із симптомами
Стандартні лабораторні результати для пацієнтів із більш тяжким захворюванням включають лімфопенію, а також менш специфічні показники підвищених рівнів амінотрансамінази (АЛТ, АСТ), підвищених рівнів лактатдегідрогенази (ЛДГ), D-димеру, феритину та підвищених маркерів запалення, таких як C-реактивний білок.
Пацієнтів із задишкою, гіпоксією за результатами оксиметрії вдома, або іншими симптомами, що викликають занепокоєння, слід направляти на особисте медичне обстеження, включаючи вимірювання насичення крові киснем, і спостерігати за ознаками клінічного погіршення.
Результати візуалізаційних обстежень органів грудної клітки можуть бути нормальними при легкому захворюванні та підвищуватись зі збільшенням тяжкості захворювання. Типові результати відповідають вірусній пневмонії та включають помутніння за типом «матового скла» та ущільнення на рентгенограмі грудної клітки або КТ грудної клітки. Візуалізаційні обстеження органів грудної клітки не рекомендується використовувати як звичайний інструмент скринінгу при COVID-19.
Довідкові матеріали щодо діагностики
1. Drain PK: Rapid diagnostic testing for SARS-CoV-2. N Engl J Med 386(3):264-272, 2022. doi: 10.1056/NEJMcp2117115
2. Ford L, Lee C, Pray IW, et al: Epidemiologic characteristics associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antigen-based test results, real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) cycle threshold values, subgenomic RNA, and viral culture results from university testing. Clin Infect Dis 73(6):e1348-e1355, 2021. doi: 10.1093/cid/ciab303
3. Wu S, Archuleta S, Lim SM, et al: Serial antigen rapid testing in staff of a large acute hospital. Lancet Infect Dis 22(1):14-15, 2022. doi: 10.1016/S1473-3099(21)00723-4
4. Dinnes J, Sharma P, Berhane S: Rapid, point-of-care antigen tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Cochrane Database Sys Rev July 22, 2022. doi: 10.1002/14651858.CD013705.pub3/full
Лікування COVID-19
Симптоматичне лікування
Іноді при легкому або середньотяжкому захворюванні з високим ризиком розвитку тяжкого захворювання: комбінація нірматрелвір/ритонавір, ремдесивір (короткий курс), молнупіравір
При важкому захворюванні: ремдесивір; дексаметазон; імуномодулятори
Лікування COVID-19 залежить від ступеня тяжкості захворювання та ймовірності розвитку у пацієнта тяжкого захворювання. Рекомендації щодо лікування змінюються в міру появи нових даних (див. Рекомендації Американського товариства фахівців з інфекційних хвороб [IDSA] щодо лікування та ведення пацієнтів з COVID-19 та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ): методи лікування COVID-19).
IDSA визначає ступінь тяжкості для цільового лікування наступним чином:
COVID-19 від легкого до помірного ступеня (SpO2 > 94 % при диханні кімнатним повітрям без потреби у додатковому кисні) з факторами ризику прогресування до тяжкого захворювання, госпіталізації або смерті
Тяжкий але не критичний COVID-19 (SpO2 < 94 % при диханні кімнатним повітрям або потреба у додатковому кисні з низькою швидкістю потоку)
Критичний COVID-19, що потребує оксигенації з високою швидкістю потоку або неінвазивної вентиляції
Критичний COVID-19, що потребує штучної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО)
При прийнятті рішень щодо лікування враховується ефективність конкретних противірусних препаратів та моноклональних антитіл проти варіантів, що циркулюють у межах певної місцевості (див. Open Data Portal: база даних щодо терапевтичної активності in vitro проти варіантів SARS-CoV-2). Варіанти лікування перераховані в порядку пріоритетності на основі наявних у даний час даних та циркулюючих варіантів SARS-CoV-2. Вибір лікування повинен ґрунтуватися на наявності лікарського препарату, інфраструктурі для застосування лікарського препарату та характерних для пацієнта факторах, які включають тривалість симптомів, потенційну взаємодію між лікарськими препаратами та порушення функції печінки та нирок. Дані щодо комбінованого лікування доступними на даний час методами лікування відсутні, тому слід вводити лише один лікарський препарат від SARS-CoV-2.
Раннє лікування пацієнтів із COVID-19 від легкого до помірного ступеня тяжкості, які мають високий ризик прогресування до тяжкого захворювання
Ці методи лікування призначені для запобігання прогресування захворювання до тяжкої форми у пацієнтів із високим ризиком. Вони призначаються протягом декількох днів від дебюту COVID-19 легкого або середнього ступеня тяжкості пацієнтам, які лікуються амбулаторно (або госпіталізовані з інших причин, ніж COVID-19). Варіанти лікування (крім ремдесивіру) не вивчалися у пацієнтів, госпіталізованих із приводу COVID-19.
Нірматрелвір ― пероральний противірусний препарат, що застосовується в комбінації з ритонавіром, отримав дозвіл від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA) на застосування для лікування COVID-19 від легкого до середнього ступеня тяжкості у дорослих у травні 2023 року та все ще регулюється дозволом на застосування в надзвичайних ситуаціях (Emergency Use Authorization, EUA) у підлітків (≥ 12 років вагою ≥ 40 кілограмів), які мають позитивні результати прямого аналізу на вірус SARS-CoV-2 та високий ризик прогресування COVID-19 до тяжкої форми. Застосування комбінації нірматрелвір/ритонавір слід починати якомога швидше після діагностики COVID-19 та протягом 5 днів після появи симптомів. Доза становить дві таблетки нірматрелвіру по 150 мг та одна таблетка ритонавіру 100 мг перорально двічі на добу протягом 5 днів. Це лікування не дозволяється застосовувати довше 5 днів поспіль. (Див. також Інформаційний листок щодо EUA від FDA.)
Нірматрелвір є інгібітором протеази, який розщеплює білок SARS-CoV-2, і, таким чином, пригнічує реплікацію вірусу. Ритонавір є сильним інгібітором цитохрому P450 (CYP) 3A4 і діє як підсилювач — він уповільнює метаболізм нірматрелвіру, змушуючи його залишатися в організмі протягом більш тривалого часу у вищих концентраціях.
Комбінація нірматрелвір/ритонавір вивчалася у рандомізованому, контрольованому клінічному дослідженні за участю 2246 негоспіталізованих дорослих пацієнтів із симптомами віком ≥ 18 років із попередньо визначеним фактором ризику прогресування до важкої форми захворювання або віком ≥ 60 років, незалежно від попередньо встановлених хронічних захворювань. Жоден з пацієнтів не отримав вакцини проти COVID-19, раніше не був інфікований COVID-19 і мав лабораторно підтверджений діагноз інфекції SARS-CoV-2. Комбінація нірматрелвір/ритонавір, яку призначали протягом ≤ 5 днів після дебюту симптомів, призводила до зменшення частки людей із госпіталізацією, пов’язаною з COVID-19, або смерті з будь-якої причини до дня 28 на 88 % порівняно з плацебо (0,8 проти 6,3 %) (1).
Застосування комбінації нірматрелвір/ритонавір у людей з неконтрольованою або недіагностованою інфекцією ВІЛ-1 може призвести до резистентності ВІЛ-1 до лікарських засобів. Комбінація нірматрелвір/ритонавір може викликати ураження печінки, тому слід проявляти обережність у пацієнтів із вже наявним захворюванням печінки, відхиленнями від норми показників ферментів печінки або гепатитом. Лікарський препарат не рекомендується застосовувати у пацієнтів із тяжким захворюванням печінки.
У пацієнтів із помірним порушенням функції нирок (розрахунковий кліренс креатиніну становить від 30 до 60 мл/хв) дозу зменшують до 150 мг нірматрелвіру (одна таблетка 150 мг) із 100 мг ритонавіру (одна таблетка 100 мг), причому обидві таблетки приймаються разом двічі на день протягом 5 днів. Комбінація нірматрелвір/ритонавір не рекомендована пацієнтам із тяжким порушенням функції нирок (рШКФ < 30 мл/хв).
Повідомлялося про повернення симптомів у деяких пацієнтів після застосування нірматрелвіру/ритонавіру, при цьому результати ПЛР і аналізів на антиген SARS-CoV-2 можуть знову стати позитивними навіть у пацієнтів, які залишаються безсимптомними. Додаткове лікування наразі не рекомендовано, але пацієнтам слід порадити пройти повторну ізоляцію у разі «рикошету» симптомів або результатів аналізів. (Див. також CDC: «рикошет» COVID-19 після лікування паксловідом).
Комбінований лікарський препарат нірматрелвіру/ритонавіру має низку серйозних відомих і можливих лікарських взаємодій. Перед початком лікування слід перевірити на предмет таких взаємодій супутні препарати. Перелік цих лікарських взаємодій див. в Інформаційному листку щодо EUA від FDA.
Ремдесивір, противірусний препарат для внутрішньовенного введення, використовується для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у дорослих і підлітків (віком ≥ 12 років і вагою ≥ 40 кілограмів), які мають позитивні результати прямого аналізу на вірус SARS-CoV-2 та високий ризик прогресування COVID-19 до тяжкої форми. Його застосування слід починати якомога швидше та протягом 7 днів після появи симптомів. Проводиться 3-денний курс ремдесивіру, який можна продовжити до 5 днів у пацієнтів, у яких захворювання прогресує до тяжкої форми.
Застосування ремдесивіру за цим показанням вивчалося у рандомізованому контрольованому дослідженні за участю 562 негоспіталізованих пацієнтів віком ≥ 12 років із симптомами COVID-19 та високим ризиком прогресування до тяжкого захворювання, які не отримували вакцини від COVID-19. Ремдесивір, який застосовували протягом 3 днів і призначали протягом 7 днів після появи симптомів, знизив рівень госпіталізації або смертності до 28 дня порівняно з плацебо на 87 % (0,7 проти 5,3 %) (2).
Молнупіравір, пероральний противірусний препарат, є нуклеозидним аналогом, який діє шляхом внесення помилок у вірусний геном SARS-CoV-2, що пригнічує реплікацію вірусу. Він отримав дозвіл EUA від FDA для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у негоспіталізованих дорослих пацієнтів віком ≥ 18 років із позитивними результатами прямого аналізу на вірус SARS-CoV-2, які мають високий ризик прогресування до тяжкого захворювання, включно з госпіталізацією або смертю, і для яких альтернативні варіанти лікування COVID-19, дозволені FDA, недоступні або клінічно не підходять. Застосування молнупіравіру слід починати якомога швидше після діагностики COVID-19 та протягом 5 днів після появи симптомів. Молнупіравір приймають у вигляді чотирьох капсул по 200 мг перорально кожні 12 годин протягом 5 днів. Його не дозволяється застосовувати довше 5 днів поспіль. (Див. також Інформаційний листок щодо EUA від FDA для препарату молнупіравір).
Теоретично, молнупіравір може впливати на появу нових варіантів SARS-CoV-2, однак цей ризик вважається низьким на підставі наявних даних про генотоксичність та обмеження курсу лікування до 5 днів. Молнупіравір не дозволений для застосування у пацієнтів віком < 18 років, оскільки він може впливати на ріст кісток і хрящів. Молнупіравір не рекомендується застосовувати під час вагітності, оскільки дослідження репродуктивної функції на тваринах свідчать про те, що молнупіравір може завдавати шкоди плоду при застосуванні у вагітних пацієнток. Жінкам, здатним до дітонародження, рекомендується правильно та послідовно використовувати надійний метод контрацепції під час лікування молнупіравіром та протягом 4 днів після прийому останньої дози. Чоловікам, здатним до дітонародження, які живуть статевим життям із жінками, здатними до дітонародження, рекомендується правильно та послідовно використовувати надійний метод контрацепції під час лікування молнупіравіром та протягом щонайменше 3 місяців після прийому останньої дози.
Молнупіравір вивчався у рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні за участю 1433 негоспіталізованих пацієнтів віком ≥ 18 років із COVID-19 від легкого до помірного ступеня тяжкості з високим ризиком прогресування COVID-19 до тяжкого ступеня та/або госпіталізації, які не отримували вакцини від COVID-19. Молнупіравір, який застосовували протягом 5 днів і призначали протягом 5 днів після появи симптомів, до 29 дня знизив на 30 % рівень госпіталізації або смертності порівняно з плацебо (6,8 проти 9,7 %) (3).
Бамланівімаб/етесевімаб, казиривімаб/імдевімабом, сотровімаб і бебтеловімаб є нейтралізуючими моноклональними антитілами (мАт) проти SARS-CoV-2. FDA в даний час рекомендує не використовувати їх для лікування COVID-19, оскільки домінуючі варіанти Омікрону стійкі до їх нейтралізуючої активності.
Лікування пацієнтів із тяжкою формою COVID-19
Рекомендовані варіанти лікування важкої інфекції включають противірусний препарат ремдесивір, кортикостероїд дексаметазон та додаткові імуномодулюючі препарати, такі як барицитиніб, тоцилізумаб та сарілумаб. Їх можна застосовувати в комбінації, і рішення щодо лікування повинні враховувати фазу захворювання пацієнта, яка часто характеризується ступенем гіпоксії та застосуванням респіраторної підтримки.
Противірусні препарати з більшою ймовірністю принесуть користь на більш ранніх етапах захворювання, коли воно є результатом активної вірусної реплікації, тоді як протизапальні та імуномодулюючі препарати краще підходять для застосування на пізніших етапах, коли запальна реакція організму-господаря та порушення регуляції імунної системи підтримують хворобливий стан. (Див. також Рекомендації IDSA щодо лікування та ведення пацієнтів з COVID-19).
У пацієнтів, які потребують додаткового кисню, але не потребують додаткової респіраторної підтримки, варіанти лікування включають:
Тільки ремдесивір
Тільки дексаметазон
Ремдесивір плюс дексаметазон
Противірусний препарат ремдесивір використовується для лікування дорослих і дітей віком ≥ 28 днів і вагою ≥ 3 кг, які потребують госпіталізації через COVID-19. Рекомендована тривалість лікування становить 5 днів, але препарат схвалено для застосування протягом до 10 днів у пацієнтів, які потребують інвазивної механічної вентиляції легень та/або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Проте переваги противірусного лікування в цій групі непереконливі.
У великому рандомізованому клінічному випробуванні (ACTT-1) застосування ремдесивіру асоціювалося з більш раннім клінічним покращенням у пацієнтів, які потребували додаткового кисню, але не потребували штучної вентиляції легень чи інших вищих рівнів підтримки (4). Цей кращий показник часу до одужання також спостерігався в рандомізованому контрольованому випробуванні амбулаторного лікування (PINETREE) (2). Однак у 2 відкритих дослідженнях (Solidarity [5] та DisCoVeRy [6]) ефективність препарату не спостерігалася. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила умовну рекомендацію проти використання ремдесивіру в госпіталізованих пацієнтів, посилаючись на відсутність доказів того, що він є ефективним засобом лікування COVID-19 (див. ВООЗ: методи лікування COVID-19).
Загалом, дослідження ремдесивіру свідчать на користь його застосування на ранніх стадіях інфекції (до 7–10 днів), коли активна реплікація вірусу з більшою ймовірністю сприятиме захворюванню. Ремдесивір також можна розглядати для застосування у пацієнтів, які госпіталізовані, але не потребують додаткового кисню, хоча даних у цій вибірці недостатньо. Ремдесивір не рекомендується застосовувати у пацієнтів з рШКФ < 30 мл/хвилину. До та під час лікування ремдесивіром необхідно контролювати функцію нирок.
Застосування кортикостероїдного препарату дексаметазону загалом рекомендується пацієнтам із COVID-19, які потребують додаткового кисню, але його застосування не рекомендується пацієнтам, які не потребують додаткового кисню. У дослідженні RECOVERY дексаметазон продемонстрував користь для виживання у пацієнтів, які потребували додаткового кисню або штучної вентиляції легень (7). Його користь, ймовірно, буде найбільшою у пацієнтів, чиє захворювання викликане запальною реакцією на інфекцію. Якщо дексаметазон недоступний, можуть застосовуватися інші кортикостероїди (наприклад, преднізон, метилпреднізолон, гідрокортизон).
Комбінація ремдесивіру та дексаметазону зазвичай використовується у госпіталізованих пацієнтів, які потребують додаткового кисню, протягом перших 10 днів захворювання, коли реплікація вірусу та запалення в організмі хазяїна можуть робити внесок у клінічну картину.
У пацієнтів, які потребують неінвазивної вентиляції (включаючи системи подачі кисню з високою швидкістю потоку)
Дексаметазон рекомендується всім пацієнтам.
Особливу увагу слід приділити додаванню ремдесивіру у пацієнтів протягом 7-10 днів від появи симптомів.
Слід розглянути можливість призначення додаткових імуномодулюючих препаратів, особливо пацієнтам із швидким погіршенням стану або ознаками системного запалення.
До додаткових імуномодуляторів належать інгібітор Янус-кінази (JAK) барицитиніб (або, якщо він недоступний, то тофацитиніб) чи інгібітор ІЛ-6 тоцилізумаб (або, якщо він недоступний, то сарілумаб). Ці рекомендації ґрунтуються на аналізах підгруп у численних рандомізованих (COV-BARRIER [8], ACTT-2 [9]) та відкритих (REMAP-CAP [10], RECOVERY [11]) клінічних дослідженнях, які продемонстрували переваги щодо виживання при додаванні одного з цих лікарських препаратів у пацієнтів, які потребують такого рівня підтримки дихання. Ці лікарські препарати є потужними імунодепресантами, і їх потенційну користь слід зважувати з урахуванням додаткового ризику пригнічення імунної системи у пацієнтів із підозрою на супутню серйозну бактеріальну або грибкову інфекцію, або з високим ризиком опортуністичних інфекцій, викликаних основним імуносупресивним захворюванням.
Що стосується пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), дексаметазон рекомендується всім пацієнтам. Слід розглянути можливість додавання тоцилізумабу для пацієнтів протягом 24 годин після госпіталізації у відділення інтенсивної терапії (ВІТ).
Було розглянуто багато видів лікування, які наразі не рекомендуються для лікування або профілактики COVID-19:
Вілабелімаб — це моноклональне антитіло проти компоненту комплементу (анти-C5a), яке у квітні 2023 року отримало дозвіл FDA EUA для лікування COVID-19 у госпіталізованих дорослих, якщо було розпочато протягом 48 годин після проведення інвазивної механічної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації. Дані щодо застосування цього препарату є обмеженими. В одному рандомізованому дослідженні наявність суттєвого впливу на показник 28-денної смертності змінювалася залежно від методу аналізу (12). Клінічні рекомендації щодо його застосування не опубліковані.
На даний час реконвалесцентна плазма не рекомендується для лікування пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19. Дані низки рандомізованих клінічних досліджень (13) і великого реєстру, пов'язаного з програмою розширеного доступу, не показали значущої користі для цієї вибірки і свідчать про потенційний зв'язок із підвищеною потребою у штучній вентиляції легень. Її можна розглядати в негоспіталізованих пацієнтів із легким або помірним захворюванням і високим ризиком прогресування до тяжкого захворювання, якщо немає інших варіантів лікування.
Неспецифічна терапія імуноглобулінами (ВВІГ) та мезенхімальними стовбуровими клітинами також не рекомендується.
Застосовувались додаткові імуномодулюючі види терапій, включаючи інтерферони, інгібітори кінази та інгібітори інтерлейкіну, але наразі недостатньо даних, щоб рекомендувати їх звичайне використання поза клінічними випробуваннями.
Інші лікарські препарати, що застосовувалися, включають азитроміцин та антиретровірусні препарати, але даних на користь використання цих лікарських препаратів поза клінічними випробуваннями недостатньо.
Багато клінічних досліджень антиретровірусної комбінації лопінавір/ритонавір для лікування ВІЛ та протималярійних препаратів хлорохіну та гідроксихлорохіну показали, що ці лікарські препарати не є ефективними (14, 15). Поєднання відсутності користі та токсичності, пов'язане із застосуванням хлорохіну та гідроксихлорохіну, стали причиною рекомендації не використовувати їх для лікування COVID-19.
Також немає рандомізованих клінічних досліджень, які б документально підтверджували корисність протипаразитарного препарату івермектину для профілактики або лікування COVID-19 (16). Нещодавно проведене рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження продемонструвало відсутність ефективності івермектину (17). FDA та інші організації випустили попередження про токсичність внаслідок неналежного використання препаратів івермектину, призначених для крупної худоби (див. FDA: івермектин та COVID-19).
Селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) флувоксамін вивчався в 2 рандомізованих клінічних дослідженнях за участю амбулаторних пацієнтів з COVID-19 з симптомами захворювання, які виявили сумнівну користь та потенційною тенденцією до збільшеної шкоди, тому його використання не рекомендується поза межами клінічного дослідження.
Ускладнення захворювання COVID-19 слід лікувати в міру їх виникнення. Госпіталізовані пацієнти з COVID-19 можуть мати підвищений ризик розвитку тромбоемболічних явищ. Кілька професійних товариств випустили рекомендації щодо антитромботичної терапії при COVID-19. Загалом, призначення терапевтичної антикоагуляції слід розглядати у невагітних госпіталізованих пацієнтів, які потребують додаткового кисню, але не інтенсивної терапії, якщо у них підвищений рівень D-димеру та немає серйозного ризику кровотечі. Ризик побічного явища внаслідок кровотечі перевищує потенційну користь у критично хворих пацієнтів. В усіх інших госпіталізованих пацієнтів слід розглянути можливість фармакологічної профілактики венозної тромбоемболії за відсутності протипоказань.
Застосування таких лікарських препаратів, як інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або блокатор рецепторів ангіотензину II (БРА), слід продовжувати, якщо це необхідно для лікування супутніх захворювань, але не слід починати в якості лікування COVID-19. Немає доказів того, що використання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) пов’язане з гіршими результатами, і ацетамінофен або НПЗП можна використовувати під час лікування COVID-19.
Для контролю функції дихання у неінтубованого та інтубованого пацієнта з COVID-19 слід враховувати схильність до гіпоксії. Можуть бути корисними нефармакологічні допоміжні заходи, такі як часта зміна положення тіла та ходіння.
Довідкові матеріали щодо лікування
1. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al: Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med 386(15):1397-1408, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2118542
2. Gottlieb RL, Vaca CE, Paredes R et al: Early remdesivir to prevent progression to severe covid-19 in outpatients. N Engl J Med 386(4):305-315, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2116846
3. Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, et al: Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized Patients. N Engl J Med 386(6):509-520, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2116044
4. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al: Remdesivir for the treatment of Covid-19 - final report. N Engl J Med 383(19):1813-1826, 2020. doi: 10.1056/NEJMoa2007764
5. WHO Solidarity Trial Consortium: Remdesivir and three other drugs for hospitalised patients with COVID-19: final results of the WHO Solidarity randomised trial and updated meta-analyses. Lancet 399(10339):1941-1953, 2022. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00519-0
6. Ader F, Bouscambert-Duchamp M, Hites M, et al: Remdesivir plus standard of care versus standard of care alone for the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19 (DisCoVeRy): a phase 3, randomised, controlled, open-label trial. Lancet Infect Dis 22(2):209-221, 2022. doi: 10.1016/S1473-3099(21)00485-0
7. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, et al: Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med 384(8):693-704, 2021. doi: 10.1056/NEJMoa2021436
8. Marconi VC, Ramanan AV, de Bono S, et al: Efficacy and safety of baricitinib for the treatment of hospitalised adults with COVID-19 (COV-BARRIER): a randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled phase 3 trial [published correction appears in Lancet Respir Med 2021 Oct;9(10):e102]. Lancet Respir Med 9(12):1407-1418, 2021. doi:10.1016/S2213-2600(21)00331-3
9. Kalil AC, Patterson TF, Mehta AK, et al: Baricitinib plus remdesivir for hospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med 384(9):795-807, 2021. doi:10.1056/NEJMoa2031994
10. REMAP-CAP Investigators, Gordon AC, Mouncey PR, et al: Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with Covid-19. N Engl J Med 384(16):1491-1502, 2021. doi:10.1056/NEJMoa2100433
11. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, et al: Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med 384(8):693-704, 2021. doi:10.1056/NEJMoa2021436
12. Vlaar APJ, Witzenrath M, van Paassen P, et al: Anti-C5a antibody (vilobelimab) therapy for critically ill, invasively mechanically ventilated patients with COVID-19 (PANAMO): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Respir Med 10(12):1137-1146, 2022. doi:10.1016/S2213-2600(22)00297-1
13. Janiaud P, Axfors C, Schmitt AM, et al: Association of convalescent plasma treatment with clinical outcomes in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. JAMA 325(12);1185-1195, 2021, doi: 10.1001/jama.2021.2747
14. Self WH, Semler MW, Leither LM, et al. Effect of hydroxychloroquine on clinical status at 14 days in hospitalized patients with COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 324(21):2165-2176, 2020. doi:10.1001/jama.2020.22240
15. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Mafham M, et al. Effect of hydroxychloroquine in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med 383(21):2030-2040, 2020 doi:10.1056/NEJMoa2022926
16. Popp M, Stegemann M, Metzendorf MI, et al: Ivermectin for preventing and treating COVID-19. Cochrane Database Syst Rev. 7(7):CD015017, 2021. doi: 10.1002/14651858.CD015017.pub2
17. Reis G,Silva EASM, Silva DCM, et al: Effect of early treatment with ivermectin among patients with COVID-19. N Engl J Med 386:1721-1731, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2115869
Синдром пост-COVID-19
Результати ПЛР тестів на вірус у пацієнтів можуть залишатися позитивними протягом щонайменше 3 місяців, незалежно від симптомів. Однак, навіть пацієнти із затяжними симптомами, як правило, не вважаються заразними, оскільки після 10 днів захворювання посів вірусу з верхніх дихальних шляхів пацієнтів рідко, якщо взагалі, є успішним.
Хоча інфікування коронавірусами може надавати певний ступінь імунітету до повторного зараження, тривалість та ефективність імунітету після перенесеного COVID-19 залишаються такими, що важко піддаються кількісній оцінці, та залежать від численних факторів, притаманних організму-хазяїну та вірусу. Пацієнтам, які перехворіли на COVID-19, в тому числі особам з тривалими симптомами COVID-19, як і раніше рекомендується отримати всі відповідні вакцинації, щоб знизити ризик повторного зараження. Вони можуть зробити це після клінічного одужання від інфекції та завершення періоду ізоляції. Після інфікування SARS-COV-2 нейтралізуючі антитіла виявляються у більшості пацієнтів, але їхні рівні більш варіабельні, ніж у людей після вакцинації. Вони, ймовірно, забезпечують захист від клінічно очевидного повторного зараження у більшості імунокомпетентних людей впродовж щонайменше 3 і до 6 місяців, але цей проміжок часу може бути коротшим, якщо з'являється новий антигенно відмінний варіант. Симптоми, пов’язані з повторнім зараженням, зазвичай подібні або слабші за симптоми початкової інфекції.
Довідковий матеріал щодо синдрому пост-COVID-19
1. Zhong D, Xiao S, Debes AK, et al: Durability of antibody levels after vaccination with mRNA SARS-CoV-2 vaccine in individuals with or without prior infection. JAMA 326(24):2524-2526, 2021. doi:10.1001/jama.2021.19996
Профілактика COVID-19
Вакцинація проти COVID-19
Детальне обговорення вакцин, схвалених у Сполучених Штатах Америки, наведене у розділі Вакцини проти COVID-19.
Вакцинація — найефективніший спосіб запобігти тяжкому захворюванню і смерті від COVID-19, у тому числі від варіантів Дельта та Омікрон. Восени 2021 р. у Сполучених Штатах Америки ймовірність смерті від COVID-19 у невакцинованих осіб суттєво перевищувала таку у вакцинованих осіб (які отримали бустерну дозу) (1).
У Сполучених Штатах Америки CDC рекомендує імунокомпетентним людям віком від 12 років отримати 1 дозу оновленої мРНК-вакцини 2023–2024 років проти SARS-CoV-2 (COVID-19) від будь-якого виробника (Moderna або Pfizer-BioNTech) чи 1 або 2 дози (залежно від історії вакцинації) оновленої наночасткової вакцини 2023–2024 років проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), що містить рекомбінантну форму шипоподібного білка, виробництва компанії Novavax (див. CDC: проміжні клінічні міркування щодо застосування вакцин проти COVID-19 в Сполучених Штатах Америки). Діти віком від 6 місяців до 4 років повинні отримати від 1 до 3 доз мРНК-вакцини 2023–2024 років (рекомендовані дози та виробник залежать від історії вакцинації), а діти віком від 5 до 11 років повинні отримати 1 дозу будь-якої мРНК-вакцини 2023–2024 років незалежно від історії вакцинації. CDC також рекомендує отримати додаткову дозу оновленої у 2023–2024 роках вакцини проти COVID-19 дорослим віком від 65 років (див. CDC: літні люди тепер можуть отримати додаткову дозу оновленої вакцини проти COVID-19). Рекомендації для людей із помірним або важким імунодефіцитом також можна знайти на веб-сайті CDC. Оновлені вакцини 2023–2024 років націлені на варіант Омікрон XBB.1.5. Вакцина 2023–2024 років замінює моновалентні вакцини проти COVID-19, націлені на вихідний штам SARS-CoV-2, і бівалентні вакцини, націлені як на оригінальний вірус, так і на субваріанти Омікрон BA.4/BA.5.
Наразі в усьому світі використовуються кілька вакцин проти COVID-19. Додаткова інформація щодо міжнародного схвалення вакцин та клінічних досліджень наведена у розділі Відстеження та опис вакцин проти COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров'я.
мРНК-вакцини не містять вірусного антигену, а натомість є джерелом невеликої синтетичної частинки мРНК, яка кодує необхідний цільовий антиген (шипоподібний білок). Після поглинання клітинами імунної системи мРНК вакцини надає клітині інструкції щодо вироблення вірусного антигену і розпадається. Потім антиген вивільняється та провокує бажану імунну відповідь для запобігання тяжкій інфекції при подальшому контакті з реальним вірусом.
Аденовірусна векторна вакцина містить фрагмент ДНК (або генетичний матеріал), який використовується для вироблення характерного «шипоподібного» білка вірусу SARS-CoV-2, що потім провокує бажану імунну відповідь.
Білкові субодиничні ад'ювантні вакцини містять рекомбінантний шипоподібний білок SaRS-COV-2 разом із ад'ювантом, який провокує бажану імунну відповідь. Це класичний підхід до виготовлення вакцин, який використовувався в Сполучених Штатах Америки протягом більше 30 років.
У Сполучених Штатах Америки використовуються дві мРНК-вакцини (лікарські форми 2023–2024 років вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna та вакцини проти COVID-19 від компаній Pfizer-BioNTech) і одна білкова субодинична ад'ювантна вакцина (лікарська форма 2023–2024 років ад'ювантної вакцини проти COVID-19 від компанії Novavax) (див. CDC: клінічні та професійні ресурси з вакцинації проти COVID-19). Станом на 6 травня 2023 року аденовірусна векторна вакцина (Ad26.COV2.S) більше не доступна для використання в Сполучених Штатах Америки через ризик серйозних побічних ефектів. Існує вірогідний причинно-наслідковий зв'язок між аденовірусною векторною вакциною та рідкісним і серйозним побічним явищем — утворенням тромбів при низькому рівні тромбоцитів (вакцино-індукований синдром тромбозу з тромбоцитопенією, або ВІСТТ).
Моноклональні антитіла
Препарат моноклональних антитіл пемівібарт отримав дозвіл на екстрене використання (EUA) для запобігання COVID-19 у людей віком від 12 років і вагою щонайменше 40 кг. Він призначений для людей, які наразі не інфіковані SARS-CoV-2, нещодавно не контактували з особою, інфікованою SARS-CoV-2, та які мають помірне або тяжке порушення функції імунної системи з малою ймовірністю вироблення адекватної імунної відповіді на вакцинацію проти COVID-19. Пацієнти все одно повинні отримати вакцину проти COVID-19. Пемівібарт можна вводити щонайменше через 2 тижні після отримання вакцини проти COVID-19 як додатковий рівень захисту.
Профілактика контакту
Окрім своєчасного проходження вакцинацій проти COVID-19, люди можуть уникнути контакту з вірусом, часто миючи руки, надягаючи маски для обличчя, дотримуючи соціальну дистанцію, уникаючи погано провітрюваних приміщень і натовпу, а також вживаючи інших заходів, рекомендованих Центрами з контролю і профілактики захворювань (CDC). Люди також повинні проходити аналізи на COVID-19, якщо вони контактували з інфікованою людиною або мають симптоми. Особи з симптомами повинні дотримуватися рекомендацій щодо ізоляції.
Щоб запобігти поширенню SARS-CoV-2 від підозрюваних випадків, медичні працівники повинні використовувати стандартні запобіжні заходи, запобіжні заходи щодо поширення контактних та повітряно-краплинних інфекцій із захистом очей (2). Заходи для запобігання повітряному перенесенню особливо стосуються пацієнтів, які проходять процедури, під час яких продукуються аерозолі.
Довідкові матеріали щодо профілактики
1. Johnson AG, Amin AB, Ali AR, et al: COVID-19 incidence and death rates among unvaccinated and fully vaccinated adults with and without booster doses during periods of delta and Omicron variant emergence — 25 U.S. Jurisdictions, April 4–December 25, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71:132–138. 2022. doi: 10.15585/mmwr.mm7104e2
2. Lynch JB, Davitkov P, Anderson DJ, et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines on Infection Prevention for Healthcare Personnel Caring for Patients with Suspected or Known COVID-19. Clin Infect Dis. Published online November 15, 2021. doi:10.1093/cid/ciab953
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
CDC: клінічні та професійні ресурси з вакцинації проти COVID-19
CDC: Працівники сфери охорони здоров’я: інформація про COVID-19
ВООЗ: технічні рекомендації щодо коронавірусної хвороби (COVID-19)
Рекомендації Американського товариства фахівців з інфекційних хвороб (IDSA) щодо лікування та ведення пацієнтів з COVID-19